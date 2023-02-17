無綫御用童星鄭耀軒大個仔轉新Look 「鬼鬼哋」同ViuTV人氣王Jeffrey撞樣
鄭耀軒減産專注學業
耀B鄭耀軒是無綫御用童星，不過拍劇之外都要兼顧學業，現年14歲他已是中學生，所以近年刻意減少參與劇集演出。據知鄭耀軒曾接受訪問表示過去經常通宵拍劇，缺乏休息太過辛勞，所以早年開始轉型，成為冰壺運動員，他坦言做運動員雖然辛苦，但至少晚上可以休息。
御用童星曾演40套劇集
鄭耀軒共參演過40套無綫劇集，當中包括《當旺爸爸》(2012)、《雷霆掃毒》(2012)、《熟男有感》(2013)、當中《公公出宮》(2016)「金多寶」一角、《金宵大廈》(2019) 角色「東東」以及《降魔的》系列童年版「豪仔」令人印象最深，可惜他參演完《降魔的》後便宣布減產，暫時淡出幕前。
耀B微曲短髮有Jeffrey影子
鄭耀軒3歲便參與劇集演出，招牌冬菇頭加一雙精靈大眼，擁有很多媽咪級粉絲，其社交平台一直都有分享日常生活照，縱使減少拍劇但粉絲們仍能看到他的近況。正值青春期明顯長大了不少的鄭耀軒 ，最近在社交網上新相，其新Look完全洗脫昔日的稚氣，招牌冬菇頭換成型仔微曲短髮，感覺大個仔外更顯得「鬼鬼地哋」。其母親lrene曾接受傳媒訪問，透露鄭耀軒的太嫲是美國人，原來「鬼鬼哋」係因為有西人血統，新Look仲同ViuTV人氣王魏浚笙（Jeffrey）有幾分相似，大家都係青靚白淨型小鮮肉。
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