劉德華做召集人！導師仲有梁朝偉古天樂 內地新節目陣容強到離譜冇人信

內地浙江衛視近日舉行招商會，介紹了多個正在籌備中的綜藝節目，其中由製片人吳彤炮製的新節目《無限超越班》（暫名），擬邀名單十分矚目，事關當中有不少香港的天王巨星，包括劉德華、梁朝偉、古天樂、劉青雲、劉嘉玲和惠英紅，超強大陣容令不少網友都直呼太浮誇！