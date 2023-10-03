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煙花少女極速被網民起底 疑為板界女神坐擁逾2萬粉絲

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近日網上瘋傳有一位少女在街頭放煙花的影片，雖然片中少女玩煙花玩得好興奮，拍片的朋友們亦都不停叫好，高呼：「成個蘭桂坊咁喎！」但有網民就質疑少女的行為觸犯了法例，影片亦隨即被下架，不過網民已極速對片中的少女「起底」，指她是在IG坐擁逾2萬粉絲的「板界女神」Sophia。

煙花少女 有網民指出少女放煙花的地點是在元朗公園南路御庭居附近，而片中少女年約20歲，被指與「板界女神」Sophia樣貌相似。
有網民指出少女放煙花的地點是在元朗公園南路御庭居附近，而片中少女年約20歲，被指與「板界女神」Sophia樣貌相似。（圖片來源：網上圖片）
煙花少女 在少女放煙花期間，有一名男子踩單車經過，要急忙閃避噴出的煙火。
在少女放煙花期間，有一名男子踩單車經過，要急忙閃避噴出的煙火。（圖片來源：網上圖片）

煙花少女疑是板界女神Sophia

被指是片中「煙花少女」的「板界女神」Sophia又名小凡，在IG擁有超過2.2萬名粉絲，不時發放著小背心及短褲踩滑板的影片，亦曾分享著比堅尼及吹色士風時的靚相。

煙花少女 Sophia不時在IG發放著小背心加短褲踩滑板的短片，獲網民大讚「識踩板既女仔特別正」、「充滿青春活力」等。
Sophia不時在IG發放著小背心加短褲踩滑板的短片，獲網民大讚「識踩板既女仔特別正」、「充滿青春活力」等。（圖片來源：IG@kwongsfan）
煙花少女 Sophia踩滑板時，經常著背心短褲加白襪白鞋，與「煙花少女」打扮相似。
Sophia踩滑板時，經常著背心短褲加白襪白鞋，與「煙花少女」打扮相似。（圖片來源：IG@kwongsfan）
煙花少女 Sophia擅長踩長板Longboard），被封為「板界女神」
Sophia擅長踩長板（Longboard），被封為「板界女神」（圖片來源：IG@kwongsfan）
煙花少女 Sophia亦有在夜晚踩板，範圍多在天水圍一帶。
Sophia亦有在夜晚踩板，範圍多在天水圍一帶。（圖片來源：IG@kwongsfan）

煙花少女片瘋傳後Sophia粉絲急增

在「煙花少女」片段瘋傳後，Sophia的IG由2.1萬名粉絲急升到2.2萬名，不過相關影片已被刪除，有網民在其IG留言質問她為何私放煙花，但有指相關留言亦極速被刪。

煙花少女 Sophia曾在社交網發放著比堅尼的短片，亦獲不少網民讚好。
Sophia曾在社交網發放著比堅尼的短片，亦獲不少網民讚好。（圖片來源：IG@kwongsfan）
煙花少女 出海拍片的Sophia。
出海拍片的Sophia。（圖片來源：IG@kwongsfan）
煙花少女 仲公開埋沖身影片。
仲公開埋沖身影片。（圖片來源：IG@kwongsfan）
煙花少女 正面夾出事業線。
正面夾出事業線。（圖片來源：IG@kwongsfan）
煙花少女 高抄比堅尼照。
高抄比堅尼照。（圖片來源：）
煙花少女 同樣係紫色的小背心照。
同樣係紫色的小背心照。（圖片來源：IG@kwongsfan）
煙花少女 仲識吹色士風，相當多才多藝。
仲識吹色士風，相當多才多藝。（圖片來源：IG@kwongsfan）
煙花少女 Sophia曾接受YouTuber寶華訪問，片中她被稱呼為小凡。
Sophia曾接受YouTuber寶華訪問，片中她被稱呼為小凡。（圖片來源：YouTube@Powahl Vlog）

有片睇：小凡與寶華遊東霸 控訊曾被人私訊問價

網民鬧爆：拍住片犯法

少女放煙花的片段引來不少網民留言，指她公然在街頭放煙花屬違法行為：「公然犯法，簡直不知所謂」、「咁就毀咗自己一生」、「拍住片犯法」、「幾廿歲人好似第一次玩煙花咁，仲要講好似蘭桂坊咁，一代不如一代」、「見疑即報」等。根據香港法例第295章《危險品條例》第6條，任何人如非法燃放煙花或爆竹，一經定罪，最高可被判罰2.5萬港元及監禁6個月。

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撰文：東方新地圖片來源：IG@kwongsfan、YouTube@Powahl Vlog資料或影片來源：YouTube@Powahl Vlog

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