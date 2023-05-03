無綫年報官方排名大更新！蔡思貝一躍登頂 小花爆冷排「頭版」

TVB日前公佈2022年周年報告出爐，其中6頁係旗下藝人大曬冷，小生花旦排名大執位！值得留意是，32歲當家花旦蔡思貝由去年第3行第12位一躍登頂，順利榮升「一姐」之位，最威係佢！至於首頁除咗有一貫熟悉嘅視帝視后面孔，最意外係有新一代上位小花陳嘉慧揮抵視后林夏薇、江美儀，小花陳瀅、郭柏妍、何依婷等人，成功躋身首頁當紅花旦、小生之列！