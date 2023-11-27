無綫再開刀裁員 推出新頻道「TVB+」取替呢兩個頻道 網民：越嚟越似ATV了
82台告一段落？推出新頻道「TVB+」
TVB宣布一項重要變動，即將合併J2台和財經體育資訊台的內容，並推出全新的綜合頻道「TVB+」。這個新頻道將匯集J2台和財經體育資訊台的節目內容，旨在打造一系列多樣化的年輕觀眾內容，包括戲劇、綜藝節目、體育和資訊性節目等。
針對財經節目的處理，TVB計劃將現有在財經體育資訊台播放的相關內容，尤其是與香港股市和房地產市場相關的節目，重新分配到現有的翡翠台和即將推出的TVB+頻道。這項舉措旨在提高財經節目的收視率和覆蓋率，進而增加廣告商的價值主張。
TVB將裁減200多名員工節省1億元內容成本
這項合併和重組對於TVB的業務運營和節目製作帶來了一些變化。為了調配製作資源，整體節目製作時數將減少，預計明年再節省1億元內容成本。同時，邊緣時段內容的製作預算將被削減，並停播表現未達預期或商業影響力有限的節目。為了實現成本節約目標，TVB宣布將裁減200多名員工。
TVB將合併「士多」及「鄰住買」及裁逾100人
此外，TVB還宣布將合併旗下的電子商貿平台「士多」和「鄰住買」，以提高營運效率、增強可擴展性並開拓新的收入來源。重組後，TVB預計能夠節省約500至600萬港元的年度固定成本和經營開支。作為此次合併的一部分，「士多」的網站和手機應用程式將於今年12月19日停止營運，並將有約100名現有「士多」員工離開TVB集團。
TVB3月已有裁員預兆？big big channel早在5月停運
目前，85台播放多個財經、時政和體育節目，包括《財經透視》、《交易現場》、《體育新世界》、《有理說得清》、《講清講楚》等，並且會直播體育賽事。此外，該台還播放馬會的賽馬節目，如《賽馬直擊》、《六合彩》和《聽日有馬跑》。
TVB早在3月份宣布將裁減5%的員工，並改善管理以節省開支。他們的目標是節省2.6億港元的年度營運現金支出。此外，TVB於2017年建立的影片和社交平台「big big channel」已於5月2日結束運營。
網民慨嘆J2都要接：啱啱開台嗰陣好多嘢睇
對於無綫電視調整頻道，不少網民紛紛表示：「越嚟越似ATV了」、「85同新聞台合併好過」、「j2都要接」、「本身j2台播嘅節目唔多就咁睇時間表，好多都係重播節目」、「J2啱啱開台嗰陣好多嘢睇」
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