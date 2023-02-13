「熊仔頭」夢雨忽曬「秘密武器」震撼網民！被指挑機超越嘉盈
小背心夢雨獲讚：雨勢有時頗大
YouTube頻道FHProdction「熊仔頭」一向重女、多女神，最新熱捧的「熊女郎」夢雨也成為焦點之一，拍住肥豪主理的「再食就中風」系列成為食播女神！最近夢雨的一輯新相備受熱討，著住小背心的夢雨，原來除了樣貌甜美之外，身材似乎都好勁爆，配上白白淨淨的肌膚，立即丁親不少網民，搞到網民都指夢雨的「秘密武器」原來係再度發育！
被批升球大墊 挑機嘉盈
不少網民睇番夢雨的舊相，就話唔知夢雨原來咁有料，直指夢雨「升球大墊」、「鬼影變幻球」、「雨勢有時頗大」、「秘密武器就係裝大」、「夢乳」等，仲拎同為「熊女郎」之一的嘉盈做對比，由於嘉盈一向出名身材好，搞到網民認為夢雨想挑機。
重溫熊仔頭影片熱捧夢雨上位 網民：真係好Pure好True！
熊仔頭初期的「熊女郎」相信為人最熟悉便是「娘娘」杜小喬（現名杜以辰），而另外仲有兩位就係阿Me以及阿Bie。之後去到後段亦有波波黃婧靈以及Santis的加入，不過目前波波都已經去了TVB發展。去到最近，熊仔頭頻道中主力出鏡的女性便是嘉盈以及夢雨啦。
嘉盈相信大家都十分熟悉，擁有一個大情大情的性格，而且其身材都相當好，IG上都有唔少福利圖。而夢雨則是熊仔頭頻道中近期比較新晉的女性KOL。而她的性格都同嘉盈啱啱好相反，比較斯文。
近期擔正出鏡
夢雨近期在熊仔頭的影片中都頻頻擔正做女主角出鏡，上鏡率極高，成為了觀眾的熱議對象。而由肥豪主理的「再食就中風」系列亦有邀請夢雨出鏡，兩人一剛一柔的搭配相當不錯，而且仲有觀眾十分享受睇夢雨食飯時的樣子。
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