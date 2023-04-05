無綫疑似雪藏名單流出 楊明袁偉豪有女撐唔憂做 女神級李佳芯馮盈盈都要OUT

無綫能捧旗下藝人上天，也能用完即棄放入雪櫃，日前樂易玲點名提及6男8女「TVB投放最多資源」的藝員，最新力捧名單出爐後，近日又有疑似被雪藏名單流出，今年1月放監的楊明首當其衝都好合理，多是非的馮盈盈咁精靈都要OUT，至於觀眾感到最可惜的一定是女神Ali李佳芯。