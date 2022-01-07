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家族榮耀｜熊黛林產後復出第一炮 演喊包大少奶演技大爆發

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撰文：東方新地

熊黛林18年為郭可盈細佬郭可頌誕下一對孖女後，只作有限度工作，前年她終於復出接拍內地劇《家族榮耀》，劇集播映短短幾日，飾演名門望族馬家大少奶的熊黛林，外表貴麗，心腸卻狠辣，為爭奪家族名利，霸氣十足演技大爆發。當中崩潰爆喊的戲份，更令熊黛林難以抽離。

撰文：東方新地 圖片：《家族榮耀》發相、[email protected]

熊黛林 產後首拍劇

熊黛林近年相夫教女，幕前工作刻意減產，直至前年一對孖女適齡入學讀幼稚園，她終於肯出山，接拍內地劇《家族榮耀》，與張智霖、郭政鴻、羅子溢、黃浩然、楊茜堯與李彩華等港星演技大鬥法。《家族榮耀》日前於內地首播，廣東話原聲版亦已於myTV Gold緊貼上架。

《家族榮耀》是內地優酷視頻、寰亞傳媒聯合出品，梁家樹、陳德修監製，洪金潑、蔡晶盛、曾敏珊執導，卡士足以媲美TVB台慶劇陣容。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
《家族榮耀》是內地優酷視頻、寰亞傳媒聯合出品，梁家樹、陳德修監製，洪金潑、蔡晶盛、曾敏珊執導，卡士足以媲美TVB台慶劇陣容。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
熊黛林飾演外表高貴的大少奶，她指角色相當有層次，當完成多場大爆發的戲份，豁出去的演技令導演們都相當滿意，熊黛林也感到滿足。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
熊黛林飾演外表高貴的大少奶，她指角色相當有層次，當完成多場大爆發的戲份，豁出去的演技令導演們都相當滿意，熊黛林也感到滿足。（圖片來源：《家族榮耀》發相）

同楊茜堯、李彩華角力

這部家族爭鬥劇《家族榮耀》被譽為「時裝版宮心計」，故事講述香港豪門家族三代勾心鬥角的故事，首集以一場世紀婚禮作序幕，出身名門的熊黛林為保衛家園不惜一切，而同樣是選美出身的楊茜堯及李彩華是好閨蜜，二人分別嫁給百年財閥二代黃浩然與羅子溢。劇集播出後，熊黛林被指好像小說裡的惡毒少奶奶，飾演名門望族馬家大少奶的她，為爭奪家族名利，跟李彩華與楊茜堯妯娌捲入激烈鬥爭當中。

劇集播映短短數天，已有不少網民議論紛紛，口碑相當不錯，熊黛林的「惡毒」演技、以及近日下跪楊茜堯一幕，接連登上內地微博熱搜榜─「熊黛林好像小說裏的惡毒少奶奶」及「熊黛林新劇給楊怡跪了」！（圖片來源：《家族榮耀》發相）
劇集播映短短數天，已有不少網民議論紛紛，口碑相當不錯，熊黛林的「惡毒」演技、以及近日下跪楊茜堯一幕，接連登上內地微博熱搜榜─「熊黛林好像小說裏的惡毒少奶奶」及「熊黛林新劇給楊怡跪了」！（圖片來源：《家族榮耀》發相）
熊黛林久休復出，演技進步不少。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
熊黛林久休復出，演技進步不少。（圖片來源：《家族榮耀》發相）

熊黛林喊到失控

接拍此劇對於名模出身的熊黛林來說，絕對是最具挑戰的一次，她說：「呢部港劇《家族榮耀》雖然拍得好辛苦，但係好開心，因為拍攝後期係有少少發癲嘅，真係未試過拍一個咁樣嘅角色，未試過拍攝期間連續喊咗幾晚，入戲之後停唔到落嚟，連導演叫咗cut，我停咗兩秒之後都會一路係咁喊，喊足幾分鐘，所有人開頭都企定定喺度唔敢郁，大家見到我喊到停唔到，唔敢行過嚟理我，由我喺度喊，佢哋就做返自己要做嘅嘢，諗返起都覺得好搞笑。」

劇中的熊黛林情緒非常波動，她說：「今次真係好有挑戰，不過都要畀我抖一抖先，哈哈！下次有機會都好想挑戰其他嘢，因為短期內又重覆返同一類角色就冇咁好玩，會冇乜新鮮感。」（圖片來源：《家族榮耀》發相）
劇中的熊黛林情緒非常波動，她說：「今次真係好有挑戰，不過都要畀我抖一抖先，哈哈！下次有機會都好想挑戰其他嘢，因為短期內又重覆返同一類角色就冇咁好玩，會冇乜新鮮感。」（圖片來源：《家族榮耀》發相）
熊黛林演喊戲好出色。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
熊黛林演喊戲好出色。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
完全是歇斯底里。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
完全是歇斯底里。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
青筋都現晒形。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
青筋都現晒形。（圖片來源：《家族榮耀》發相）

苦練藐嘴藐舌

熊黛林笑言大家會發覺她在劇中有好多藐嘴藐舌的表情，原來她開拍前在酒店隔離的14日不停在房內苦練，而劇中崩潰爆喊的戲份，令熊黛林難以抽離，她說：「有次拍好激動嘅戲份時，嗰一刻真係抽離唔到，真係太辛苦喇，要爆得好勁，不過我知道唔爆出嚟係唔會演得好，拍之前導演都不停同我溝通，要一下就爆發晒出嚟！」

故事發展錯綜複雜，家族中人各懷鬼胎，鬥爭一觸即發！飾演大少的郭政鴻與大少奶熊黛林都好陰險。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
故事發展錯綜複雜，家族中人各懷鬼胎，鬥爭一觸即發！飾演大少的郭政鴻與大少奶熊黛林都好陰險。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
劇中熊黛林有不少怒啤及藐嘴藐舌場面。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
劇中熊黛林有不少怒啤及藐嘴藐舌場面。（圖片來源：《家族榮耀》發相）

為入戲冷落老公

最後，熊黛林回想起拍攝期間，自己的投入卻令老公郭可頌「受苦」，她笑說：「嗰段時間我真係癲癲哋，連我老公都唔係好理，所以佢都好緊張、好驚！因為我未試過對佢咁冷淡，後來我有同佢講返拍攝嘅時候係好辛苦，返到嚟成個人都瘦晒、塊面都凹晒。」

熊黛林為拍《家族榮耀》，要同對孖女分開幾個月，往返內地及香港亦要進行隔離。（圖片來源：IG@lynnx1010）
熊黛林為拍《家族榮耀》，要同對孖女分開幾個月，往返內地及香港亦要進行隔離。（圖片來源：[email protected]
為演好劇中角色，馮黛林話自己冷落老公郭可頌，感到有點內疚。（圖片來源：IG@lynnx1010）
為演好劇中角色，馮黛林話自己冷落老公郭可頌，感到有點內疚。（圖片來源：[email protected]

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