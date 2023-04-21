無綫小花齊為DSE學生打氣 馮盈盈做好榜樣 李芷晴何泳芍上載甜美學生相
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DSE正式開考，無綫多位小花都各出奇謀在社交網為學生打氣，重返母校港大修讀碩士課程馮盈盈絕對是最佳榜樣，而李芷晴、何泳芍、葉靖儀、廖慧儀及陳若思等人都公開自己的甜美學生照，為一班DSE學生注入正能量。
馮盈盈鼓勵DSE學生唔好放棄
平時班無綫小花最愛在社交網po性感照吸like吸睛，今次為應屆DSE學生打氣紛紛上載自己的學生照，高學歷港姐馮盈盈近年專注讀碩士，她上載了一張以港大為背景的照片，身穿長裙相當斯文，不過她沒有影正面。馮盈盈中學畢業於石硤美寶血會上智英文書院，是品學兼優生，當年在香港中學文憑考試中考獲最佳5科28分的成績，入讀香港大學食物及營養學系，2016年以二級榮譽乙等成績畢業。
何泳芍李晴芷甜美無添加
無綫小花的學生時代的照片都好甜美，天生麗質個樣都冇乜點變，起碼一睇就認得到。入水能游的何泳勺非常清純，當年皮膚已黝黑好健康，廖慧儀的一頭齊陰髮型亦相當有文青氣質，至於甜度最高應該是港姐李芷晴，中學時期已留長髮，美貌已好出眾，而陳若思讀書時已經愛上動漫成日Cosplay。
何泳芍
廖慧儀
李芷晴
陳若思
新晉小花葉靖儀林沚羿封「天然美女」
以近日有份主持《女生素舍》的 Michelle（葉靖儀）最令人眼前一亮，氣質滿滿的她堪稱「天然美女」，同樣清秀的還有Venus（林沚羿），其氣質青澀，絕對是人見人愛系列。
不堪回首系列倪嘉雯唔like自個個學生樣
至於Carmen（倪嘉雯）同Jojo（黃紫恩）同樣對自己個學生樣唔多滿意，倪嘉雯搞笑留言：「畀張我中學嘅相大家睇吓，等大家放鬆一吓。」
倪嘉雯
黃紫恩
陳欣茵
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撰文：東方新地圖片來源：無綫提供、[email protected]、[email protected]_yoga