大股東黎瑞剛對無綫表現「非常不滿意」 狠批全面老化 迷失十年要全面改革

無綫近年業績欠佳，股價低迷，隨住年初曾志偉回巢做副總經理，高調整頓無綫的綜藝節目，就連一向作風低調的大股東黎瑞剛，亦在接受傳媒訪問時首次開腔強烈批評，直指對無綫「非常不滿意」，就節目老化、製作技術落後、內部山頭林立等重大缺失，認為無綫急須全面改革。

撰文：東方新地 圖片：東星圖片、無綫電視節目截圖、新傳媒圖片庫