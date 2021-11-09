元祖網紅「燒餅帥哥」因撞樣金城武走紅 相隔12年再現身震驚網民
早在2009年包建斌在湖南街上賣燒餅，因撞樣金城武而引發網民關注，堪稱是內地的元祖網紅，更有「燒餅帥哥」之稱。雖然當年曾有人邀請他入娛樂圈，但都被他一一拒絕。如今12年過去，「燒餅帥哥」近日再被翻炒，近況更震驚內地網民。
文：東方新地 ｜圖：湖南衛視節目《再次見到你》截圖、[email protected]燒餅帥哥、新傳媒圖片庫
翻版金城武
「燒餅帥哥」包建斌在2009年因長相似金城武獲封做「翻版金城武」，曾一度成為網絡熱話，在湖南長沙賣燒餅的他從此人氣急升，吸引大批網民慕名而至買燒餅，生意蒸蒸日上，又被邀請上內地綜藝節目《再次見到你》，堪稱元祖級網紅。當時曾有人邀請他加入娛樂圈發展，但都被他一一拒絕，只堅持默默經營賣燒餅生意，但隨著時光流逝，他亦漸漸被大家遺忘。不過近日「燒餅帥哥」再度被翻炒，獲邀重上綜藝節目《再次見到你》，他透露原來這些年來自己從未轉行，並已經結婚生子，育有三名子女，家庭幸福美滿。
堅拒入娛樂圈：「我不是這塊材料」
12年過去，眼見「燒餅帥哥」雖然成熟不少，但帥氣依舊，節目播出後，包建斌亦在微博感觸發文：「12年前才高中畢業，和爸爸拉著板車賣燒餅，沒學歷、沒技術，學了幾個月烙餅，成了這個城市最普通的打工人」。之後他因為網絡興起，被人拍下樣子分享到網上因此爆紅，當時有人想找他當模特兒及明星，但他卻表示：「我知道，我不是這塊材料」並深切領悟：「有多大能耐做多大事」，一心一意只想把燒餅生意做好。「燒餅帥哥」一席話獲網民大讚夠貼地，沒有因為爆紅而走歪路，甘願過平淡生活也是一種福氣。連日來包建斌的微博貼文在網上瘋傳，更得到5萬個讚好，十分厲害！