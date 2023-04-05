無綫疑似雪藏名單流出 楊明袁偉豪有女撐唔憂做 女神級李佳芯馮盈盈都要OUT
無綫5大雪藏藝人
無綫助理總經理（藝人管理及發展）樂易玲日前接受內地傳媒訪問，親證有6位小生、4名花旦以及4名小花是公司投放最多資源的藝人，包括有張振朗、朱敏瀚、周嘉洛、吳偉豪、黃庭鋒、丁子朗，陳瀅、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻、何依婷、陳嘉慧、羅毓儀和郭柏妍。另一邊廂再有疑似被雪藏名單流出，被投閒置散的都各有原因，當中楊明被網民指是最咎由自取。
1.楊明衰犯事
42歲的楊明加入無綫25年多次受力捧，不過他唔多珍惜不斷惹官非，直至11年楊明憑《誰家灶頭無煙火》中「田凱」一角人氣急升，再被關注，更有份角逐台慶頒獎禮「飛躍進步男藝員」五強名單。近年，楊明再度受到公司重視，曾在多部劇集擔正，例如《機場特警》、《迷網》、《鐵探》等，他都飾演形象正面的警察角色。
不過楊明好唔爭氣，20年再涉嫌酒後駕駛被捕，去年底因「不小心駕駛」等罪名被判入獄，今年1月經歷了十多日鐵窗生涯後刑滿出獄，楊明沒有第一時間回家，反而直奔電視城向無綫高層樂易玲負荊請罪，並拍下悔過短片，可惜最後都係冇用要入雪櫃，唔緊要啦！有拿督女莊思明盲撐，唔使驚！
2.馮盈盈衰是非多
近年不時傳出有「唔聽話」的無綫藝人被公司雪藏，避免他們未紅先驕，挫一挫他們的銳氣，馮盈盈可算是其中個，高學歷的她曾被形容是近年難得一見的完美港姐，轉數快有口才極速上位，可惜是非一樣多，其中一宗罪是傳出與奀星鄭衍鋒拍拖，因為太有性格而被削減工作量，有指馮盈盈遂走去港大報讀食品管理碩士課程，一心為轉型作好準備，今年畢業的她仲話有冇劇拍都要等公司安排。
3.李佳芯衰敢言
40歲的李佳芯被封無綫「零負評女神」，因為性格敢言，雪藏名單榜上有名，12 年轉投無綫後開始演員生涯，一開始多演情婦與邪花角色，16 年勇奪「飛躍進步女藝員」，兩年後更憑《BB 來了》首奪視后，至19 年疑因被捲入政治風波而遭到無綫雪藏，拍完《殺手》及《愛美麗狂想曲》後再無接拍新劇，之後《踩過界 2 》、《白色強人 2》、《寶寶大過天》、《星空下的仁醫》等劇集更被換角。去年李佳芯只有《有種好男人》一劇，其後被安排去做主持節目，近月見她生活清閒，似乎真係冇工開。
4.袁偉豪衰氣焰
袁偉豪自從娶到個身家億億聲的老婆張寶兒後，一副千億駙馬唔憂做姿態，每次有負面新聞都一定撐到底，自去年初拍畢《法證先鋒V》後，袁偉豪一直未有劇在手，在新劇《旁觀者》更淪為客串，有指無綫認為袁偉豪過於氣焰，認為他需要過冷河，就連無綫處境劇《愛回家之開心速遞》都曾在劇中多次影射袁偉豪，被指是「軟飲王」的「KC」歐瑞偉KC在劇中重現袁偉豪金句。
5.蘇韻姿衰遲到
蘇韻姿憑無綫處境劇《愛回家之開心速遞》中熊心如一角成功入屋，但早前有報道指她因工作態度有問題而被飛出劇組，而且多次遲到又屢勸不改，令高層曾勵珍（珍姐）不滿而被「雪藏」。蘇韻姿自去年12月起被調離《愛回家》，日前曾獲安排現身綜藝節目，但她坦言未知有冇機會回歸劇組，最新消息是蘇韻姿已離港，有傳是返加國探親兼散心。
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