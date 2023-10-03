煙花少女極速被網民起底 疑為板界女神坐擁逾2萬粉絲
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近日網上瘋傳有一位少女在街頭放煙花的影片，雖然片中少女玩煙花玩得好興奮，拍片的朋友們亦都不停叫好，高呼：「成個蘭桂坊咁喎！」但有網民就質疑少女的行為觸犯了法例，影片亦隨即被下架，不過網民已極速對片中的少女「起底」，指她是在IG坐擁逾2萬粉絲的「板界女神」Sophia。
煙花少女疑是板界女神Sophia
被指是片中「煙花少女」的「板界女神」Sophia又名小凡，在IG擁有超過2.2萬名粉絲，不時發放著小背心及短褲踩滑板的影片，亦曾分享著比堅尼及吹色士風時的靚相。
煙花少女片瘋傳後Sophia粉絲急增
在「煙花少女」片段瘋傳後，Sophia的IG由2.1萬名粉絲急升到2.2萬名，不過相關影片已被刪除，有網民在其IG留言質問她為何私放煙花，但有指相關留言亦極速被刪。
有片睇：小凡與寶華遊東霸 控訊曾被人私訊問價
網民鬧爆：拍住片犯法
少女放煙花的片段引來不少網民留言，指她公然在街頭放煙花屬違法行為：「公然犯法，簡直不知所謂」、「咁就毀咗自己一生」、「拍住片犯法」、「幾廿歲人好似第一次玩煙花咁，仲要講好似蘭桂坊咁，一代不如一代」、「見疑即報」等。根據香港法例第295章《危險品條例》第6條，任何人如非法燃放煙花或爆竹，一經定罪，最高可被判罰2.5萬港元及監禁6個月。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@kwongsfan、YouTube@Powahl Vlog資料或影片來源：YouTube@Powahl Vlog