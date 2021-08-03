無綫《刑偵日記》收視10.2點再創新低 《愛回家》收視大幅下滑 被嘲將步亞視後塵

受東京奧運影響，三大電視台有不少劇集和節目在播出時間上都要作出調動，其中以無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》由晚上8點調到7點半後，在上周（7月26日至8月1日）收視下滑最嚴重，而另一部無綫重頭劇《刑偵日記》收視則持續下跌，上周已跌至歷史新低10.2點，相反ViuTV收視則穩步上揚，因而被網民群嘲無綫將步亞視後塵！

文：東方新地｜圖：TVB、ViuTV劇照及影片截圖