無綫御用童星鄭耀軒大個仔轉新Look 「鬼鬼哋」同ViuTV人氣王Jeffrey撞樣

14歲的鄭耀軒（耀B），由他3歲起已開始為無綫拍劇，是無綫當紅御用童星，雖然近年減産但他仍活躍於社交平台，早前無見一排耀B突然大個仔，新Look加「鬼鬼哋」外形，同ViuTV「6膠」 中的人氣王魏浚笙（Jeffrey）撞晒樣。