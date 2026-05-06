20歲「江美儀細女」童星熊子逸近況曝光 清純乖女驚變性感辣妹 「換頭級反差」完全認唔出

還記得當年《親親我好媽》入面嗰個乖巧可愛嘅「嚴茜聰」嗎？飾演江美儀細女嘅童星熊子逸，當年以13歲之齡憑清純學生妹形象深入民心，可惜拍完劇後便息影赴海外升學，近況一直成謎。事隔9年，現年22歲嘅熊子逸近日罕有更新社交平台，一頭金髮配上性感打扮，「換頭級」極大反差即刻震驚一眾網民，紛紛驚呼：「同一個人嚟？」