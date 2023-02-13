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「熊仔頭」夢雨忽曬「秘密武器」震撼網民！被指挑機超越嘉盈

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「熊仔頭」夢雨一向形象清純甜美，被網民封為「GFable」，近日她分享的最新一輯靚相，為一個日本婚戒品牌拍攝廣告照，廣告文仲自爆「其實一直以嚟我都隱藏住一個秘密武器」，相中夢雨著上背心，擺出迷人甫士，近鏡遠鏡樣樣齊，竟意外讓網民睇到夢雨身材勁爆的一面！

夢雨 最新熱捧的「熊女郎」夢雨
最新熱捧的「熊女郎」夢雨（圖片來源：IG＠mung.yu）

小背心夢雨獲讚：雨勢有時頗大

YouTube頻道FHProdction「熊仔頭」一向重女、多女神，最新熱捧的「熊女郎」夢雨也成為焦點之一，拍住肥豪主理的「再食就中風」系列成為食播女神！最近夢雨的一輯新相備受熱討，著住小背心的夢雨，原來除了樣貌甜美之外，身材似乎都好勁爆，配上白白淨淨的肌膚，立即丁親不少網民，搞到網民都指夢雨的「秘密武器」原來係再度發育！

夢雨 夢雨po story時網民已經瘋傳呢張相
夢雨po story時網民已經瘋傳呢張相（圖片來源：IG＠mung.yu）
夢雨 估唔到夢雨咁有料
網民都話估唔到夢雨咁有料。（圖片來源：IG＠mung.yu）

被批升球大墊 挑機嘉盈

不少網民睇番夢雨的舊相，就話唔知夢雨原來咁有料，直指夢雨「升球大墊」、「鬼影變幻球」、「雨勢有時頗大」、「秘密武器就係裝大」、「夢乳」等，仲拎同為「熊女郎」之一的嘉盈做對比，由於嘉盈一向出名身材好，搞到網民認為夢雨想挑機。

夢雨 嘉盈近日預祝生日，都有展示極震撼身形！
嘉盈近日預祝生日，都有展示極震撼身形！（圖片來源：[email protected]
夢雨 其實夢雨身材一向都唔差。
其實夢雨身材一向都唔差。（圖片來源：IG＠mung.yu）
夢雨
（圖片來源：IG＠mung.yu）
夢雨
（圖片來源：IG＠mung.yu）
夢雨
（圖片來源：IG＠mung.yu）
夢雨
（圖片來源：IG＠mung.yu）

重溫熊仔頭影片熱捧夢雨上位 網民：真係好Pure好True！

熊仔頭初期的「熊女郎」相信為人最熟悉便是「娘娘」杜小喬（現名杜以辰），而另外仲有兩位就係阿Me以及阿Bie。之後去到後段亦有波波黃婧靈以及Santis的加入，不過目前波波都已經去了TVB發展。去到最近，熊仔頭頻道中主力出鏡的女性便是嘉盈以及夢雨啦。

夢雨 以前杜小喬係「台柱」
以前杜小喬係「台柱」（圖片來源：[email protected]
夢雨 仲有阿Bie
仲有阿Bie（圖片來源：[email protected]
熊仔頭 夢雨 波波曾經都係「熊女郎」。
波波曾經都係「熊女郎」。（圖片來源：[email protected]

嘉盈相信大家都十分熟悉，擁有一個大情大情的性格，而且其身材都相當好，IG上都有唔少福利圖。而夢雨則是熊仔頭頻道中近期比較新晉的女性KOL。而她的性格都同嘉盈啱啱好相反，比較斯文。

夢雨 嘉盈
嘉盈（圖片來源：[email protected]
夢雨 夢雨
夢雨（圖片來源：[email protected]

近期擔正出鏡

夢雨近期在熊仔頭的影片中都頻頻擔正做女主角出鏡，上鏡率極高，成為了觀眾的熱議對象。而由肥豪主理的「再食就中風」系列亦有邀請夢雨出鏡，兩人一剛一柔的搭配相當不錯，而且仲有觀眾十分享受睇夢雨食飯時的樣子。

夢雨 夢雨同肥豪
夢雨同肥豪（圖片來源：[email protected]
夢雨 仲拍埋熊仔頭曬歌喉
仲拍埋熊仔頭曬歌喉（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：IG＠mung.yu、[email protected][email protected]

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