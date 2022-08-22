41歲熊黛林入住富貴隔離酒店大曬性感長腿 嫁入豪門後曾呻做闊太苦悶
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熊黛林在2016年與郭可盈的弟弟郭可頌結婚後，誕下一對孖女。早前熊黛林貌似離開了香港，入住了富貴的隔離酒店隔離。在隔離期間，熊黛林上傳了一系列的自拍大曬性感大長腿，41歲依然毫無贅肉的熊黛林讓網民紛紛留言表示十分羨慕。
熊黛林住富貴隔離酒店 大曬性感長腿照
近日熊黛林在社交平台上，上傳自己在隔離酒店所拍下的一系列的性感自拍照，大曬性感的大長腿。從超片中可見，熊黛林所入住的隔離酒店不但有露台，房間內部也十分寬敞，而且提供的餐飲也十分豐富。嫁入豪門的熊黛林果然連隔離都富貴過人。
熊黛林嫁入豪門6年 呻做闊太苦悶 覺得好迷失
熊黛林在年初接受內地傳媒訪問時，大呻做了6年豪門闊太的苦悶，直言因為日日都過得太空閒，令她覺得好像迷失了自我一樣！
淡出幕前多年的熊黛林直言今次選擇復出拍劇，除了為滿足戲癮外，另一個最大的原因，是因為長時間留在家中，令她感覺非常難受，她直言：「我真的閒到覺得好像迷失自我一樣，天天不知道自己在幹甚麼，就是每天在那裡跟寶寶玩、帶她們上學，所以我很想回歸社會，找回自己的事業。」
熊黛林為湊女淡出幕前
現年41歲的熊黛林自2016年嫁給了百億有米老公郭可頌，並於2018年為他誕下一對孖女，之後她便刻意減產幕前工作，專心相夫教女，直至前年一對孖女入讀幼稚園，她才終於復出接拍內地劇《家族榮耀》，飾演出身名門、外表高貴的豪門大少奶葉彩薇。
未體驗過日日去high tea生活
熊黛林日前接受內地傳媒訪問，大談做了6年豪門闊太的感受，她直言劇集和現實中嫁入豪門做少奶奶的生活非常不同，那些日日穿著漂亮衣服去high tea和開party的場面，她笑言只從電視和八卦雜誌上看到過，雖然多多少少都曾聽聞到一些，但卻從未有實際地去體驗過。
熊黛林獲老公全力支持復出
自言是個嚴母的熊黛林，笑言做全職媽媽湊住一對孖女，比起拍戲辛苦得多，拍戲反而成為了她放鬆和紓壓的一種方法，她又大讚老公郭可頌非常支持她的復出，更向她承諾：「你放心的去拍戲吧！你不在的時候我會照顧兩個寶寶的！」