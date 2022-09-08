劉德華做召集人！導師仲有梁朝偉古天樂 內地新節目陣容強到離譜冇人信
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內地浙江衛視近日舉行招商會，介紹了多個正在籌備中的綜藝節目，其中由製片人吳彤炮製的新節目《無限超越班》（暫名），擬邀名單十分矚目，事關當中有不少香港的天王巨星，包括劉德華、梁朝偉、古天樂、劉青雲、劉嘉玲和惠英紅，超強大陣容令不少網友都直呼太浮誇！
劉德華 早前曾助陣《中國好聲音》
這個節目由浙江衞視、優酷平台和TVB三台聯手打造，除了有曾製作《王牌對王牌》、《我就是演員》等內地人氣節目的吳彤做導演外，第一集節目仲計劃邀請劉德華做「召集人」，由於吳彤之前中曾多次表示希望能邀請劉德華上他製作的節目《青春環遊記2》，但一直被拒絕，今次他再度公開表示要邀請劉德華做新節目的召集人，成功引起網民熱討。
劉德華早前已隔空參加過浙江衛視的節目《中國好聲音》，擔任節目「見證人」，所以有不少網友都猜測今次同是浙江衛視的節目，而且只需客串一集，有好大機會能邀約成功，紛紛預早祝賀吳彤夢想成真。
網友評價：純屬蹭熱度
此外節目的導師名單還預計有梁朝偉、古天樂、劉青雲、劉嘉玲和惠英紅，內容為明星演技競賽真人騷，暫定於9月下旬開始錄製，一共有12集，每集1個半小時，預計將於10月底開播。節目更計劃邀請多位TVB出身或拍過TVB劇的藝人參加，包括馬浚偉、林保怡﹑鄧萃雯﹑羅嘉良﹑吳鎮宇、陳小春﹑任達華、黃宗澤﹑歐陽震華﹑蔡少芬、張智霖、宣萱﹑黎耀祥等，再加上多位內地和香港新生代藝人，一齊鬥演經典TVB劇。
對於這個超強大的擬邀名單，網友紛紛表示：「這陣容得花多少錢」、「要不順便把四大天王一起都請來吧」、「梁朝偉應該很難請到」、「眾所周知擬邀名單等於搳扯淡」、「純屬蹭熱度」等等。
撰文：東方新地圖片來源：抖音@劉德華、微博@微博綜藝、[email protected]中國好聲音官方頻道SING!CHINA Official Channel、《明日戰記》劇照、[email protected]_official
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