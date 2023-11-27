無綫再開刀裁員 推出新頻道「TVB+」取替呢兩個頻道 網民：越嚟越似ATV了

最近無綫電視調整頻道及裁減人手的消息愈演愈烈！無綫電視周一宣布，為了提升觀眾和用戶體驗、增加營運效率並提升長遠收入潛力，集團將按以下方式重組其電視廣播和電子商貿業務。重組後，集團頻道「5變4」，分別為翡翠台、TVB+、無綫新聞台和明珠台，即表示TVB合併82及85台為「TVB+」交回一條頻道。