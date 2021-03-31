無限斜棟有限公司｜盧慧敏與沈殷怡鬥晒腿 風騷大讚Ian好Sweet
ViuTV新劇《無限斜棟有限公司》今日（3月31日）舉行記者會，一眾出席演員包括有陳卓賢（Ian）、盧慧敏、黃定謙、太保、吳家麗、葉童、黃光亮、陳桂芬、蘇麗珊及沈殷怡，當中盧慧敏和沈殷怡都不約而同大晒長腿，首次同Ian以情侶身份出席公開活動的盧慧敏更表現風騷，大讚Ian「好Sweet」！
文：東方新地｜圖：ViuTV
無限斜棟有限公司｜Ian：我哋好自然咁喺埋一齊
ViuTV原創劇《無限斜棟有限公司》將由下周一（4月5日）起，逢星期一至五晚上9時30分播出。劇集講述三位「斜棟青年」（Slasher）陳家晞（盧慧敏飾）、張諾恆（陳卓賢@MIRROR飾）和李展翹（黃定謙飾）合力經營「無限斜棟有限公司」，旨在解決不同客人的奇怪要求和煩憂。製作特輯《無限斜棟有限公司：即/將/開/業》亦將於本周六（4月3日）晚上10時45分播出。
劇集首播在即，ViuTV特意舉行記者會，邀得一眾演員包括Ian（陳卓賢）、盧慧敏（Amy）、黃定謙、太保、吳家麗、葉童、黃光亮、陳桂芬、蘇麗珊及沈殷怡出席，親身介紹劇中角色和分享拍攝劇集的點滴。另外ViuTV董事兼總經理魯庭暉及劇集監製兼導演巢志豪亦有現身支持。
Ian與Amy首次以情侶身份一齊出席公開活動，但Ian指二人今次係純粹為劇集宣傳，因此並非以情侶檔現身活動，他表示不抗拒以情侶檔身份工作，但亦無話特別想，他說：「我同Amy工作範疇有好大分別，我哋有共識要以自己嘅工作為先。」
被問到如何抱得美人歸？Ian直言：「我冇做啲乜，只係嗰陣我哋每日都要拍好多個鐘，覺得大家幾夾，相處得好真實，好自然咁就喺埋咗一齊。」
而Amy就提到拍攝時被劇組照顧有加，她表示：「因為我食素，劇組特別幫我安排素食，又擔心我拍攝辛苦，每日準備定維他命C畀我，大家都好Sweet。」被問到Ian係咪都好Sweet？她笑言：「佢本身都好Sweet！」
沈殷怡在劇中與陳桂芬演母女，她透露近日正在積極減肥，因為過去一年她不時夜收工，經常食宵夜，比起去年拍行山節目《美女郊遊遊》時足足肥了2、3kg。