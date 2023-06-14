熊黛林爆Seed稱「被最親的人出賣 」 鬧爆對方唔尊重自己：你這輩子欠我最多
熊黛林突發文爆Seed指「被最親的人出賣」
阿Lynn不時在社交平台曬出一家四口的溫馨家庭照，婚姻生活幸福美滿，而近年她亦開始慢慢復出幕前接拍劇集等等。不過今日（14日），阿Lynn突然在社交網發文鬧爆表示「被最親的人出賣」，直斥對方不尊重自己，又叫對方是時間感受下責任背後的辛苦，文中未有表明所指何人，不少網民非常擔心阿Lynn紛紛留言問發生咩事，亦有人猜測是否她的婚姻出現問題。
「被最親的人出賣了，居然還理直氣壯，我幫了你那麼多，甚至連應有的尊重都得不到。好吧，我記得這輩子我最不欠的人就是你。你也好好給我記住，你這輩子欠得最多的人就是我，希望以後你不會哭着來找我，這麼大個人了，也該嘗嘗責任背後的辛苦了，祝你好運 。」
熊黛林嫁入豪門6年 呻做闊太苦悶 覺得好迷失
熊黛林在年初接受內地傳媒訪問時，大呻做了6年豪門闊太的苦悶，直言因為日日都過得太空閒，令她覺得好像迷失了自我一樣！
淡出幕前多年的熊黛林直言今次選擇復出拍劇，除了為滿足戲癮外，另一個最大的原因，是因為長時間留在家中，令她感覺非常難受，她直言：「我真的閒到覺得好像迷失自我一樣，天天不知道自己在幹甚麼，就是每天在那裡跟寶寶玩、帶她們上學，所以我很想回歸社會，找回自己的事業。」
熊黛林為湊女淡出幕前
現年41歲的熊黛林自2016年嫁給了百億有米老公郭可頌，並於2018年為他誕下一對孖女，之後她便刻意減產幕前工作，專心相夫教女，直至前年一對孖女入讀幼稚園，她才終於復出接拍內地劇《家族榮耀》，飾演出身名門、外表高貴的豪門大少奶葉彩薇。
未體驗過日日去high tea生活
熊黛林日前接受內地傳媒訪問，大談做了6年豪門闊太的感受，她直言劇集和現實中嫁入豪門做少奶奶的生活非常不同，那些日日穿著漂亮衣服去high tea和開party的場面，她笑言只從電視和八卦雜誌上看到過，雖然多多少少都曾聽聞到一些，但卻從未有實際地去體驗過。
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