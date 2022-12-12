劉偉強《無間道》想炒杜汶澤+重溫黃秋生墮樓戲探班+余文樂攬陳冠希扮friend

適逢今年是《無間道》的上映二十週年，並將會上映經過4K修復處理的20周年版本，由谷德昭邀請到《無間道》的聯合導演劉偉強與麥兆輝上他主持的ViuTV節目《爆谷一周》，分享當時拍攝的點滴和製作起源。除了會談及穿崩位外，還會討論黃秋生墮樓震撼觀眾的原因，以及幾乎惹得劉偉強決定開除的杜汶澤。