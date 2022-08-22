41歲熊黛林入住富貴隔離酒店大曬性感長腿 嫁入豪門後曾呻做闊太苦悶

熊黛林在2016年與郭可盈的弟弟郭可頌結婚後，誕下一對孖女。早前熊黛林貌似離開了香港，入住了富貴的隔離酒店隔離。在隔離期間，熊黛林上傳了一系列的自拍大曬性感大長腿，41歲依然毫無贅肉的熊黛林讓網民紛紛留言表示十分羨慕。