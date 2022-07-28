無綫宣布不再公開「三台收視」 開電視出Post反擊超級寸嘴
收視資料已不合時宜
無綫在新聞稿中解釋，
電視台每週發放的收視資料，向來是電視節目受歡迎程度的重要指標。隨着新媒體的發展，廣大觀眾不再局限於透過傳統電視觀賞節目，同時亦可使用電腦、平板電腦或智能手機等透過多種媒體平台瀏覽，又可隨時隨地到 myTV SUPER 等網絡平台重溫，是以恆常於每周一發放電視直播收視資料已不合時宜，未必能完全反映觀眾收看電視節目的實際情況。」
由今日開始，TVB將會對電視收視公布方式將作調整，將重點聚焦於公布自己電視節目收視資料，以切合現時的收視數據公布環境。
今星期僅發布《香港金曲頒獎典禮 》收視
無綫在新聞稿中表示，翡翠台週日（24 日）晚 8 時 30 分直播之《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，錄得跨平台直播最高收視 19.1 點，約 124 萬觀眾收看，成績理想。
《香港金曲頒獎典禮》當晚雖然有劉德華加持，但多個獎項的得主都缺席，共有17個獎項得主未能出席領獎，不過張敬軒、曾比特都有拍片回應，而Sony的葉巧琳亦透過電話致謝。而華納唱片的衛蘭、MC張天賦、張蔓姿、洪嘉豪均未有現身領獎。至於Mirror則因為要專注紅館演唱會就未有出席，不少網民都表示失望。
香電視做MEME圖抽水
事隔幾日，開電視竟然在在官方Facebook出Post做MEME圖揶揄無綫長埋收視的舉動，笑指自己才剛剛「復活」，卻暗指被大台打壓，及後更寫道「1000 部電視又真係證明唔到啲咩嘅」。不過網民就叫開電視小編應該收歛少少，更留言問「幾時拍香港版《空間改造王》」暗諷它得僅一個節目，又謂：「開電視你顧￼掂自己先喇，可能你連CCTVB一半收視都無，仲有CCTVB失敗，就係請咗你前身有線電視班人，你地而家又用余系人馬，啫係等死？」
《ISWIM》、《童時愛上你》大結局收視成疑
由於不再公布三台直播收視，ViuTV上週《I SWIM》結局篇、TVB劇集《童時愛上你》、77台最強節目《空間改造王》等收視率自然也無從得知 ，而無綫電視的收視兩大皇牌節目《東張西望》《愛·回家之開心速遞》也同樣不會固定地公布。
常見問題
無綫為何不再發收視報告？
無綫近日宣佈以「不合時宜」為理由不再全面發放收視資料，更話這做法未能符合⋯⋯詳情請看
無綫只發佈一個節目的收視成績？
無綫在新聞稿中表示，週日節目收視成績⋯⋯詳情請看