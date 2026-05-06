20歲「江美儀細女」童星熊子逸近況曝光 清純乖女驚變性感辣妹 「換頭級反差」完全認唔出
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還記得當年《親親我好媽》入面嗰個乖巧可愛嘅「嚴茜聰」嗎？飾演江美儀細女嘅童星熊子逸，當年以13歲之齡憑清純學生妹形象深入民心，可惜拍完劇後便息影赴海外升學，近況一直成謎。事隔9年，現年22歲嘅熊子逸近日罕有更新社交平台，一頭金髮配上性感打扮，「換頭級」極大反差即刻震驚一眾網民，紛紛驚呼：「同一個人嚟？」
熊子逸IG近照曝光 金髮造型判若兩人
熊子逸日前在IG分享最新近照，相中可見她已染上一頭搶眼金髮，五官變得更加標緻突出，肌膚白滑無瑕，與當年劇中嗰個紮孖辮嘅清純女學生形象完全判若兩人。最令網民嘩然嘅係，她身材亦「突飛猛進」，大晒深不見底嘅事業線，散發出成熟性感嘅女人味，完全睇唔出係當年嗰個細細粒嘅小妹妹。
13歲憑《親親我好媽》走紅 清純形象深入民心
熊子逸2017年憑無綫電視劇集《親親我好媽》中飾演黃智賢及江美儀嘅幼女「嚴茜聰」一角而備受關注，當時年僅13歲嘅她以自然不做作嘅亮眼演出，將可愛女學生嘅形象演繹得入木三分，令觀眾留下深刻印象。不過拍完該劇後，熊子逸便選擇息影，與哥哥一同遠赴新西蘭求學，其後轉到澳洲布里斯班讀書，近況甚少曝光。
熊子逸童年經歷坎坷 9歲目擊表哥慘死
外表光鮮亮麗嘅背後，熊子逸其實有段非常坎坷嘅童年。9歲時，她曾親眼目擊表哥被跳樓婦人壓死，11歲時弟弟亦因病去世，其後父母更離異收場，年紀輕輕就要承受常人難以想像嘅傷痛。內心一直承載著莫大悲痛嘅她，情緒一度陷入嚴重困擾，幸好後來得到貴人相助，才成功走出陰霾。
薛家燕出手相救 贈2萬元助熊子逸睇心理醫生
熊子逸曾入讀薛家燕嘅家燕媽媽藝術中心修讀課程，期間家燕姐發現呢個細路女深受情緒困擾，二話不說主動贈出2萬元帶她睇心理醫生，幫助她正視內心嘅創傷。在家燕姐嘅關懷同專業治療下，熊子逸終於成功渡過難關，重新振作起來，可以話係逆境重生嘅勵志故事。
網民驚呼認唔出 感嘆女大十八變
熊子逸嘅近照曝光後，隨即引起大批網民熱烈討論，唔少人都表示完全認唔出，紛紛留言「認唔出！」、「同一個人嚟？」、「完全認唔出！」，對於昔日清純乖乖女變成今日金髮性感女神嘅極大反差感到非常震驚。亦有網民感嘆歲月催人，「女大十八變」嘅威力實在太驚人，祝福她喺海外生活愉快，前途一片光明。
圖片來源：TVB、IG@sophia_hungt資料或影片來源：原文刊於新假期