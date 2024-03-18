無綫綠葉王陳狄克離世享年76歲 入行45年 曾指導發哥《上海灘》經典場口
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無綫電視資深藝員陳狄克3月15號離世，終年76歲，無綫電視深表惋惜。資深電視藝員陳狄克於1979年加入TVB因常演繹江湖中人嘅角色，由於演技出色，所以佢曾喺綜藝節目《Sunday好戲王》獲頒「黑幫王」嘅「另類好戲王」獎項。陳狄克生於1940年代基層家庭，家中有一姊一妹、兩名弟弟，父親為一名花王兼司機，陳狄克自小喜歡武術，於16歲開始跟隨劉家班及另一位本地著名班主唐佳工作。
1970年代拍攝《中國殺人王》首擔任男主角
陳狄克為麗的電視服務咗3年後，當中陳狄克於1970年代拍攝《中國殺人王》首次擔任男主角，陳狄克於1976年離開電視台，並跟隨劉家良前往台灣與張徹導演拍電影，至1978年返回香港；1979年獲李家鼎邀請加入TVB當武指，陳狄克為劇集《上海灘》副武術指導，劇中周潤發飾演許文強喺咖啡廳外被亂槍射殺呢幕就係由佢負責設計動作，1980年代淡出幕後工作，轉為全職演員。
曾指導發哥《上海灘》經典場口
陳狄克八十年代轉投TVB擔任武術指導及演員，由於喺劇中多演反派角色，漸成「御用奸角」，陳狄克入行51年，狄克演出逾130套劇集，無綫電視深表惋惜，並向其家人致以深切慰問，並會提供適切協助，陳狄克當年曾為《上海灘》擔任武指，「許文強」周潤發被亂槍射殺，嗰幕就係由陳狄克所設計。
曾做的士司機維持生計
陳狄克在1990年至1995年曾做的士司機維持生計，一度於1985年離開TVB，1987年重返無綫電視，一直為TVB服務至今，多年來為演藝事業默默付出，佢曾演《新四十二章》友肉食伙記鐸叔，《法言人》演拾荒者釗伯等，外貌及聲線令觀眾留下深刻印象，現正播出的《再見·枕邊人》陳狄克亦有份參演，而仍未播出《逆天奇案2》及《神耆小子》成為其遺作，屆時觀眾可以一睹其出色演技以作懷念。
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圖片來源：TVB、娛樂新聞台