無綫綠葉王陳狄克離世享年76歲 入行45年 曾指導發哥《上海灘》經典場口

無綫電視資深藝員陳狄克3月15號離世，終年76歲，無綫電視深表惋惜。資深電視藝員陳狄克於1979年加入TVB因常演繹江湖中人嘅角色，由於演技出色，所以佢曾喺綜藝節目《Sunday好戲王》獲頒「黑幫王」嘅「另類好戲王」獎項。陳狄克生於1940年代基層家庭，家中有一姊一妹、兩名弟弟，父親為一名花王兼司機，陳狄克自小喜歡武術，於16歲開始跟隨劉家班及另一位本地著名班主唐佳工作。