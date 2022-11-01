盤點無綫十大慳錢外景 用盡電視城每個角落 政府建築物老是常出現

貴為大台的無綫電視台(TVB)，每年都會推出好幾十套電視劇，製作開支龐大，為了節省租場錢劇組可以以去到幾盡？睇劇常見的醫院範圍、飯堂等地，原來全部都在將軍澳電視城取景，此外還有不少熟口熟面的戶外免費景點，現在盤點無綫十大慳錢拍攝地點，大家又認得幾多個？