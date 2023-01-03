熊仔頭為「戴綠帽」一事拍片道歉 MC張天賦4句回應被老屈

早前熊仔頭出片向MC張天賦和Santis道歉，承認自己為了娛樂觀眾，一直未有澄清自己未有「戴綠帽」一事，搞到前女友Santis和MC張天賦形象變差。另一邊廂，MC張天賦在叱咤後台接受訪問時，則表示未有留言相關事宜，仲好大方咁回應事件。