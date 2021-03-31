無限斜棟有限公司｜盧慧敏與沈殷怡鬥晒腿 風騷大讚Ian好Sweet

ViuTV新劇《無限斜棟有限公司》今日（3月31日）舉行記者會，一眾出席演員包括有陳卓賢（Ian）、盧慧敏、黃定謙、太保、吳家麗、葉童、黃光亮、陳桂芬、蘇麗珊及沈殷怡，當中盧慧敏和沈殷怡都不約而同大晒長腿，首次同Ian以情侶身份出席公開活動的盧慧敏更表現風騷，大讚Ian「好Sweet」！

文：東方新地｜圖：ViuTV