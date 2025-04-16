無限超越班3｜向華強哽咽「懺悔」認對兒子太嚴厲 向佐尷尬回應：我四十幾歲人仲提爸爸？
《無限超越班3》向華強透露對兒子嚴格要求
向華強在《無限超越班》第3季中，坦承自己對向佐特別有要求：「我知道觀眾是這樣想，那我也更加對他有要求。」寧靜曾透露向佐家教甚嚴，有次向佐晚上未到10點想出門，卻被向太阻止。對此，向華強回應：「那讓他很有壓力，對，這其實對他是…」說到這裡，向華強不禁哽咽，停頓了一會兒後續說：「對他是不公平的。」
向佐：我四十幾歲人咯喎，仲提爸爸？
而久未露面的向佐昨日（15日）出席活動時，被問到有關爸爸向華強的問題時，一度表現得勁尷尬及不耐煩，並寸爆回答記者：「我四十幾歲人咯喎，仲提爸爸？」但其後他亦有就向華強在節目上的言論作出回應，直指：「佢從來唔會畀面我！但我知佢好錫我，父母又點解要畀面你呢？一定要講出真話，佢係想你好。其實佢係一位好中國式嘅老竇，係一位嚴父嚟，因為佢嘅出身，佢係未叫過爸爸媽媽，所以佢係唔識點樣去表達。」
向華強對向佐演技評價
此外，向華強在節目中也提到自己觀看了《無限超越班》的上一季，笑稱向佐的演技令他「笑得要死」。他認為導師曾志偉和吳鎮宇對向佐的批評還不夠嚴厲，但也欣賞向佐的勇氣。向華強補充說，向佐的演技屬於抽象派：「以前我們教他的演技是有框框的，他演不好，他不是框框裏的人，他跳出來，找到自己，所以現在我安心了。」
向佐不忿被當小丑：我很認真在演！
向佐早前在電影《門前寶地》中的滑稽演出意外令他走紅，片中的摸鼻子動作更掀起一股模仿潮。此外，他近年常以女裝亮相，引起廣泛討論。在內地綜藝節目《太陽市集》中，向佐就分享了自己的心路歷程，他指自己雖然在表演上非常認真，但常常被人誤解為小丑：「我都會很盡我所能去很熱情地去做一些事情，但是每個人都當我是小丑，真的這是真的。」
向佐提到曾在節目《無限超越班2》中表演話劇《莫札特之死》某一段，卻因為誇張的表情而被網友嘲笑，他說：「我很認真在演，我已經演過了，我在舞台劇演，因為人家是四百米看的，那就剛剛好，你這樣那麼懟著看，弄得不好了。」
童年因父母身份被孤立
向佐也透露了自己的童年經歷和家庭背景對他的影響：「某一天有個家長知道我是他們（向華強、向太陳嵐）的兒子，然後他們就跟別的全部家長說，你的孩子最好不要跟這個向展平（向佐原名）玩得那麼近，會有危險，那我就沒有朋友，起碼是小學。」他表示，這段經歷讓他在學校幾乎沒有朋友，直到中學階段情況才有所改善。
向佐又坦言在童年時去吃麥當勞也遭受批評，他表示：「十二、三歲去麥當勞吃飯，然後說向華強兒子不能吃麥當勞，就開始討論。（向華強兒子憑甚麼就不能吃麥當勞？）就不能吃，就被罵。（那種被討論的感覺是甚麼？）當時沒有甚麼好感，我覺得我為甚麼不能吃，而且我零用錢也沒多少，我只能吃那個，回家可能能吃得好一點。」
向佐大爆「穿女裝」真正原因
在接受內地媒體訪問時，向佐穿上橙色貼身背心，外加一件「跌帶吊帶衫」、還有冷帽、再紮起孖辮、化上橙色妝容，造型非常突出，他表示，其實這個造型的靈感來自於《IQ博士》的小雲，而他的女兒也對這個造型給予了意見。
至於點解打扮得咁前衛，向佐表示自己心中一直懷抱著一顆小孩的心，不想再打扮得那麼拘束，認為在娛樂圈裡應該是要讓大家開心娛樂的。