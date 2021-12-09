傳無綫 港台合辦樂壇年度頒獎禮 狙擊ViuTV《Chill Club》預料同日對撼

早前有指無綫《勁歌金曲頒獎典禮2021》將會改期到明年4月舉行，好大機會與ViuTV的頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介》同日對撼！近日再有新發展，有消息指港台將與無綫破天荒合辦樂壇頒獎禮，擬於本月底公布詳情。