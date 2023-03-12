TVB童星 「燒腩仔」羅梓龍轉眼20歲 息影5年變身韓系型男

羅梓龍3歲就入行做小小模特兒，7歲開始拍劇做童星，當中令人印象深刻是在《超能老豆》中飾演李思捷兒子谷筱楠(燒腩仔)一角，隨後還在《逆緣》和《堅離地愛堅離地》等劇集中表現出色。仔大十八變，昔日童星羅梓龍轉眼已經20歲，影相Chok爆show肌似足韓星。