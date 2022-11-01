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盤點無綫十大慳錢外景 用盡電視城每個角落 政府建築物老是常出現

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貴為大台的無綫電視台(TVB)，每年都會推出好幾十套電視劇，製作開支龐大，為了節省租場錢劇組可以以去到幾盡？睇劇常見的醫院範圍、飯堂等地，原來全部都在將軍澳電視城取景，此外還有不少熟口熟面的戶外免費景點，現在盤點無綫十大慳錢拍攝地點，大家又認得幾多個？

無綫 無綫將軍澳電視城咁大，大把地方可以取景拍劇。
無綫將軍澳電視城咁大，大把地方可以取景拍劇。（圖片來源：新傳媒資料庫）

1.無綫電視城飯堂

優點：無綫自己地方，可24小時任拍不用申請
曾出現劇集：《愛回家》、《溏心風暴》等
在劇集內最常見主角或配角食飯場景，由於地方十分大，適用於任何故事背景，只要是飯堂食飯戲份，不論是法庭、醫院還是大學飯堂都在這裡取景。

無綫 《美麗高解像》中徐子珊與陳敏之食飯。這就是無綫電視城飯堂，不論是一線男女演員還是演路人甲乙丙，每到食飯時間都會這裡醫肚。
《美麗高解像》中徐子珊與陳敏之食飯。這就是無綫電視城飯堂，不論是一線男女演員還是演路人甲乙丙，每到食飯時間都會這裡醫肚。（圖片來源：無綫影片截圖）
無綫 《愛回家》中常見場景之一，大家下次睇時留意，只要見到是綠色橙色椅子的食飯場景，都是在電視城飯堂內拍攝。
《愛回家》中常見場景之一，大家下次睇時留意，只要見到是綠色橙色椅子的食飯場景，都是在電視城飯堂內拍攝。（圖片來源：無綫影片截圖）
無綫 《談情說案》
《談情說案》（圖片來源：無綫影片截圖）

2.無綫電視城飯堂外涼亭

優點：無綫自己地方，可24小時任拍不用申請
曾出現劇集：《妙手仁心》系列、《白色強人》系列等醫生劇集
電視城飯堂外的涼亭，還有一大片空地，一般常見於拍攝主角或配角，是前往醫院探病時必經之地，連真正路人亦有機會成為拍攝時的路人甲乙丙，臨記都可以慳番。

無綫 涼亭周邊有一大片空地，只要加一位穿白袍演醫生、姑娘和病人，場景十足似在醫院內。
涼亭周邊有一大片空地，只要加一位穿白袍演醫生、姑娘和病人，場景十足似在醫院內。（圖片來源：無綫影片截圖）
無綫 無綫電視城飯堂外涼亭，平日除被用作拍攝之用外，一般演員有時都喜愛到此休息。
無綫電視城飯堂外涼亭，平日除被用作拍攝之用外，一般演員有時都喜愛到此休息。（圖片來源：無綫影片截圖）

3.無綫電視城內的馬路

優點：無綫自己地方，可24小時任拍不用申請
曾出現劇集：幾乎九成時裝劇都出現過
雖然電視城位於工業區，人少馬路多，但劇組為了容易操控，都不會行出工業區拍，很多比較繁瑣馬路情節，如拍攝醫院急症室門口或警察出動場景，都會集中在電視城內的馬路進行拍攝。

無綫 電視城位於工業區人少馬路多，但要拍攝路邊排隊人龍，還是在電視城內的馬路拍攝會方便點。
電視城位於工業區人少馬路多，但要拍攝路邊排隊人龍，還是在電視城內的馬路拍攝會方便點。 (圖片來源：無綫影片截圖)
無綫 有時在電視城的馬路上加上一架「救護車」和病人，模擬醫院街景就變得神似。
有時在電視城的馬路上加上一架「救護車」和病人，模擬醫院街景就變得神似。 (圖片來源：無綫影片截圖)

4.無綫民初街教堂

優點：無綫自己地方，可24小時任拍不用申請
曾出現劇集：《肥田喜事》、《巾幗梟雄》等
無綫作為大台，民初街一早已是電視城內主要取景地，所以在搭建初期，已建造了一所大教堂，每有劇情涉及結婚行禮、傾心甚至懺悔的場口，民初街教堂自然是第一選擇。

無綫 民初街內的大教堂，搭建時專登設計得比較大，目的是方便日後劇組進行拍攝，《巾幗梟雄》其中幾幕都在這裡拍。
民初街內的大教堂，搭建時專登設計得比較大，目的是方便日後劇組進行拍攝，《巾幗梟雄》其中幾幕都在這裡拍。 (圖片來源：無綫影片截圖)
無綫 只要是西式婚禮情節，都會到民初街的大教堂，主要原因當然是免費啦！
只要是西式婚禮情節，都會到民初街的大教堂，主要原因當然是免費啦！(圖片來源：無綫影片截圖)

5.無綫電視城內的走廊

優點：無綫自己地方，可24小時任拍不用申請
曾出現劇集：《妙手仁心》、《白色強人》等
位於電視城化妝間門外的走廊，連接電視城多個室內大型拍攝廠景，走廊又長又多，所以一般都用來扮醫院走廊，大部分醫生戲都一定見到。

