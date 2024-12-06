《熊貓計劃》趣爆登場 最新預告先睹為快 與海洋公園合作送上驚喜

由峨眉電影集團有限公司、天津貓眼微影文化傳媒有限公司、龍咚咚影業（海口）有限公司、雅安文化旅遊集團有限責任公司、海寧愛嘉影業有限公司及北京元氣娛樂文化有限公司出品，羚邦集團旗下子公司羚邦娛樂榮譽發行的電影《熊貓計劃》即將於12月12日上映。電影由張欒執導，並由國際殿堂級巨星成龍、魏翔、史策、韓彥博、賈冰等演員主演，當中最人見人愛的主角當然是熊貓呼呼，深得大人小朋友的鍾愛。

