熊仔頭為「戴綠帽」一事拍片道歉 MC張天賦4句回應被老屈
熊仔頭拍片道歉 MC張天賦開心自己仲有利用價值
MC張天賦在接受叱咤後台訪問時，被問到有關熊仔頭拍片向他和Santis道歉一事。MC似乎對事情毫不知情、一頭霧水，經過記者們一番解釋之後才恍然大悟，大方回應道：「呢啲我就唔回應，畢竟件事已經過咗，同埋我都無擺喺心入面，同埋有得利用都好，咁起碼我都有啲利用價值。」當被問到會否介意因緋聞而令形象受損的時候，MC就表示事件對自己的音樂旅程並沒有太大影響，笑指唯一遺憾的是未能成為超市的代言人。
MC足本訪問回應熊仔頭道歉一事
熊仔頭首度拍片回應MC、Santis超市事件
熊仔頭早前拍片宣佈告別Youtube，在片中亦有講到自己因為拍片傷害咗好多人，並且首次講到前女友Santis「超級市場事件」，強調自己真係無被戴帽，只係自己為咗娛樂觀眾，認為咁樣認自己戴帽，觀眾想睇，所以就一直無否認，仲話自己呢個行為，搞到前女友Santis、mc形象好差，Santis仲因為咁而要食安眠藥先瞓到覺。熊仔頭好後悔自己竟為咗多1、2個留言而傷害咗2人，喺影片同Santis、mc道歉。
網民認為熊仔頭道歉得太遲
熊仔頭在「超市事件」過咗大半年先出片澄清道歉，不少網民都認為熊仔頭澄清得太遲，認為無論女方Santis還是MC的聲譽都已經受損。同時亦有網民在Santis IG留言安慰Santis：「Poor girl好多人都欠你一聲道歉。」
張天賦曾被拍到約Santis行超市
5月時張天賦和Santis拍攝《反對無效》MV，有指是MC親自欽點選角﹗原來拍完MV後半年仍保持聯絡﹗近日張天賦被爆與Santis在去年12月27日逛超市﹗雖然相片中只見到女方背面，但網民從女方背面、頭髮長度、手袋及衣著打扮，逐一找出都跟Santis相同，更有網民到Santis留言：「我返Aeon兼職，平安夜當晚見到MC同Ash嚟買餸，好多同事都認到，27號我又見到MC，不過佢隔離個女仔不是Ash了，有人話好似係Santis你？？」
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