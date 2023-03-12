TVB童星 「燒腩仔」羅梓龍轉眼20歲 息影5年變身韓系型男
羅梓龍做童星表現出色
羅梓龍3歲已經做模特兒，曾拍過不少報紙、雜誌同平面廣告，到2012年開始為無綫拍劇，正式成為無綫御用童星之一。2016年，14歲的羅梓龍在《超能老豆》中演「燒腩仔」表現出色，其中一幕與李思捷鬧大交兼離家出走，獲得唔少觀眾讚賞，其自然流露的眼淚觸動人心，因此吸納了一班忠實粉絲，仲專登幫佢開了粉絲社交平台專頁。
《巾幗梟雄之諜血長天》被刪減4集
同年羅梓龍因為參演劇集《巾幗梟雄之諜血長天》而成為新聞人物，連台灣傳媒亦有相關報道。事源當年《巾幗梟雄之諜血長天》有大量虐殺、強暴畫面，而羅梓龍在劇中所演的就是黎耀祥童年，仲有一幕被一名日本人性侵的場面，最後由於題材太過敏感，最終在電視播放時被刪減4集。
當年有Babyfat最可愛
隨後幾年羅梓龍劇接劇不停拍，2018年在劇集《逆緣》中飾演江欣燕和黎耀祥的兒子「賀嘉誠」，表現一樣搶鏡。而17年開拍拖了3年才播出的《堅離地愛堅離地》，羅梓龍飾演康華與李國麟兒子「王子駿」，係一個「巴士迷」，有唔少戲份，可惜「王子駿」最後不幸墮樓身亡。當年拍攝時羅梓龍只得15歲，仲有少少Babyfat，同細個時候一樣可愛。
20歲變型爆小鮮肉
拍完《堅離地愛堅離地》羅梓龍再沒有拍劇，相隔5年現在已經20歲大個仔，當年的「燒腩仔」搖身一變已成為chok爆小鮮肉，冇晒Babyfat，五官輪廓更加深邃，衣著風格仲非常有型，身高174cm的他明顯操練過，一排排腹肌好結實，同做童星時完全判若兩人，閒時keep住做模特兒為時裝品牌影相，最近他更在社交平台大晒與女友咀嘴的大頭相，二人早前慶祝拍拖一周年更分享溫馨合照，Sweet爆留言：「一周年快樂⋯⋯可以繼續陪住我愛我」。
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