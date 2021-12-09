傳無綫 港台合辦樂壇年度頒獎禮 狙擊ViuTV《Chill Club》預料同日對撼
文：東方新地 ｜圖：TVB《勁歌金曲頒獎典禮2020》截圖、TVB娛樂新聞台截圖、[email protected]、ViuTV《Chill Club推介榜年度推介20/21》截圖、[email protected] (official)、新傳媒照片庫、[email protected] 香港電台
臨近年尾，各大電台及電視台將舉辦樂壇頒獎禮，向歌手們派發成績表。而歷屆無綫《勁歌金曲頒獎典禮》都被安排在翌年1月舉行，但早前有消息指無綫今屆將會變陣，突然改為在明年4月舉行，好大機會與ViuTV的年度音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介》同日對撼！近日事件再有新發展，有傳港台將與無綫破天荒合辦樂壇頒獎禮，更擬於本月底公布詳情。其實兩台合辦樂壇頒獎禮算是有跡可尋，因為過往每年十一月港台都會舉行「金曲」專業評審和公眾投票，但直至現在仍未有任何著落，已引起不少揣測，加上廣播處長李百全曾於周三（8/12）到訪無綫將軍澳電視城，未知是否商討合辦頒獎禮事宜，但假如合辦成事，將「十大中文金曲」和「勁歌總選」二合為一，頒獎禮將更具代表性，勢必引起本港樂壇高度關注！
TVB《勁歌金曲頒獎典禮》傳改明年4月舉行
TVB由1983年首屆《勁歌金曲頒獎典禮》（前名為《十大勁歌金曲頒獎典禮》）開始，除了2015年那屆在同年12月舉行外，其他37屆頒獎典禮都被安排在翌年1月舉行，但今屆《勁歌金曲頒獎典禮2021》，有消息指將會改為在明年4月舉行，有機會與ViuTV第2屆舉行的樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介》同日對撼！
林家謙曾橫掃兩台頒獎禮
在今年1月舉行的TVB《勁歌金曲頒獎典禮2020》中，由林家謙曾以〈一人之境〉一連奪得「最佳原創歌曲金獎」及「最佳唱作歌手金獎」。而在同年4月舉行的ViuTV《Chill Club推介榜年度推介20/21》中，林家謙更1人橫掃6獎，包括「Chill Club年度十大歌曲」、「Chill Club年度男歌手金獎」、「Chill Club年度唱作歌手」、「Chill Club年度作曲人」、「Chill Club年度編曲」及「Chill Club年度之歌」獎。若是兩台頒獎禮在同日舉行，歌手未必可以再有兩邊攞獎的盛況。
林二汶現身TVB台慶 被網友炮轟「食兩家茶禮」
早前TVB台慶的環節「女星勁歌熱舞賀台慶」中，由Gin Lee、JW、欣宜、AGA、泳兒、吳若希、衛詩、菊梓喬、連詩雅、JUDAS、糖妹、譚嘉儀、在《全民造星4》擔任評判的鄭融、《星夢傳奇》女學員等一眾女歌手輪流獻唱過去《勁歌金曲》最受歡迎女歌手的金曲，期間驚見ViuTV常客、已有一段日子未有在TVB亮相的林二汶也有出席獻唱，因此被網友炮轟她「食兩家茶禮」，之後林二汶曾開Live解釋，強調「音樂無分邊界」是她的信仰。
《勁歌金曲頒獎典禮2020》男歌手起孖好尷尬
《勁歌金曲頒獎典禮2020》全晚最緊張當然是最受歡迎男女歌手獎花落誰家，事前外界都猜測周柏豪與胡鴻鈞叮噹馬頭，正所謂手掌係肉手背又係肉，橋唔怕舊，無綫又使出一個獎兩個人攞呢招，周柏豪與胡鴻鈞被宣布一齊攞「最受歡迎男歌星」，尷尬？未算！仲要扮驚喜真係好考演技，主持好似趕鴨仔咁叫二人上台講完致謝詞，草草唱完歌再頒埋金曲金獎畀莫文蔚，皆大歡喜，收工。