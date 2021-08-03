無綫《刑偵日記》收視10.2點再創新低 《愛回家》收視大幅下滑 被嘲將步亞視後塵
文：東方新地｜圖：TVB、ViuTV劇照及影片截圖
無綫奧運收視三台中最高
在上周（7月26日至8月1日）的收視報告中，無綫、ViuTV和香港開電視三大電視台在奧運節目上，以無綫的《2020東京奧運黃金戰報》收視最高，周一至周五有14點，周六和周日則分別有12.7和12.6點。
ViuTV的《奧運有得揀》在周一至周五有4.7點，周六和周日則分別有5.4和4.2點。而香港開電視的《開電視睇奧運》收視最低，周一至周五只有2.5點，周六和周日則分別有1.9和4.2點。
在有港隊運動員參戰的奧運個別項目上，亦以無綫節目收視最高，其中在周一（7月26日）由張家朗奪得金牌的香港對意大利男子個人花劍金牌賽，翡翠台有高達20.2點收視，ViuTV有8.9點，香港開電視則有2.9點，即三台共計有約210萬名觀眾收看。
周五（7月30日）由何詩蓓奪得銀牌的女子100米自由泳決賽，翡翠台則有10.1點收視，而ViuTVsix有0.8點，香港開電視3.8點，即三台共計約有96萬人收看。
無綫在奧運節目收視上報捷，不過劇集的整體收視卻下滑了不少，其中作為無綫重頭劇的《刑偵日記》在步入結局篇後，收視持續下跌，由前周（7月19日至7月25日）的11.4點收視，再跌至上周（7月26日至8月1日）的10.2點，創下歷史新低。
而一向收視最高、作為無綫「鎮台之寶」的處境劇《愛·回家之開心速遞》，在上周由晚上8點提早到7點半播放，收視隨即嚴重下滑，由前周的22.8點收視，跌至上周只得14.4點，罕有跌破20點，流失了多8.4點收視，即約55萬觀眾，但仍是上周無綫最高收視的劇集/節目。
此外無綫節目《東張西望》亦隨著《愛‧回家之開心速遞》提前了半小時播出，結果收視亦由前周的20.1點，跌至13.1點，流失了多達7點，即約46萬觀眾。
而ViuTV在有4.1點收視的《大叔的愛》大結局後，分別在晚上10點和10點半播出的兩個節目《積極到爆》及《阿女又戀嚟》都成功承接其觀眾數量，收視各有3.6點及3.8點。