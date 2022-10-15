無綫重播劇玩公投｜《大時代》、《輪流轉》入圍我最喜愛重播劇
觀眾投選最想睇經典劇集《大時代》、《輪流轉》入圍
由即日開始至 10 月 27 日（星期四）中午 12 時為止，觀眾可到 TVB Facebook 專頁參加《傳承•經典 55：我揀我想睇》有獎問答遊戲，票選分為「我們的…」及「難忘記…」系列將增設觀眾投選部分，回答一條與 TVB 台慶有 關的問題後，便可從「我們的…」及「難忘記…」各選出一套最想重溫的經典劇。
首輪對決：《上海灘》、《天與地》及《使徒行者》
「我們的…」 系列十套候選經典劇分別是《上海灘》、《千王之王》、《鹿鼎記》、《孖仔孖心肝》、《大時代》、《男親女愛》、《尋秦記》、《衝上雲霄》、《天與地》及《使徒行者》，「我們的…」系列 累積投選票數最高經典劇集將於 11 月 7 日（星期一）深夜起播放。
次輪票選：《輪流轉》、《無頭東宮》及《飛女正傳》⋯⋯
至於「難忘記…」系列 十套候選經典劇則為《啼笑因緣》、《輪流轉》、《山水有相逢》、《天師執位》、《黃金十年》、 《老友鬼鬼》、《火玫瑰》、《無頭東宮》、《飛女正傳》及《EU 超時任務》，「難忘記…」系列累積投 選票數最高經典劇集，播放日期則稍後作出安排。
「我們的…」重播劇系列11 月 7 日深夜起播放：
|劇集名
|集數
|播映年份
|演員
|1
|上海灘
|25
|1980
|周潤發、呂良偉、趙雅芝、劉丹、湯鎮業、林建 明、廖啟智
|2
|千王之王
|25
|1980
|謝賢、任達華、汪明荃、楊群、曾慶瑜、郭鋒、 黃新、雪梨
|3
|鹿鼎記
|40
|1984
|梁朝偉、劉德華、劉嘉玲、毛舜筠、吳君如、商 天娥
|4
|孖仔孖心肝
|15
|1990
|劉青雲、周星馳、梁家仁、陳秀雯
|5
|大時代
|40
|1992
|劉松仁、鄭少秋、藍潔瑛、劉青雲、李麗珍、楊 羚、周慧敏、郭藹明、邵仲衡、陶大宇
|6
|男親女愛
|100
|2000
|鄭裕玲、黃子華、原子鏸、鄧健泓
|7
|尋秦記
|40
|2001
|古天樂、江華、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、 鄭雪兒
|8
|衝上雲霄
|40
|2003
|吳鎮宇、陳慧珊、馬德鐘、胡杏兒、葉璇、吳卓 羲、陳鍵鋒、黃宗澤、馬國明、胡定欣
|9
|天與地
|30
|2011
|林保怡、陳豪、佘詩曼、邵美琪、黃德斌、金燕 玲
|10
|使徒行者
|31
|2014
|苗僑偉、佘詩曼、林峯、陳敏之、許紹雄、江美 儀、沈震軒、梁烈唯
上海灘(1980年電視劇)
此劇在港轟動一時，1985年上海電視台引進中國內地。當年造成萬人空巷的景像，其主題曲更是膾炙人口的歌曲。榮登十大電視劇榜首。周潤發，趙雅芝主演，風靡全國。《上海灘》曾經多次重播，多數選上午或下午時段，包括於1983年、1990年8月下午二時十五分（三套系列連播）； 1994年、1997年及2018年3月6日在翡翠台早上劇集時段重播。
上海灘(1980年電視劇)
由於1980年無綫七點檔的翡翠劇場《輪流傳》被麗的打敗，導致在9月5日宣佈腰斬，當時無綫全台總動員，監製王天林與編審王晶父子被委以重任，傾盡全台的人力物力趕工搶拍《千王之王》，一個多星期後的9月15日首播，得以打敗對手而收復失地。此劇曾於2018年9月在翡翠台重播。
鹿鼎記(1984年電視劇)
全劇共40集，監製李添勝。此劇原在翡翠台由1984年7月9日至8月31日首播。後來於1987年7月中午、1990年8月凌晨、1995年10月凌晨、2011年早上及2016年凌晨，五度在翡翠台重播
《孖仔孖心肝》(1990年電視劇)
全劇只有15集，由曾勵珍擔任監製，並由劉青雲及周星馳領銜主演，《孖仔孖心肝》是周星馳在無綫電視最後一部電視劇，此劇曾於1991年、1999年、2003年、2004年、2016年在無綫電視翡翠台重播。
《大時代》(1992年台慶劇)
《大時代》於1992年10月在翡翠台首播，推出時正面對撼亞洲電視的《勝者為王II天下無敵》，韋家輝編導的故事發展，最終成功打敗亞洲電視；被喻為「神劇」的《大時代》曾於1997年3月深夜在翡翠台重播，2015年4月21日起深夜再於翡翠台重播，每次皆掀起不少討論熱潮。
《男親女愛》(2000年處境劇)
於2000年2月21日至7月7日期間首播，共100集，此劇曾於2015年午夜在以一晚兩集的形式在翡翠台重播。
《尋秦記》(2000年處境劇)
全劇共40集，此劇為無綫電視34週年台慶劇。此劇於2005年7月14日至9月7日，2011年7月4日至8月26日以及2015年12月12日至2016年2月6日在翡翠台
《衝上雲宵》(2002年)
劇集以航空業為題材。這是一個極具難度的題材，為香港電視劇集史上的首次。無綫電視台曾於2008年及2010年分別在深夜及中午重播，兩次皆錄得不錯的收視。後來於2015年2月23日在深夜12時15分再一次於翡翠台重播，續集《衝上雲宵》則在2013年播出，未有重播。
「難忘記…」重播劇系列：
|劇集名
|集數
|播映年份
|演員
|1
|啼笑因緣
|25
|1974
|陳振華、歐嘉慧、李司棋
|2
|輪流轉
|28
|1980
|鄭少秋、鄭裕玲、李司棋、森森、李琳琳
|3
|山水有相逢
|10
|1980
|李司棋、黃韻詩、黃錦燊
|4
|天師執位
|20
|1984
|苗僑偉、翁美玲、劉丹
|5
|黃金十年
|60
|1986
|張兆輝、戚美珍、張衞健、歐陽震華、商天娥
|6
|老友鬼鬼
|20
|1991
|張衞健、溫兆倫、梁藝齡、李婉華
|7
|火玫瑰
|40
|1992
|溫碧霞、羅嘉良、溫兆倫、尹揚明
|8
|無頭東宮
|30
|2002
|陳妙瑛、向海嵐、張兆輝、魏駿傑
|9
|飛女正傳
|25
|2010
|蔡少芬、陳豪、曹永廉、黃德斌
|10
|EU 超時任務
|22
|2016
|王浩信、朱千雪、袁偉豪、單立文
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》