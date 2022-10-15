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無綫重播劇玩公投｜《大時代》、《輪流轉》入圍我最喜愛重播劇

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無綫「深宵劇場」向來不乏捧場客，許多經典劇也獲劇迷要求重播，有見及此無綫於 11月起推出《傳承•經典 55：我揀我想睇》票選，兩輪投票分別各有10套劇集畀大家投票⋯⋯

觀眾投選最想睇經典劇集《大時代》、《輪流轉》入圍

由即日開始至 10 月 27 日（星期四）中午 12 時為止，觀眾可到 TVB Facebook 專頁參加《傳承•經典 55：我揀我想睇》有獎問答遊戲，票選分為「我們的…」及「難忘記…」系列將增設觀眾投選部分，回答一條與 TVB 台慶有 關的問題後，便可從「我們的…」及「難忘記…」各選出一套最想重溫的經典劇。

首輪對決：《上海灘》、《天與地》及《使徒行者》

「我們的…」 系列十套候選經典劇分別是《上海灘》、《千王之王》、《鹿鼎記》、《孖仔孖心肝》、《大時代》、《男親女愛》、《尋秦記》、《衝上雲霄》、《天與地》及《使徒行者》，「我們的…」系列 累積投選票數最高經典劇集將於 11 月 7 日（星期一）深夜起播放。

無綫 重播劇 plt 《傳承•經典 55：我揀我想睇》「我們的...」 系列
《傳承•經典 55：我揀我想睇》「我們的…」 系列（圖片來源：TVB.com）

次輪票選：《輪流轉》、《無頭東宮》及《飛女正傳》⋯⋯

至於「難忘記…」系列 十套候選經典劇則為《啼笑因緣》、《輪流轉》、《山水有相逢》、《天師執位》、《黃金十年》、 《老友鬼鬼》、《火玫瑰》、《無頭東宮》、《飛女正傳》及《EU 超時任務》，「難忘記…」系列累積投 選票數最高經典劇集，播放日期則稍後作出安排。

無綫 重播劇 plt 「難忘記...」系列預料將於「我們的...」 系列播完才播放 ⋯⋯
「難忘記…」系列預料將於「我們的…」 系列播完才播放 ⋯⋯（圖片來源：TVB.com）

「我們的…」重播劇系列11 月 7 日深夜起播放：

劇集名 集數 播映年份 演員
1 上海灘 25 1980 周潤發、呂良偉、趙雅芝、劉丹、湯鎮業、林建 明、廖啟智
2 千王之王 25 1980 謝賢、任達華、汪明荃、楊群、曾慶瑜、郭鋒、 黃新、雪梨
3 鹿鼎記 40 1984 梁朝偉、劉德華、劉嘉玲、毛舜筠、吳君如、商 天娥
4 孖仔孖心肝 15 1990 劉青雲、周星馳、梁家仁、陳秀雯
5 大時代 40 1992 劉松仁、鄭少秋、藍潔瑛、劉青雲、李麗珍、楊 羚、周慧敏、郭藹明、邵仲衡、陶大宇
6 男親女愛 100 2000 鄭裕玲、黃子華、原子鏸、鄧健泓
7 尋秦記 40 2001 古天樂、江華、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、 鄭雪兒
8 衝上雲霄 40 2003 吳鎮宇、陳慧珊、馬德鐘、胡杏兒、葉璇、吳卓 羲、陳鍵鋒、黃宗澤、馬國明、胡定欣
9 天與地 30 2011 林保怡、陳豪、佘詩曼、邵美琪、黃德斌、金燕 玲
10 使徒行者 31 2014 苗僑偉、佘詩曼、林峯、陳敏之、許紹雄、江美 儀、沈震軒、梁烈唯

上海灘(1980年電視劇)

此劇在港轟動一時，1985年上海電視台引進中國內地。當年造成萬人空巷的景像，其主題曲更是膾炙人口的歌曲。榮登十大電視劇榜首。周潤發，趙雅芝主演，風靡全國。《上海灘》曾經多次重播，多數選上午或下午時段，包括於1983年、1990年8月下午二時十五分（三套系列連播）； 1994年、1997年及2018年3月6日在翡翠台早上劇集時段重播。

無綫 重播劇 plt 《上海灘 》1980） 主演 ：周潤發、呂良偉、趙雅芝、劉丹、湯鎮業、林建 明、廖啟智
《上海灘 》（1980） 主演 ：周潤發、呂良偉、趙雅芝、劉丹、湯鎮業、林建 明、廖啟智（圖片來源：tvb.com）

上海灘(1980年電視劇)

由於1980年無綫七點檔的翡翠劇場《輪流傳》被麗的打敗，導致在9月5日宣佈腰斬，當時無綫全台總動員，監製王天林與編審王晶父子被委以重任，傾盡全台的人力物力趕工搶拍《千王之王》，一個多星期後的9月15日首播，得以打敗對手而收復失地。此劇曾於2018年9月在翡翠台重播。

無綫 重播劇 plt 千王之王 1980） 主演：謝賢、任達華、汪明荃、楊群、曾慶瑜、郭鋒、 黃新、雪梨
千王之王 （1980） 主演：謝賢、任達華、汪明荃、楊群、曾慶瑜、郭鋒、 黃新、雪梨（圖片來源：tvb.com）

鹿鼎記(1984年電視劇)

