無綫年報官方排名大更新！蔡思貝一躍登頂 小花爆冷排「頭版」
蔡思貝憑《踩過界2》奪視后
超過160位藝人分布在6頁中，蔡思貝登升一姐，蔡思貝於2013年獲港姐亞軍，入行短短7年，於2020年憑《踩過界2》奪視后，論資排輩仍未夠班，不少有實力藝人入行10年都未試過入圍，連好戲之人陳煒都未攞過，2020年蔡思貝憑《踩過界2》擊敗公認有演技的龔嘉欣。消息指，蔡思貝主演的新劇《你好，我的大夫》也被列作今年重頭劇。
李佳芯穩佔頭版之列
雖然今年初由李佳芯主演的劇集《有種好男人》，打破新年砲灰劇定律而收視報捷，但TVB明顯減少為她開劇。李佳芯今年只集中做綜藝節目，包括《尋找愛的根源》及《身體最誠實》兩個節目做主持。雖然有傳李佳芯遭冷待，但仍穩佔頭版之列，近日李佳芯接受訪問時表示仍在等劇本，暫時未知道會拍哪種類型的劇集，不過就透露將會與監製Marco羅永賢合作。而羅永賢是《白色強人》的監製，據知正在籌備新劇《企業強人》，未知是否Ali會參與這部新劇。
龔嘉欣揮低陳瀅
陳瀅2022年憑《痞子殿下》和《美麗戰場》人氣高企，更成為無綫一線花旦之一，順勢再拍《痞》續集《痞子無間道》。至於陳瀅與龔嘉欣早年屢傳不和，不過在排位中，龔嘉欣明顯佔優排在首頁，陳瀅只能排在第二頁，輸少少咁啦！龔嘉欣2016年才憑《幕後玩家》一劇成功上位。當時龔嘉欣《幕後玩家》其中一場戲講述她得悉劇中老公黃宗澤偷食後，邊痛苦邊與黃宗澤當面對質的場面，令網民都大讚龔嘉欣哭得讓人心痛，演技比之前更有層次，贏盡口碑的她最後亦憑此劇勇奪「最佳女配角」寶座。隨後龔嘉欣又憑《大醬園》、《殺手》和《香港愛情故事》等劇集成功躋身成為無綫一線花旦之一。
郭柏妍 超多劇拍密密做
郭柏妍（Rosita）年僅25歲，機會多多。修畢碩士學位的Rosita，2020年憑港姐季軍入行，翌年已開始演出周日劇集《青年心城之撐起青春》。去年她更一次演出五個劇集，由《青春不要臉》演清純陽光妹豬開始贏得觀眾關注，其後的《雙生陌生人》雖然收視低迷，但她以金髮表演鋼管舞卻成為其中亮點之一，之後在《白色強人II》飾演驚恐症病人，與陳豪有不少對手戲，到《下流上車族》飾演芊芊，即獲網民封為新一代女神！
Rosita現時手頭上有多個劇集，包括預計今年會播出的《旁觀者》及再與陳豪合作的《破毒強人》，另外還有時裝愛情喜劇《妳不是她》以及有不少動作戲的警匪劇集《奪命提示》正在製作中，四個劇集各有不同類型的角色，希望可以看到Rosita更多不冋演出。
陳嘉慧爆冷躋身「頭版」
26歲的無綫新人陳嘉慧（Erica）受到監製賞識，由《Think Big天地》主持開始，近年更參演過多套電視劇，在劇集《迷網》中飾演心機「小三」彈起， 在《明星運動會》大騷身材，現實生活中嘅陳嘉慧其實係好有氣質、有內涵仲有身材㗎！
陳嘉慧《愛上我的衰神》首當女一
陳嘉慧在劇集《愛上我的衰神》首當女一，更與胡鴻鈞合作，憑該劇「潘小渝」一角在《萬千星輝頒獎典禮2022》首度入圍「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」最後五強，另外亦入圍「飛躍進步女藝員」最後十強。除此之外，陳嘉慧亦有在熱播中嘅《法言人》亮相，若只計目前「出街」嘅節目，陳嘉慧唔算有太多亮眼代表作，僅做過一次女一而已，躋身首頁亦算是爆冷！
陳嘉慧留學日本十年回港圓藝員夢
陳嘉慧自12歲開始跟隨在日本工作的母親到當地讀書多年，直到畢業於日本櫻美林大學後才回流香港，因此對日本相當熟悉，直到17年由日本回流香港參加第29期無綫藝員訓練班，到翌年畢業後正式加入無綫入行。陳嘉慧20年開始擔任兒童節目《 Think Big天地》主持，亦有參與《 BenSir睇樓團》、《大玩特玩》及《眼睛去旅行》等多個綜藝節目的拍攝。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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