元祖網紅「燒餅帥哥」因撞樣金城武走紅 相隔12年再現身震驚網民

早在2009年包建斌在湖南街上賣燒餅，因撞樣金城武而引發網民關注，堪稱是內地的元祖網紅，更有「燒餅帥哥」之稱。雖然當年曾有人邀請他入娛樂圈，但都被他一一拒絕。如今12年過去，「燒餅帥哥」近日再被翻炒，近況更震驚內地網民。

文：東方新地 ｜圖：湖南衛視節目《再次見到你》截圖、[email protected]燒餅帥哥、新傳媒圖片庫