家族榮耀｜熊黛林產後復出第一炮 演喊包大少奶演技大爆發
撰文：東方新地 圖片：《家族榮耀》發相、[email protected]
熊黛林 產後首拍劇
熊黛林近年相夫教女，幕前工作刻意減產，直至前年一對孖女適齡入學讀幼稚園，她終於肯出山，接拍內地劇《家族榮耀》，與張智霖、郭政鴻、羅子溢、黃浩然、楊茜堯與李彩華等港星演技大鬥法。《家族榮耀》日前於內地首播，廣東話原聲版亦已於myTV Gold緊貼上架。
同楊茜堯、李彩華角力
這部家族爭鬥劇《家族榮耀》被譽為「時裝版宮心計」，故事講述香港豪門家族三代勾心鬥角的故事，首集以一場世紀婚禮作序幕，出身名門的熊黛林為保衛家園不惜一切，而同樣是選美出身的楊茜堯及李彩華是好閨蜜，二人分別嫁給百年財閥二代黃浩然與羅子溢。劇集播出後，熊黛林被指好像小說裡的惡毒少奶奶，飾演名門望族馬家大少奶的她，為爭奪家族名利，跟李彩華與楊茜堯妯娌捲入激烈鬥爭當中。
熊黛林喊到失控
接拍此劇對於名模出身的熊黛林來說，絕對是最具挑戰的一次，她說：「呢部港劇《家族榮耀》雖然拍得好辛苦，但係好開心，因為拍攝後期係有少少發癲嘅，真係未試過拍一個咁樣嘅角色，未試過拍攝期間連續喊咗幾晚，入戲之後停唔到落嚟，連導演叫咗cut，我停咗兩秒之後都會一路係咁喊，喊足幾分鐘，所有人開頭都企定定喺度唔敢郁，大家見到我喊到停唔到，唔敢行過嚟理我，由我喺度喊，佢哋就做返自己要做嘅嘢，諗返起都覺得好搞笑。」
苦練藐嘴藐舌
熊黛林笑言大家會發覺她在劇中有好多藐嘴藐舌的表情，原來她開拍前在酒店隔離的14日不停在房內苦練，而劇中崩潰爆喊的戲份，令熊黛林難以抽離，她說：「有次拍好激動嘅戲份時，嗰一刻真係抽離唔到，真係太辛苦喇，要爆得好勁，不過我知道唔爆出嚟係唔會演得好，拍之前導演都不停同我溝通，要一下就爆發晒出嚟！」
為入戲冷落老公
最後，熊黛林回想起拍攝期間，自己的投入卻令老公郭可頌「受苦」，她笑說：「嗰段時間我真係癲癲哋，連我老公都唔係好理，所以佢都好緊張、好驚！因為我未試過對佢咁冷淡，後來我有同佢講返拍攝嘅時候係好辛苦，返到嚟成個人都瘦晒、塊面都凹晒。」