無限超越班2 |向佐堅持要演「馬國明」吳鎮宇狂拒絕 網民：唔好難為人啦

現年62歲的吳鎮宇近日在內地節目《無限超越班2》擔任評審，早前因為在節目中狠批參賽者向佐，而成為話題焦點！在最新一集中，吳鎮宇再次多次拒絕堅持演主播的向佐，該幕吳鎮宇表情個個經典，再次引起網民熱議！

