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元祖網紅「燒餅帥哥」因撞樣金城武走紅 相隔12年再現身震驚網民

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撰文：娛聞

早在2009年包建斌在湖南街上賣燒餅，因撞樣金城武而引發網民關注，堪稱是內地的元祖網紅，更有「燒餅帥哥」之稱。雖然當年曾有人邀請他入娛樂圈，但都被他一一拒絕。如今12年過去，「燒餅帥哥」近日再被翻炒，近況更震驚內地網民。

文：東方新地 ｜圖：湖南衛視節目《再次見到你》截圖、[email protected]燒餅帥哥、新傳媒圖片庫

（圖片來源：）
在2009年湖南有名在街上賣燒餅的男子因撞樣黃曉明及金城武而引發網民關注，堪稱是內地的元祖網紅，有「燒餅帥哥」之稱。（圖片來源：湖南衛視節目《再次見到你》截圖）

翻版金城武

「燒餅帥哥」包建斌在2009年因長相似金城武獲封做「翻版金城武」，曾一度成為網絡熱話，在湖南長沙賣燒餅的他從此人氣急升，吸引大批網民慕名而至買燒餅，生意蒸蒸日上，又被邀請上內地綜藝節目《再次見到你》，堪稱元祖級網紅。當時曾有人邀請他加入娛樂圈發展，但都被他一一拒絕，只堅持默默經營賣燒餅生意，但隨著時光流逝，他亦漸漸被大家遺忘。不過近日「燒餅帥哥」再度被翻炒，獲邀重上綜藝節目《再次見到你》，他透露原來這些年來自己從未轉行，並已經結婚生子，育有三名子女，家庭幸福美滿。

元祖網紅「燒餅帥哥」因撞樣金城武走紅 相隔12年再現身震驚網民
包建斌有「翻版金城武」之稱。（圖片來源：湖南衛視節目《再次見到你》截圖）
元祖網紅「燒餅帥哥」因撞樣金城武走紅 相隔12年再現身震驚網民
正版金城武。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
元祖網紅「燒餅帥哥」因撞樣金城武走紅 相隔12年再現身震驚網民
「燒餅帥哥」在2009年因長相似金城武成為網絡熱話，在湖南長沙賣燒餅的他從此人氣急升。（圖片來源：湖南衛視節目《再次見到你》截圖）
元祖網紅「燒餅帥哥」因撞樣金城武走紅 相隔12年再現身震驚網民
當年「燒餅帥哥」吸引大批網民慕名而至買燒餅，生意蒸蒸日上。（圖片來源：湖南衛視節目《再次見到你》截圖）
元祖網紅「燒餅帥哥」因撞樣金城武走紅 相隔12年再現身震驚網民
12年過去，「燒餅帥哥」已經結婚生子，育有三個子女，家庭幸福美滿。（圖片來源：[email protected]燒餅帥哥）

堅拒入娛樂圈：「我不是這塊材料」

12年過去，眼見「燒餅帥哥」雖然成熟不少，但帥氣依舊，節目播出後，包建斌亦在微博感觸發文：「12年前才高中畢業，和爸爸拉著板車賣燒餅，沒學歷、沒技術，學了幾個月烙餅，成了這個城市最普通的打工人」。之後他因為網絡興起，被人拍下樣子分享到網上因此爆紅，當時有人想找他當模特兒及明星，但他卻表示：「我知道，我不是這塊材料」並深切領悟：「有多大能耐做多大事」，一心一意只想把燒餅生意做好。「燒餅帥哥」一席話獲網民大讚夠貼地，沒有因為爆紅而走歪路，甘願過平淡生活也是一種福氣。連日來包建斌的微博貼文在網上瘋傳，更得到5萬個讚好，十分厲害！

元祖網紅「燒餅帥哥」因撞樣金城武走紅 相隔12年再現身震驚網民
「燒餅帥哥」近日再被翻炒，獲邀再上綜藝節目《再次見到你》。（圖片來源：湖南衛視節目《再次見到你》截圖）
元祖網紅「燒餅帥哥」因撞樣金城武走紅 相隔12年再現身震驚網民
「燒餅帥哥」雖然成熟不少，但帥氣依舊。（圖片來源：湖南衛視節目《再次見到你》截圖）
元祖網紅「燒餅帥哥」因撞樣金城武走紅 相隔12年再現身震驚網民
「燒餅帥哥」12年來從未轉行，默默經營賣燒餅生意。（圖片來源：[email protected]燒餅帥哥）
元祖網紅「燒餅帥哥」因撞樣金城武走紅 相隔12年再現身震驚網民
「燒餅帥哥」在微博感觸發文獲網民大讚夠貼地，連日來貼文在網上瘋傳，狂吸逾5萬個讚好，十分厲害！（圖片來源：[email protected]燒餅帥哥）

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