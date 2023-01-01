30歲熊仔頭告別youtube！自爆身體出事 承認刻意扮慘 向MC、Santis道歉

youtube頻道FHProductionHK，由熊仔頭、藍仔頭主理拍片，已成立十年。熊仔頭其一個節目「熊館」，會搵嚟一啲知名人士上去拍片做訪問，大講鮮為人知的事。昨晚（31日）熊仔頭於youtube放上「熊館」最新影片，竟然係宣布要告別youtube，呢條片將成為熊仔頭告別作，仲喺影片中大講心中話，一文睇晒影片3大重點。