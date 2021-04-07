大股東黎瑞剛對無綫表現「非常不滿意」 狠批全面老化 迷失十年要全面改革
撰文：東方新地 圖片：東星圖片、無綫電視節目截圖、新傳媒圖片庫
無綫最低調的大股東
黎瑞剛旗下的CMC Inc.（華人文化集團）在2015年入股無綫，翌年他出任非執行董事。有「中國梅鐸」之稱的黎瑞剛，在內地坐擁大量文娛業務，入股無綫自然備受關注，但他以往非常低調，甚少公開談及公司業務。這次除了改革問題，無綫近年亦被網民狙擊，黎瑞剛就指相關抵制廣告商行為屬「違法」，希望有關當局可以阻止。
黎瑞剛道出無綫三大問題
是次黎瑞剛罕有地接受訪問，竟對無綫提出直率批評，一開始他便以「不滿意，不滿意，而且是非常不滿意」來強調他對無綫的極度不滿。早前公布全年業績的TVB，全年虧損二億八千萬元，並且是連續三年虧損。股價走勢方面，由2017年的三十多元高位計起，累積下挫逾七成。黎瑞剛更一針見血，狠批無綫近十年的內部問題很嚴峻。
1.全面老化
黎瑞剛講到無綫全台都趨向老化，離年青觀眾愈來愈遠：「團隊老化，運行機制老化，節目老化，形象老化，技術設備老化。」黎瑞剛指出成個團隊都要有新陳代謝的機制，節目內容亦要創新，「不能老是天天在做菜」，有創意的節目例如「內地年青人創富故事」可以啟發香港年青觀眾。黎瑞剛續稱不少內地節目製作人，都是看無綫的節目長大，但現時無綫的製作技術及設備，已經較內地落後。
2.決策失誤
黎瑞剛表示過去十年，無綫與四大唱片反面，亦甚少一線明星上節目。黎瑞剛就話電視台封閉，只請自己人：「自娛自樂，愈做愈細，這是不對的。」他慨歎以往台慶陣容鼎盛，香港當時最著名的歌星影星均在場，近年卻變得封閉。黎瑞剛認為無綫有責任重振香港文化創意產業，另外投資失誤亦令無綫有重大損失。
3.派系鬥爭
至於汪阿姐開到聲講的山頭文化，黎瑞剛當然知得一清二楚，黎瑞剛話內部管理也存在很多問題，「山頭林立，矛盾很多，難以形成合力。」正因為無綫諸侯割據，無乜凝聚力，阻礙集團創新，他更指如果節目被幾個山頭控制，就會變私人利益領地。
曾志偉臨危受命
今年初宣布回巢救亡的曾志偉，在無綫的新春活動現身時，與台前幕後打招呼滿場飛，似乎甚有凝聚力，不過有傳他會整頓公司上下，搞到人心惶惶，而近年崛起的ViuTV亦來勢洶洶，有指去年的《全民造星3》已為無綫帶來嚴峻的威脅，近月ViuTV不停開劇，令無綫緊張起來。對於兩大電視台的牛年運程，玄學家吳佩孚亦作出預測⋯⋯
曾志偉事業星透出是非多
67歲的曾志偉早前現身無綫開始履行職務，樂易玲透露他參與了行政人員會議，會上提出的意見獲席上人士讚好，不同部門的員工對於曾志偉回巢都全力支持。對於曾志偉的牛年運程，吳佩孚說：「曾志偉今年本身事業星透出，事業運本來係好好嘅！但係因為佢日柱左剋地沖，所以是非會好多，喺事業上會出現好多是非，而佢嘅事業運即係代表無綫，本身嚟講係入咗墓，所以無綫運氣會好差。」而出任無綫首席創意官的王祖藍，日前接受港台節目訪問表示努力計劃中新業務中，但首先要商討平衡綜藝與戲劇節目的擺位，提到汪阿姐曾經提及要減少無綫的「山頭文化」，多點包容給不同人機會，王祖藍表示現階段最重要是公司上下團結，希望與同事一齊分享成長，如婚姻一樣。
曾志偉首亮相 六個字擬定無綫新方向
早前TVB全台勁卡士賀牛年初一，阿姐風騷唱賀年歌，曾志偉首度以行政人員身份，亮相同大家恭喜發財。曾志偉第一次以TVB副總經理兼行政委員會特別顧問身份出席公開活動。佢祝願大家開開心心，一切進步！
ViuTV節目會大受歡迎
對於近年無綫綜藝節目被批欠新意，遭創新的ViuTV搶走了不少觀眾，吳佩孚直指ViuTV會愈做愈好：「相對地，ViuTV運氣會上升！即係此消彼長啦！ViuTV嚟緊會有好多好嘅節目出嚟，而無綫嚟講喺曾志偉嘅帶領下，會有好多是非出現，未必如佢所願咁順利！」