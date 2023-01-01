30歲熊仔頭告別youtube！自爆身體出事 承認刻意扮慘 向MC、Santis道歉
自知拍檔剪片差、唔勤力 爆藍仔頭隱藏功能
熊仔頭影片一開始講到自己係一個唔好笑的人，但就經常搞爛gag，不斷研究咩為之好笑，而藍仔頭就係唯一一個無論熊仔頭講咩，佢都會俾面笑吓的人，然後同熊仔頭一齊諗點搞笑。再後來2人一齊開始搞youtube，大爆藍仔頭被好多人鬧佢有唔少缺點如剪片差、唔勤力等，但大讚藍仔頭非常遷就佢，而且好多好好的idea都係藍仔頭的功勞。
自爆曾有老細「出價一百萬」收購channel
跟住熊仔頭終於大爆當年拍咗年幾2年時，有老細出價100萬收購其channel，熊仔頭同藍仔頭可以繼續喺channel拍片，仲出返人工俾佢哋。當時熊仔頭同藍仔頭只係做緊「壽司佬」及救生員，分別係＄28時薪以及＄30幾時薪的工作，令人非常心動，但熊仔頭最終都係拒絕咗，原因佢認為賣咗個channel唔會再run得長，channel係佢哋2人一手一腳搞出嚟，並承諾之後會幫藍仔頭搵返更多的一百萬。
熊仔頭首度回應Santis分手事件
熊仔頭再講到自己因為拍片傷害咗好多人，跟住首次講到前女友Santis「超級市場事件」，強調自己真係無被戴帽，只係自己為咗娛樂觀眾，認為咁樣認自己戴帽，觀眾想睇，所以就一直無否認，仲話自己呢個行為，搞到前女友Santis、mc形象好差，Santis仲因為咁而要食安眠藥先瞓到覺。熊仔頭好後悔自己竟為咗多1、2個留言而傷害咗2人，喺影片同Santis、mc道歉。
爆發抑鬱症竟係因為「自己要唔開心」
熊仔頭談及到自己人生做所有嘢都淨係識諗點拍片，無論佢食飯、拍拖做任何嘢都只係諗拍好條片。而抑鬱症的來源係因為佢發現自己唔開心的時候寫的片係比較多人睇，所以佢就不斷令自己唔開心，後來就發展到一發不可收拾的地方，患上抑鬱症。熊仔頭今次要休息唔止係因為抑鬱症，係佢身體、精神上都「爆咗廠」，幾個月前個心開始痛，仲要強調自己已經唔識得點再開心，所以無得唔抖吓，醫返好抑鬱症。雖然熊仔頭要退下來休息，但youtube頻道FHProductionHK，將會由其他成員繼續營運。
網民：熊仔頭休息下！多謝你！
唔少網民都心痛熊仔頭一直以嚟的付出，希望熊仔頭可以好好休息，並強調會等熊仔頭回歸「多謝您給了我10年的快樂 10年的感動 你係我第一個訂閱嘅channel 由我同老婆分手 睇到復合 再睇到結婚 到宜家有埋BB 真心多謝你陪伴咗我無數既日子 希望你可以好好照顧返自己 等你拍電影 無論你帶咩拍嘅電影 我都一定會支持」「由小學睇到而家year2了，多謝你」「多謝熊仔頭，小學睇到就快考DSE。你係我最鍾意嘅Youtuber，係無可取代既存在。」「F3 睇到而家出嚟做嘢，好唔捨得，但係都係希望你快啲好」
一齊睇完整影片：
森美估中熊仔頭情緒爆煲
森林第一次見熊仔頭真身，竟以麻甩佬來形容他，在對話中更發現熊仔頭情緒有問題，指他極有可能會有抑鬱症，而熊仔頭開門見山對森美說這一集是「熊館」尾二一集，因為他將會大休息，森美不敢相信自己估中熊仔頭真的爆廠，並以過來人身份分享他患抑鬱症的經歷，仲反客為主訪問返熊仔頭。森美說：「容易抑鬱嘅人係最記得自己做錯嘅嘢，會忘記晒自己好嘅事！……你要睇醫生喇！我有食藥……唔斷尾㗎！我覺得醫生講得幾好，你由冇事變有事用咗5、6年，咁你變番好要5、6年就緊㗎啦！」
森美由受訪者變主持
森美重提自己當時的感受：「抑鬱嘅時候無論你做咩都覺得唔快樂，實際上係你開心，做咩都開心……如果嗰件事大家都覺得好差，而你都感覺到嗰樣嘢係好嘅時候，你就係最好運嘅時候。」最後森美語重心長同熊仔頭講：「我希望你做番自己，唔好放棄自己嘅創作，你欠咗呢個社會，你欠咗你嘅followers，佢哋嘅精神食糧喺你度。」森美的一番說話感動了不少網民，有不少人在討論區表示支持熊仔頭，祝佢早日康復。
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