「熊仔頭」夢雨忽曬「秘密武器」震撼網民！被指挑機超越嘉盈

「熊仔頭」夢雨一向形象清純甜美，被網民封為「GFable」，近日她分享的最新一輯靚相，為一個日本婚戒品牌拍攝廣告照，廣告文仲自爆「其實一直以嚟我都隱藏住一個秘密武器」，相中夢雨著上背心，擺出迷人甫士，近鏡遠鏡樣樣齊，竟意外讓網民睇到夢雨身材勁爆的一面！