無綫 不說不知，大家睇劇時所看見的醫院走廊，事實是電視城內化妝間門口的走廊。
不說不知，大家睇劇時所看見的醫院走廊，事實是電視城內化妝間門口的走廊。 (圖片來源：無綫影片截圖)
無綫 由於電視城的走廊貫穿多個廠景，如果第一次身處在內，必定會迷路。
由於電視城的走廊貫穿多個廠景，如果第一次身處在內，必定會迷路。 (圖片來源：無綫影片截圖)

6.南生圍

優點：公眾地方零成本，仲有絕無僅有、古色古香的木橋
曾出現劇集：《尋秦記》、《宮心計》等古裝劇
香港時代發展迅速，要搵到一條古舊木橋取景拍古裝劇，真是要數南生圍那條弱不禁風的木橋，常見於拍攝民初劇及古裝劇，不論是談心或準備要上船離開，製作組都會專登去到南生圍進行拍攝。

無綫 如此細小的一條古舊木橋，在香港已經難以找到類似，所以南生圍便成了古裝劇取景地之一。
林峯在《回到三國》中也曾在南生圍拍攝，如此細小的一條古舊木橋，在香港已經難以找到類似，所以南生圍便成了古裝劇取景地之一。 (圖片來源：無綫影片截圖)
無綫 由於木橋周邊都是山草樹木，所以就算只是談心的古裝劇情，都會去到南生圍取景。
由於木橋周邊都是山草樹木，所以就算只是談心的古裝劇情，都會去到南生圍取景。 (圖片來源：無綫影片截圖)

7.荔枝角公園嶺南之風(如大型拍攝要事先進行申請）

優點：貴氣古式花園設計
曾出現劇集：《宮心計》、《帝女花》等古裝劇
位於荔枝角的嶺南之風公園，公園佔地甚廣，裡面還有小橋流水，十分適合拍攝古裝劇，加上公園設計古式又貴氣，所以最常出現於拍攝宮廷御花園場景。

無綫 荔枝角公園嶺南之風真係好大，所以拍攝宮庭戲份時，都可以有從很多角度進行拍攝。
荔枝角公園嶺南之風真係好大，所以拍攝宮廷戲份時，都可以有從很多角度進行拍攝。 (圖片來源：無綫影片截圖)
無綫 每逢拍攝古裝及宮廷劇，嶺南之風都是必選。
每逢拍攝古裝及宮廷劇，嶺南之風都是必選。 (圖片來源：無綫影片截圖)

8.中環9號碼頭

優點：無敵維港景日夜任拍
曾出現劇集：《飛虎》系列、《使徒行者》系列
要拍攝香港夜晚的維港景，中環碼頭必是首選，再加上碼頭上蓋是以幾何圖案設計，常見拍攝主角分手、表白、傾心事、著草會合、臥底匯報情況甚至是跳海的場口。

無綫 香港夜晚的維港景的最佳拍攝地，一般都會在中環的9號碼頭。
香港夜晚的維港景的最佳拍攝地，一般都會在中環的9號碼頭。 (圖片來源：無綫影片截圖)
無綫 有幾何圖案設計的碼頭上蓋，出鏡率非常之高。
有幾何圖案設計的碼頭上蓋，出鏡率非常之高。 (圖片來源：無綫影片截圖)

9.油麻地警署

優點：唔使錢有警署實景
曾出現劇集：《十月初五的月光》、《家好月圓》等
每當劇情講到壞人被拉或好人受屈被害後，下一幕鋪排自然會出現在油麻地警署，由於劇情一般都只需要演員們離開警署，所以只會在油麻地警署門口過鏡影兩影，唔使入去。

無綫 當年《十月初五的月光》在油麻地警署取景，因為有初哥哥張智霖現身，即引來大批市民圍觀。
當年《十月初五的月光》在油麻地警署取景，因為有初哥哥張智霖現身，即引來大批市民圍觀。 (圖片來源：無綫影片截圖)
無綫 在劇集中不論好人定壞人，一出事就會出現在油麻地警署門外。
在劇集中不論好人定壞人，一出事就會出現在油麻地警署門外。 (圖片來源：無綫影片截圖)

10.香港高等法院

優點：法庭光環夠晒氣勢
曾出現劇集：《溏心風暴》、《法證先鋒》系列等
每次有劇專講上流有錢人，爭產打官司都是當中主線，所以高等法院出鏡率絕對高，當年《溏心風暴》在法院門外的爭吵戲份，亦成為市民茶餘飯後熱話。

無綫 當年《溏心風暴》在高等法院門外爭家產一幕，睇到觀眾為之熱血沸騰。
當年《溏心風暴》在高等法院門外爭家產一幕，睇到觀眾為之熱血沸騰。 (圖片來源：無綫劇照)
無綫 除爭產外很多講述律師樓的劇集，高等法院門外的場口亦十分多。
除爭產外很多講述律師樓的劇集，高等法院門外的場口亦十分多。 (圖片來源：無綫影片截圖)

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：新傳媒資料庫、無綫劇照、無綫影片截圖

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