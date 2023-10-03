煙花少女極速被網民起底 疑為板界女神坐擁逾2萬粉絲

近日網上瘋傳有一位少女在街頭放煙花的影片，雖然片中少女玩煙花玩得好興奮，拍片的朋友們亦都不停叫好，高呼：「成個蘭桂坊咁喎！」但有網民就質疑少女的行為觸犯了法例，影片亦隨即被下架，不過網民已極速對片中的少女「起底」，指她是在IG坐擁逾2萬粉絲的「板界女神」Sophia。