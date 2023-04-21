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無綫小花齊為DSE學生打氣 馮盈盈做好榜樣 李芷晴何泳芍上載甜美學生相

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DSE正式開考，無綫多位小花都各出奇謀在社交網為學生打氣，重返母校港大修讀碩士課程馮盈盈絕對是最佳榜樣，而李芷晴、何泳芍、葉靖儀、廖慧儀及陳若思等人都公開自己的甜美學生照，為一班DSE學生注入正能量。

DSE 馮盈盈一張身處大學的背影照，就是最好的鼓勵說話。
馮盈盈一張身處大學的背影照，就是最好的鼓勵說話。（圖片來源：[email protected]

馮盈盈鼓勵DSE學生唔好放棄

平時班無綫小花最愛在社交網po性感照吸like吸睛，今次為應屆DSE學生打氣紛紛上載自己的學生照，高學歷港姐馮盈盈近年專注讀碩士，她上載了一張以港大為背景的照片，身穿長裙相當斯文，不過她沒有影正面。馮盈盈中學畢業於石硤美寶血會上智英文書院，是品學兼優生，當年在香港中學文憑考試中考獲最佳5科28分的成績，入讀香港大學食物及營養學系，2016年以二級榮譽乙等成績畢業。

DSE 馮盈盈寄語各位考生要堅持才能學有所成。
馮盈盈寄語各位考生要堅持才能學有所成。（圖片來源：[email protected]
DSE 中學時代的馮盈盈已經好靚女。
中學時代的馮盈盈已經好靚女。（圖片來源：[email protected]

何泳芍李晴芷甜美無添加

無綫小花的學生時代的照片都好甜美，天生麗質個樣都冇乜點變，起碼一睇就認得到。入水能游的何泳勺非常清純，當年皮膚已黝黑好健康，廖慧儀的一頭齊陰髮型亦相當有文青氣質，至於甜度最高應該是港姐李芷晴，中學時期已留長髮，美貌已好出眾，而陳若思讀書時已經愛上動漫成日Cosplay。

何泳芍

DSE 何泳勺的學生照笑得好甜美。
何泳勺的學生照笑得好甜美。（圖片來源：無綫提供）
DSE 何泳勺
何泳勺（圖片來源：[email protected]_mermaid）

廖慧儀

DSE 廖慧儀中學時期的樣子同依家冇乜分別。
廖慧儀中學時期的樣子同依家冇乜分別。（圖片來源：無綫提供）
DSE 廖慧儀
廖慧儀（圖片來源：[email protected]_yoga）

李芷晴

DSE 甜美的李芷晴讀書時肯定已好受男同學歡迎。
甜美的李芷晴讀書時肯定已好受男同學歡迎。（圖片來源：無綫提供）
DSE 李芷晴中學畢業時已擁美人胚子。
李芷晴中學畢業時已擁美人胚子。（圖片來源：無綫提供）
DSE 李芷晴
李芷晴（圖片來源：[email protected]_bystep）

陳若思

DSE 陳若思細個其實好cute。
陳若思細個其實好cute。（圖片來源：[email protected]
DSE 陳若思其實冇變。
陳若思其實冇變。（圖片來源：[email protected]
DSE 陳若思
陳若思（圖片來源：[email protected]

新晉小花葉靖儀林沚羿封「天然美女」

以近日有份主持《女生素舍》的 Michelle（葉靖儀）最令人眼前一亮，氣質滿滿的她堪稱「天然美女」，同樣清秀的還有Venus（林沚羿），其氣質青澀，絕對是人見人愛系列。

DSE Michelle葉靖儀）最令人眼前一亮。
Michelle（葉靖儀）最令人眼前一亮。（圖片來源：無綫提供）
DSE 葉靖儀
葉靖儀（圖片來源：[email protected]
DSE 林沚羿Venus好可愛。
林沚羿Venus好可愛。（圖片來源：無綫提供）
DSE 林沚羿
林沚羿（圖片來源：[email protected]

不堪回首系列倪嘉雯唔like自個個學生樣

至於Carmen（倪嘉雯）同Jojo（黃紫恩）同樣對自己個學生樣唔多滿意，倪嘉雯搞笑留言：「畀張我中學嘅相大家睇吓，等大家放鬆一吓。」

倪嘉雯

DSE 倪嘉雯讀書時期係四眼妹。
倪嘉雯讀書時期係四眼妹。（圖片來源：[email protected]
DSE 倪嘉雯
倪嘉雯（圖片來源：[email protected]

黃紫恩

DSE 黃紫恩話好唔滿意自己張學生相。
黃紫恩話好唔滿意自己張學生相。（圖片來源：[email protected]
DSE 黃紫恩
黃紫恩（圖片來源：[email protected]

陳欣茵

DSE 陳欣茵個學生樣好清秀。
陳欣茵個學生樣好清秀。（圖片來源：IG[email protected]
DSE 陳欣茵
陳欣茵（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟Twins鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：無綫提供、[email protected][email protected]_yoga

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