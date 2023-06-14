熊黛林 出賣

熊黛林爆Seed稱「被最親的人出賣 」 鬧爆對方唔尊重自己：你這輩子欠我最多

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熊黛林（Lynn）於2016年與郭可頌結婚後誕下一對孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿，不過今日（14日），阿Lynn突然在社交網發文，爆Seed鬧爆「被最親的人出賣」！

熊黛林 出賣 阿Lynn突然在社交網發文，爆Seed鬧爆「被最親的人出賣」！
阿Lynn突然在社交網發文，爆Seed鬧爆「被最親的人出賣」！（圖片來源：[email protected]
熊黛林 出賣 熊黛林Lynn）於2016年與郭可頌結婚後誕下一對孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。
熊黛林（Lynn）於2016年與郭可頌結婚後誕下一對孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。（圖片來源：[email protected]

熊黛林突發文爆Seed指「被最親的人出賣」

阿Lynn不時在社交平台曬出一家四口的溫馨家庭照，婚姻生活幸福美滿，而近年她亦開始慢慢復出幕前接拍劇集等等。不過今日（14日），阿Lynn突然在社交網發文鬧爆表示「被最親的人出賣」，直斥對方不尊重自己，又叫對方是時間感受下責任背後的辛苦，文中未有表明所指何人，不少網民非常擔心阿Lynn紛紛留言問發生咩事，亦有人猜測是否她的婚姻出現問題。

「被最親的人出賣了，居然還理直氣壯，我幫了你那麼多，甚至連應有的尊重都得不到。好吧，我記得這輩子我最不欠的人就是你。你也好好給我記住，你這輩子欠得最多的人就是我，希望以後你不會哭着來找我，這麼大個人了，也該嘗嘗責任背後的辛苦了，祝你好運 ​​​。」

熊黛林 出賣 阿Lynn近年開始慢慢復出幕前。
阿Lynn近年開始慢慢復出幕前。（圖片來源：[email protected]

熊黛林嫁入豪門6年 呻做闊太苦悶 覺得好迷失

熊黛林在年初接受內地傳媒訪問時，大呻做了6年豪門闊太的苦悶，直言因為日日都過得太空閒，令她覺得好像迷失了自我一樣！

熊黛林 出賣 熊黛林 希望找回自己事業的熊黛林，曾經在社交網貼出憔悴病照，表示：「有誰和我一樣，忙著忙著，突然停下來休息兩天就病了？」
希望找回自己事業的熊黛林，曾經在社交網貼出憔悴病照，表示：「有誰和我一樣，忙著忙著，突然停下來休息兩天就病了？」（圖片來源：微博@熊黛林Lynn）

淡出幕前多年的熊黛林直言今次選擇復出拍劇，除了為滿足戲癮外，另一個最大的原因，是因為長時間留在家中，令她感覺非常難受，她直言：「我真的閒到覺得好像迷失自我一樣，天天不知道自己在幹甚麼，就是每天在那裡跟寶寶玩、帶她們上學，所以我很想回歸社會，找回自己的事業。」

熊黛林 出賣 熊黛林 熊黛林直言覺得做全職媽媽比起拍戲還要辛苦。
熊黛林直言覺得做全職媽媽比起拍戲還要辛苦。（圖片來源：[email protected]

熊黛林為湊女淡出幕前

現年41歲的熊黛林自2016年嫁給了百億有米老公郭可頌，並於2018年為他誕下一對孖女，之後她便刻意減產幕前工作，專心相夫教女，直至前年一對孖女入讀幼稚園，她才終於復出接拍內地劇《家族榮耀》，飾演出身名門、外表高貴的豪門大少奶葉彩薇。

熊黛林 出賣 熊黛林 劇中飾演名門望族馬家大少奶的熊黛林，為爭奪家族名利，跟李彩華與楊茜堯妯娌捲入激烈鬥爭當中。
劇中飾演名門望族馬家大少奶的熊黛林，為爭奪家族名利，跟李彩華與楊茜堯妯娌捲入激烈鬥爭當中。（圖片來源：《家族榮耀》官方照片）
熊黛林 出賣 熊黛林 熊黛林為拍《家族榮耀》，要同一對孖女分開幾個月，往返內地及香港亦要進行隔離。
熊黛林為拍《家族榮耀》，要同一對孖女分開幾個月，往返內地及香港亦要進行隔離。（圖片來源：[email protected]

未體驗過日日去high tea生活

熊黛林日前接受內地傳媒訪問，大談做了6年豪門闊太的感受，她直言劇集和現實中嫁入豪門做少奶奶的生活非常不同，那些日日穿著漂亮衣服去high tea和開party的場面，她笑言只從電視和八卦雜誌上看到過，雖然多多少少都曾聽聞到一些，但卻從未有實際地去體驗過。

熊黛林 出賣 熊黛林 雖然劇裡劇外都係豪門少奶奶，但熊黛林卻透露劇集和現實中的少奶奶生活非常不同。
雖然劇裡劇外都係豪門少奶奶，但熊黛林卻透露劇集和現實中的少奶奶生活非常不同。（圖片來源：微博@熊黛林Lynn）
熊黛林 出賣 熊黛林 熊黛林笑言年初《家族榮耀》的演出，讓她的老公也成為了她的粉絲。
熊黛林笑言年初《家族榮耀》的演出，讓她的老公也成為了她的粉絲。（圖片來源：微博@熊黛林Lynn）

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撰文：東方新地圖片來源：微博@熊黛林Lynn, [email protected]

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