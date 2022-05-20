熊仔頭嘉盈挑戰「停用Filter」影相狂吸Like 被眼利網民憑一細節揭發又造假

YouTube頻道「熊仔頭FHProductionHK」的當紅成員嘉盈向來深受網民喜愛，近日她宣布要停用美顏Filter影相一星期，獲網民大讚她的「真面目」更加靚，紛紛狂派Like，但卻有眼利網民憑一細節，發現原來都係P圖﹗