全劇共40集，監製李添勝。此劇原在翡翠台由1984年7月9日至8月31日首播。後來於1987年7月中午、1990年8月凌晨、1995年10月凌晨、2011年早上及2016年凌晨，五度在翡翠台重播

無綫 重播劇 plt 鹿鼎記 1984） 主演：梁朝偉、劉德華、劉嘉玲、毛舜筠、吳君如、商天娥
鹿鼎記 （1984） 主演：梁朝偉、劉德華、劉嘉玲、毛舜筠、吳君如、商天娥（圖片來源：tvb.com）

《孖仔孖心肝》(1990年電視劇)

全劇只有15集，由曾勵珍擔任監製，並由劉青雲及周星馳領銜主演，《孖仔孖心肝》是周星馳在無綫電視最後一部電視劇，此劇曾於1991年、1999年、2003年、2004年、2016年在無綫電視翡翠台重播。

無綫 重播劇 plt 孖仔孖心肝 1990） 主演：劉青雲、周星馳、梁家仁、陳秀雯
孖仔孖心肝 （1990） 主演：劉青雲、周星馳、梁家仁、陳秀雯（圖片來源：tvb.com）

《大時代》(1992年台慶劇)

《大時代》於1992年10月在翡翠台首播，推出時正面對撼亞洲電視的《勝者為王II天下無敵》，韋家輝編導的故事發展，最終成功打敗亞洲電視；被喻為「神劇」的《大時代》曾於1997年3月深夜在翡翠台重播，2015年4月21日起深夜再於翡翠台重播，每次皆掀起不少討論熱潮。

無綫 重播劇 plt 大時代 1992 主演：劉松仁、鄭少秋、藍潔瑛、劉青雲、李麗珍、楊 羚、周慧敏、郭藹明、邵仲衡、陶大宇
大時代 1992 主演：劉松仁、鄭少秋、藍潔瑛、劉青雲、李麗珍、楊 羚、周慧敏、郭藹明、邵仲衡、陶大宇 （圖片來源：tvb.com）

《男親女愛》(2000年處境劇)

於2000年2月21日至7月7日期間首播，共100集，此劇曾於2015年午夜在以一晚兩集的形式在翡翠台重播。

無綫 重播劇 plt 男親女愛 2000 主演：鄭裕玲、黃子華、原子鏸、鄧健泓
男親女愛 2000 主演：鄭裕玲、黃子華、原子鏸、鄧健泓 （圖片來源：tvb.com）

《尋秦記》(2000年處境劇)

全劇共40集，此劇為無綫電視34週年台慶劇。此劇於2005年7月14日至9月7日，2011年7月4日至8月26日以及2015年12月12日至2016年2月6日在翡翠台

無綫 重播劇 plt 尋秦記 2001 主演：古天樂、江華、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、 鄭雪兒
尋秦記 2001 主演：古天樂、江華、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、 鄭雪兒（圖片來源：tvb.com）

《衝上雲宵》(2002年)

劇集以航空業為題材。這是一個極具難度的題材，為香港電視劇集史上的首次。無綫電視台曾於2008年及2010年分別在深夜及中午重播，兩次皆錄得不錯的收視。後來於2015年2月23日在深夜12時15分再一次於翡翠台重播，續集《衝上雲宵》則在2013年播出，未有重播。

無綫 重播劇 plt 衝上雲霄 2003 主演：吳鎮宇、陳慧珊、馬德鐘、胡杏兒、葉璇、吳卓 羲、陳鍵鋒、黃宗澤、馬國明、胡定欣
衝上雲霄 2003 主演：吳鎮宇、陳慧珊、馬德鐘、胡杏兒、葉璇、吳卓 羲、陳鍵鋒、黃宗澤、馬國明、胡定欣（圖片來源：tvb.com）
無綫 重播劇 plt 天與地 2011 ）主演：林保怡、陳豪、佘詩曼、邵美琪、黃德斌、金燕玲
天與地 （2011 ）主演：林保怡、陳豪、佘詩曼、邵美琪、黃德斌、金燕玲（圖片來源：tvb.com）
無綫 重播劇 plt 使徒行者 2014） 主演：苗僑偉、佘詩曼、林峯、陳敏之、許紹雄、江美 儀、沈震軒、梁烈唯
使徒行者 （2014） 主演：苗僑偉、佘詩曼、林峯、陳敏之、許紹雄、江美 儀、沈震軒、梁烈唯（圖片來源：tvb.com）

「難忘記…」重播劇系列：

劇集名 集數 播映年份 演員
1 啼笑因緣 25 1974 陳振華、歐嘉慧、李司棋
2 輪流轉 28 1980 鄭少秋、鄭裕玲、李司棋、森森、李琳琳
3 山水有相逢 10 1980 李司棋、黃韻詩、黃錦燊
4 天師執位 20 1984 苗僑偉、翁美玲、劉丹
5 黃金十年 60 1986 張兆輝、戚美珍、張衞健、歐陽震華、商天娥
6 老友鬼鬼 20 1991 張衞健、溫兆倫、梁藝齡、李婉華
7 火玫瑰 40 1992 溫碧霞、羅嘉良、溫兆倫、尹揚明
8 無頭東宮 30 2002 陳妙瑛、向海嵐、張兆輝、魏駿傑
9 飛女正傳 25 2010 蔡少芬、陳豪、曹永廉、黃德斌
10 EU 超時任務 22 2016 王浩信、朱千雪、袁偉豪、單立文

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

圖片來源：Tvb.com

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