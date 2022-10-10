嘉盈因發布猥褻相被IG封鎖帳號 身材惹火自爆17歲有人包養問價
嘉盈BB發布猥褻相被IG封鎖
由連詩雅（Shiga）和楊詩敏（蝦頭）主持的網上節目《絲打圍爐》，早前邀請IG女神嘉盈BB做嘉賓，3人齊齊分享被性騷擾經驗及對策，在網上掀起熱議。23歲的嘉盈BB擁有33E火辣身段，從不吝嗇經常在社交平台派福利，一向敢言的她認為「唔怕賣性感，有靚嘢唔怕晒」。不過其實嘉盈多年來不時會受到性騷擾，更遇過各方面的變態佬，包括偷影、偷摸及電話騷擾。有一次嘉盈被一位變態網民瘋狂私訊500次詢問：「可唔可以畀個乳頭我睇？」早已練成金剛不壞之身的嘉盈諗住「玩返佢轉頭」，所以回覆說：「你畀我睇先，結果佢真係影個乳頭畀我睇，仲問我係咪會守承諾」。嘉盈之後將該網友的乳頭照及對白截圖放上社交網，點知被IG裁定違反發布猥褻守則，帳號慘被封鎖了7天。嘉盈直言當時喊足7日，從此亦得到教訓不再回覆。
17歲被問包養價
嘉盈又憶述15歲時遭受性騷擾：「嗰陣著住校服搭小巴去同學屋企，成架小巴冇人，後面有個男人跟我上車。成架車冇人，佢就偏偏坐我隔籬。」嘉盈表示當時已覺得不對勁：「全程車借啲意掃下掃下我大髀，落車嗰陣佢移一移讓我落，然後揸咗我pat pat一吓，之後仲跟埋我落車，我驚到走去便利店叫同學嚟接我！」接著嘉盈再爆17歲已經被問價包養經歷：「我嗰時part time做飲食，佢大我好多著晒西裝似事業有成，佢講得好得體話想同我做朋友，話呢個朋友想keep一個特別嘅關係，之後開咗個好吸引嘅數字」不過嘉盈當時不為所動，更寸爆說：「好心照下鏡先啦，我青春無限」。節目去到尾聲，雖然嘉盈說現時對所有騷擾感到麻木，但仍呼籲各位女士遇到變態佬要大叫唔好忍，更指出：「你出聲，係預防有下一個受害者。」即獲微辣霍哥蒲頭留言：「信我！有咩事都好，大力X叫！」
嘉盈擁33E逼爆上圍
由「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK捧紅了杜小喬及Santis外，自封「九龍皇帝」的嘉盈BB亦深受一班宅男粉絲愛戴。其實嘉盈BB除了擁有33E逼爆上圍外，其率直的個性亦吸引大班網友支持，嘉盈BB拍片不時會衝口而出爆粗，以致被封為「MK妹」代表，但粉絲們似乎並不介意，IG粉絲人數一直有增無減，已成功累積超過18萬Followers，非常厲害！獲封新一代網絡女神。
嘉盈「自立門戶」開YouTube頻道
嘉盈BB眼見人氣持續高企，早前就「自立門戶」開設自家YouTube頻道，定時定候拍片與粉絲互動。嘉盈BB相隔10年未有接觸鋼琴，不過她為冧粉絲決定重新學習，拍片表演自彈自唱林憶蓮的《至少還有你》獻給粉絲。嘉盈早前終於在YouTube上載「禮物」送給粉絲，並留言道：「雖然自彈自唱唔好，希望大家勉強收貨啦！」即引來大批粉絲留言讚好，就連微辣霍哥亦表示有「戀愛了」的感覺。
點擊下圖逐格睇嘉盈BB靚相
常見問題
嘉盈自立門戶開YouTube頻道為冧粉絲做了什麼事?
嘉盈開YouTube頻道自彈自唱，更話已有十年…詳情請看
嘉盈拍片不時爆粗，粉絲對此有何反應?
嘉盈拍片不時爆粗，粉絲似乎不介意，更封她為…詳情請看
讀者留言