無限超越班2 |向佐堅持要演「馬國明」吳鎮宇狂拒絕 網民：唔好難為人啦
向佐堅持要演「馬國明」 吳鎮宇狂拒絕！
《無限超越班2》最新一集講到吳鎮宇需要執導《新聞女王》中排球教練爆性侵球員案件的片段，一開始已經選定趙晴飾演張佳妍（李施嬅飾）的角色，剩下男主角梁景仁（馬國明飾）、女排球員和排球教授的角色。
向佐一開始就堅持要演男主角梁景仁的角色，但就被吳鎮宇以多個理由拒絕，指無論向佐的髮型、形象還是普通話發音都不適合擔任主播一角。不過向佐依然堅持自己能夠勝任該角，搞到吳鎮宇無語兼頭痛，更無奈笑指向佐「臉皮厚」。
最後連排球教練一角都照要
雖然向佐堅持要做男主播一角，但吳鎮宇依然無動於衷，繼續等其他參賽者前來面試，最後選擇了內地演員張睿擔任該角色。眼見自己沒有機會飾演男主播一角的向佐，最後依然不放棄，換上一身運動服裝，連排球教練一角都照要。吳鎮宇看到向佐一身造型，立即無言笑指：「對，可以，你排球教練沒問題。」
網民反應兩極：唔好難為人啦
吳鎮宇在片段中個個表情都超經典，網民都表示看完覺得非常爆笑。對於今次向佐多次被吳鎮宇拒絕，網民反應兩極。部分網民身為富二代的向佐願意低聲下氣去演戲的確值得敬佩；但部分網民就認為向佐堅持飾演不合適的角色，實在是太難為吳鎮宇。
吳鎮宇曾「毒舌」批評向佐
吳鎮宇在《無限超越班2》節目中對參賽者向佐的表現提出批評，這一評論在網上引起了廣泛關注，有網民甚至為他捏了一把冷汗。吳鎮宇直言不諱的風格在節目中嶄露頭角，成為了最受觀眾歡迎的導師之一。
吳鎮宇被兒子吳費曼貼黑白照劃清界線
網民在吳費曼的微博留言後，這位曾經退出微博半年的年輕人發文回應，意圖與父親吳鎮宇劃清界線。他貼出了一張吳鎮宇在經典電影《無間道Ⅱ》中飾演的「倪永孝」角色的黑白遺照，並寫道「號主本人因意外離世，永遠懷念！」這一舉動無疑是在社交媒體上製造了一波波的討論浪潮。
吳費曼回應網民後又刪帖
面對網民的留言，吳費曼以一種戲謔的方式回應，他寫道：「重新認識一下，我叫王晶衛不認識甚麽吳鎮宇，不認識誰是吳費曼，沒有看過無限造孽班。本人不上學的不識字，在一家黑膠點（店）上班。以上都是語音輸入。」並附上三張照片，包括相關留言截圖、羅嘉良劇集對白「你爸爸傷心是必然的」，以及前述的黑白遺照。然而，這些帖文不久後便被吳費曼刪除，但已經引起了廣泛的關注和討論。
吳鎮宇親自發文回應事件：要教育一下
事件發酵後，吳鎮宇在微博上發文回應，他表示：「我家兒子，吳費曼最近又出現在微博，頻上熱搜。當然小孩子的瘋言瘋語，大家也會一笑而過，但作為家長的我，發現有一點是要教育一下的，就是不能用微博來刷存在感，為博取別人的眼光而活，是一個可悲的活著！」
網民對父子爭議的關注
吳鎮宇和15歲兒子吳費曼（Feynman）的這場微博爭議，引起了不少網民的關注。許多人看著Feynman從小長大，對於這突如其來的父子間的公開爭論感到意外。儘管Feynman的帖文已經被刪除，但這一事件仍在網上引起了熱烈的討論。