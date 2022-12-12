劉偉強《無間道》想炒杜汶澤+重溫黃秋生墮樓戲探班+余文樂攬陳冠希扮friend
劉偉強坦言曾想在第一場拍攝後便解僱杜汶澤
劉偉強分享自己曾經想解僱杜汶澤（飾傻強），因為他在的表情一直也做不好。而該幕杜汶澤也只需要用頭部動作告訴梁朝偉，曾志偉正要找他，簡單的一幕但杜汶澤重拍了十多次：「那個鏡頭是我很辛苦坐在滑軌上，杜汶澤只需要做一個很簡單的表情，但卻NG了十幾次，令我非常憤怒，因為我自己掌鏡，你就知道為何我這麼氣，立即回頭看着麥兆輝。」
《爆谷一周》有眼利觀眾大爆《無間道》穿崩位
經典電影《無間道》之中，有眼利觀眾發現梁朝偉（飾陳永仁）的墓碑上，刻着「終於二零零二年十一月廿七日」，但梁朝偉為劉德華（飾劉健明）購買擴音機的收據上卻寫上「28/11/2002」，是梁朝偉死後的一天。劉偉強與麥兆輝則解釋是「道具出錯」，麥兆輝指：「當時我發現時，完全不敢向劉偉強說。」劉偉強則表示：「我知道後當然嬲到飛起！」
林迪安為拍攝黃秋生墮樓一幕用多部攝影機紀錄
談到黃秋生（飾黃志誠）被曾志偉（飾韓琛）手下推下樓、墮落在梁朝偉面前的車頂上的一幕時。劉偉強透露當時動作指導林迪安準備了多部攝影機，打算從多角度拍攝這一幕。豈料劉偉強只用最簡單的鏡頭交代墮樓的一刻，更大鬧攝影師：「你想點先！嘥晒我啲菲林！」麥兆輝指劉偉強拍攝只憑直覺，除了這一幕之外，劉德華因為假髮問題令整個畫面非常搞笑，但劉偉強仍繼續拍攝，每個劉德華的近鏡都只是拍攝他的整張臉，但拍攝結果非常好。
麥兆輝又再補充墮樓鏡頭：「這個鏡頭的做法在中外很多電影都有抄襲，韓國也有。」成為了世界電影的經典教科書式拍攝手法。劉偉強則指示音效師曾景祥（Kinson）將音效放到最大：「Kinson說喇叭會破音，我就說由得他破音，關我甚麼事！最好嚇得戲院觀眾都彈起來，反應很好。」
記者直擊：黃秋生被曾志偉掟落街經典一幕
記者當年探班直擊黃秋生被曾志偉掟落街經典一幕，偉仔回頭一望見秋生從高處墮下，神情愕然。由於要扮墮樓慘死，故秋生要塗血漿，不過滋味不好受，因為血漿時常倒流入耳，就連偉仔見到秋生咁都忍唔住幫手替秋生托頭。秋生替身在高處墮下時，不慎被所爆的玻璃彈傷，幸只是皮外傷，而偉仔亦第一時間上前慰問。
死敵余文樂死攬陳冠希扮friend
2002年《無間道》上映，有傳當年22歲的陳冠希睇死21歲的余文樂不可以取代謝霆鋒之後，二人關係日趨惡化，但在首映禮和慶功宴上，余文樂主動示好扮friend。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月16日加場門票公開發售）更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap