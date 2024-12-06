《熊貓計劃》趣爆登場 最新預告先睹為快 與海洋公園合作送上驚喜
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由峨眉電影集團有限公司、天津貓眼微影文化傳媒有限公司、龍咚咚影業（海口）有限公司、雅安文化旅遊集團有限責任公司、海寧愛嘉影業有限公司及北京元氣娛樂文化有限公司出品，羚邦集團旗下子公司羚邦娛樂榮譽發行的電影《熊貓計劃》即將於12月12日上映。電影由張欒執導，並由國際殿堂級巨星成龍、魏翔、史策、韓彥博、賈冰等演員主演，當中最人見人愛的主角當然是熊貓呼呼，深得大人小朋友的鍾愛。
熊貓熱繼續升溫 與海洋公園合作帶來驚喜
大熊貓熱潮展開了數個月，氣氛不但沒有停下來，還越來越熾熱，大熊貓的足跡遍佈每一個地方。《熊貓計劃》將與海洋公園合作，為市民帶來娛樂之餘，還有最強優惠，將大熊貓熱潮帶來的歡樂氣氛延續下去。
大熊貓龍鳳胎「細佬」最新獨家片段首曝光 《熊貓計劃》觀眾先睹為快
首次有大熊貓在香港誕下龍鳳胎相信是其中一件最令香港鼓舞的盛事，雖然市民暫時仍然未能親身觀看大熊貓寶寶，但大熊貓寶寶出世的消息已經令一眾香港市民感到興奮及雀躍。而海洋公園將會提供大熊貓龍鳳胎「細佬」的珍貴最新片段予電影《熊貓計劃》的首映禮及戲院正式場次獨家率先播放，讓入場觀眾可以透過大銀幕先睹為快有關片段，絕對是專屬彩蛋！
《熊貓計劃》聯同海洋公園提供最強優惠 歡樂渡聖誕
《熊貓計劃》及海洋公園一同提供最強優惠以回饋一眾大熊貓的粉絲，讓市民度過一個多姿多彩的聖誕節。
- 海洋公園全年會員即可獲贈電影《熊貓計劃》$10優惠券，會員只需帶同有效會籍於任何一間《熊貓計劃》上映之戲院，於購票時展示有效會籍即可兌換此優惠。
- 凡持有《熊貓計劃》戲票的觀眾（實體戲票及網上戲票同樣有效）購買海洋公園全日暢玩門票或全年會籍均可享有85折優惠。
以上兩項的優惠有效期為2024年12月12日至2025年1月31日。
故事大綱
國際功夫巨星Jackie Chan（成龍 飾）受邀領養超人氣熊貓寶寶呼呼（呼呼 飾）。然而，呼呼獨有的「大細眼」基因卻引來了國際犯罪組織的覬覦，他們不惜以天價懸紅，誓要奪走熊貓呼呼。面對突如其來的奪寶危機，Jackie Chan與金牌經紀人大衛（魏翔 飾）及熊貓保育員蘇小竹（史策 飾）攜手組成「呼」寶聯盟，上演一場笑料不斷、驚險迭起的營救熊貓大作戰。
圖片來源：大會提供