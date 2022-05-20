熊仔頭嘉盈挑戰「停用Filter」影相狂吸Like 被眼利網民憑一細節揭發又造假
嘉盈挑戰不用美顏一星期
擁有33E的嘉盈最近轉形象，以一頭清爽短髮示人，日前她在社交網宣告：「聽咗@mung.yu（Mungyu顏夢雨）@mechann_（阿Me陳逸敏）意見，（叫我）唔好再用美顏相機影相，因為咁樣會冇咁靚，結果真係唔錯！不過我已經習慣咗同埋（有）強迫症，我會盡量試吓開始挑戰不用美顏一星期！」
獲網民大讚撞樣林明禎
有網民大讚唔用美顏Filter後的嘉盈BB激似大馬女神林明禎，又紛紛大讚「唔用美顏相機仲靚」、「好pure好ture」、「天生麗質唔駛咁多花巧嘢」等等，不過有網民誤以為嘉盈素顏上陣，嘉盈就特別回覆指自己影這兩張相時是有化妝的，她又大呻剪短髮後，要打理髮尾好麻煩！
無用Filter、但有P圖
另一個post中，嘉盈BB貼出兩張坐在一間店舖中拿著飲品的相片，笑言已經到了「No Filter挑戰」的第3日，她說：「我今日連粉底都冇搽，不過都夠膽打開手機鏡，已經好似開始適應，但係仲係未忍心delete美顏Apps~」
講到自己真面目示人，挑戰no filter成功？！
點知就被眼利的網友發現她仍然沉迷於P圖，發現她P到身後的路磚都被扭曲！嘉盈BB死撐話自己「純粹係P咗個膊頭」！
大晒素顏吊帶睡衣Look
嘉盈BB在接受「No Filter挑戰」的第2日時，也曾在IG限時動態中分享一段性感短片，片中她穿上了一件黑色吊帶睡衣，大展令人噴血的深溝，其中的素顏近鏡，更讓粉絲大讚她膚質非常白滑，吹彈可破！
嘉盈被網民問「幾時拍 A V？」
嘉盈早前和李蔓瑩、米露迪早前現身ViuTV選美節目《肥美人》，與一眾參賽者較勁比賽閃避球，兩班人馬你來我往相當有睇頭，為平淡的節目灑一抹鹽花。刺激過後來到分享環節，三位嘉賓以自身經歷勸勉參賽者要有自信兼愛自己。嘉盈因身材火辣，曾惹來不少狂風浪蝶，甚至有變態網民留言問：「幾時拍 A V ？」面對此等留言，嘉盈妙問妙答去化解之餘，更贏得他人認同：「試過著得比較清涼被人問『幾時拍A V？』，有時我會反問一句『amazing video？i hope so.』試過因為咁有人覺得我好有EQ。其實我呢句唔係回應網民，係為咗令其他人覺得我好有EQ而鍾意我。」