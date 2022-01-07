家族榮耀｜熊黛林產後復出第一炮 演喊包大少奶演技大爆發

熊黛林18年為郭可盈細佬郭可頌誕下一對孖女後，只作有限度工作，前年她終於復出接拍內地劇《家族榮耀》，劇集播映短短幾日，飾演名門望族馬家大少奶的熊黛林，外表貴麗，心腸卻狠辣，為爭奪家族名利，霸氣十足演技大爆發。當中崩潰爆喊的戲份，更令熊黛林難以抽離。