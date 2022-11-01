盤點無綫十大慳錢外景 用盡電視城每個角落 政府建築物老是常出現
1.無綫電視城飯堂
優點：無綫自己地方，可24小時任拍不用申請
曾出現劇集：《愛回家》、《溏心風暴》等
在劇集內最常見主角或配角食飯場景，由於地方十分大，適用於任何故事背景，只要是飯堂食飯戲份，不論是法庭、醫院還是大學飯堂都在這裡取景。
2.無綫電視城飯堂外涼亭
優點：無綫自己地方，可24小時任拍不用申請
曾出現劇集：《妙手仁心》系列、《白色強人》系列等醫生劇集
電視城飯堂外的涼亭，還有一大片空地，一般常見於拍攝主角或配角，是前往醫院探病時必經之地，連真正路人亦有機會成為拍攝時的路人甲乙丙，臨記都可以慳番。
3.無綫電視城內的馬路
優點：無綫自己地方，可24小時任拍不用申請
曾出現劇集：幾乎九成時裝劇都出現過
雖然電視城位於工業區，人少馬路多，但劇組為了容易操控，都不會行出工業區拍，很多比較繁瑣馬路情節，如拍攝醫院急症室門口或警察出動場景，都會集中在電視城內的馬路進行拍攝。
4.無綫民初街教堂
優點：無綫自己地方，可24小時任拍不用申請
曾出現劇集：《肥田喜事》、《巾幗梟雄》等
無綫作為大台，民初街一早已是電視城內主要取景地，所以在搭建初期，已建造了一所大教堂，每有劇情涉及結婚行禮、傾心甚至懺悔的場口，民初街教堂自然是第一選擇。
5.無綫電視城內的走廊
優點：無綫自己地方，可24小時任拍不用申請
曾出現劇集：《妙手仁心》、《白色強人》等
位於電視城化妝間門外的走廊，連接電視城多個室內大型拍攝廠景，走廊又長又多，所以一般都用來扮醫院走廊，大部分醫生戲都一定見到。
6.南生圍
優點：公眾地方零成本，仲有絕無僅有、古色古香的木橋
曾出現劇集：《尋秦記》、《宮心計》等古裝劇
香港時代發展迅速，要搵到一條古舊木橋取景拍古裝劇，真是要數南生圍那條弱不禁風的木橋，常見於拍攝民初劇及古裝劇，不論是談心或準備要上船離開，製作組都會專登去到南生圍進行拍攝。
7.荔枝角公園嶺南之風(如大型拍攝要事先進行申請）
優點：貴氣古式花園設計
曾出現劇集：《宮心計》、《帝女花》等古裝劇
位於荔枝角的嶺南之風公園，公園佔地甚廣，裡面還有小橋流水，十分適合拍攝古裝劇，加上公園設計古式又貴氣，所以最常出現於拍攝宮廷御花園場景。
8.中環9號碼頭
優點：無敵維港景日夜任拍
曾出現劇集：《飛虎》系列、《使徒行者》系列
要拍攝香港夜晚的維港景，中環碼頭必是首選，再加上碼頭上蓋是以幾何圖案設計，常見拍攝主角分手、表白、傾心事、著草會合、臥底匯報情況甚至是跳海的場口。
9.油麻地警署
優點：唔使錢有警署實景
曾出現劇集：《十月初五的月光》、《家好月圓》等
每當劇情講到壞人被拉或好人受屈被害後，下一幕鋪排自然會出現在油麻地警署，由於劇情一般都只需要演員們離開警署，所以只會在油麻地警署門口過鏡影兩影，唔使入去。
10.香港高等法院
優點：法庭光環夠晒氣勢
曾出現劇集：《溏心風暴》、《法證先鋒》系列等
每次有劇專講上流有錢人，爭產打官司都是當中主線，所以高等法院出鏡率絕對高，當年《溏心風暴》在法院門外的爭吵戲份，亦成為市民茶餘飯後熱話。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》