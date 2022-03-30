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網民爆料大數難服侍明星 汪阿姐要封試身室 蒙嘉慧洗頭鬧人？

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有網民在討論區出post，問大家在工作時有無服務過明星，結果引來大批網民爆料，分享自己遇過好難服侍的明星，提及一線紅星、阿姐級前輩仲有星二代！

網民 爆料 數難服侍明星

開post的網民拋磚引玉，率先分享自己同事指「This on*仔好難服侍，會鬧我哋」，不過他自己就覺得對方幾好幾有禮貌，有網民隨即詢問「This on*仔」身份，不少網民紛紛推測係黃宗澤，因為他有首歌《Hey Boy》，其中有句歌詞諧音和「This on*仔」相似。

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（圖片來源：網民留言截圖）
爆料 愛回家 今次患難見真情，黎彼得讚Bosco人紅係有原因。
黃宗澤疑被指為「好難服侍」的明星之一。（圖片來源：[email protected]

星二代投訴被偷拍？ 讚沈月靚女

之後有不少網民都爭相爆料，有人開名爆，亦有人揞名爆，其中有一名自稱在日本料理餐廳工作的網民，直言曾遇上邱淑貞一家，期間被邱淑貞女兒沈月投訴他偷拍，該名網民覺得莫名其妙，立即把成部電話畀對方睇，證明自己並無偷拍，但他也有大讚沈月：「真人清純，係幾靚女。」

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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
爆料 Hilary 沈月二妹沈日右）今年16歲，沈月大讚她是很Sweet和幽默的女孩。
被譽為「最美星二代」的邱淑貞大女沈月（左），被網民爆料指曾投訴一名餐廳員工偷拍。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：網民留言截圖）
爆料 網民又讚沈月「真人清純，係幾靚女」。
網民讚沈月「真人清純，係幾靚女」。（圖片來源：[email protected]

網民爆蒙嘉慧洗頭爆粗鬧人！

亦有在髮型屋工作的網民爆料指蒙嘉慧好無禮貌，仲開口狂鬧人，他描述：「嗰時我做salon幫佢洗頭，當個師父坐喺隔離同佢吹水，我唔小心整濕咗佢，佢即刻發癲，跟住XX個師父，話『仲坐喺度，攞條毛巾嚟啦，你係咪冇腦架』。」不過他指事件已起碼在10年前發生。

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（圖片來源：網民留言截圖）
爆料 蒙嘉慧
蒙嘉慧（圖片來源：新傳媒照片庫）
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（圖片來源：網民留言截圖）
爆料 伊健與 Yoyo當年在東京古堡酒店完婚，結婚轉眼七年，向來性格低調的伊健完全被老婆融化，愈愛愈高調。
蒙嘉慧與鄭伊健。（圖片來源：新傳媒照片庫）

遺產界KOL想摸人手仔

有網民就話服務過一位「最近同呀媽講話知錯認衰仔唔搵小三個呀叔」，更直斥他「死鹹濕佬一個，畀$100tips就想摸手仔。」有網民猜測她所講的是「遺產界KOL梅X明」，亦有網民指她應該入廚房「拎隻豬手畀佢摸」。

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（圖片來源：網民留言截圖）
爆料 97歲「梅媽」覃美金有四個仔女，除了大仔梅啟明，另外三個梅愛芳、梅艷芳和梅德明都先後因癌症而去世，2015年梅啟明亦曾驗出大腸內有腫瘤。
被網民封為「遺產界KOL」嘅梅啟明，近日公開寫悔過書，求梅媽原諒。（圖片來源：新傳媒照片庫）

楊千嬅係獨孤精 汪阿姐巴閉要封試身室

有一名自稱在時裝店工作的網民爆料指「歐陽得分夫婦又偷嘢，買盒西餅當無事」，引來不少網民追問詳情，該名網民就解釋該對夫婦已是慣犯，太太更特別愛偷sample。此外她又連環開名爆楊千嬅係孤獨精永遠一個人shopping、梁朝偉問佢一句要5分鐘先有反應、汪阿姐試衫要封Fitting room好大陣仗，但阿姐好有禮貌等等。

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（圖片來源：網民留言截圖）
爆料 導演請指教 | 楊千嬅短片
楊千嬅被網民爆愛一個shopping。（圖片來源：《導演請指教》截圖）
爆料 阿姐親自到家中露台曬袋。
汪阿姐家中珍藏了大量名牌包包、晚裝、鞋等，曾端出露台晾曬殺菌，勁大陣仗，原來去名店試衫都好架勢咁，會要求封試身室慢慢試！（圖片來源：[email protected]_liza）
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（圖片來源：網民留言截圖）
爆料 歐陽德勛和蔡立兒夫婦疑被網民指控經常偷嘢。
網民所指的歐陽得分夫婦，未知是否大家認識的歐陽德勛和蔡立兒夫婦？（圖片來源：新傳媒照片庫）

宣萱好串？

有網民爆料指宣萱好串，不過即有網民撐宣萱為人好nice，更會主動吹水﹗

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（圖片來源：網民留言截圖）
爆料 勇武女星素顏全集！鄭秀文、佘詩曼、李佳芯無懼做冇眉道人展自然美
有網民爆料指宣萱好串。（圖片來源：[email protected]_official）

廖碧（怡）寵物店用英人鬧人

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（圖片來源：網民留言截圖）
爆料 廖碧兒 廖碧兒簡直是逆市奇葩，在這個時期投資酒吧都唔使蝕。
網民爆料指廖碧怡在寵物店貪小便宜兼用英文鬧人，未知是否這位廖碧兒？（圖片來源：[email protected]

甄子丹好有禮貌 同老婆人前人後好恩愛

不過亦有不少網民分享遇過好Nice的明星，其中包括甄子丹，有網民爆料指曾幫過甄子丹夫婦黐Mon貼，他大讚甄子丹真人好有禮貌好好笑容，而甄子丹老婆汪詩詩又高又又有氣質又靚女，該名網民更大爆兩人私下的相處都好Sweet！

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（圖片來源：網民留言截圖）
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爆料 甄子丹同老婆汪詩詩結婚19年，出名恩愛。
甄子丹同老婆汪詩詩結婚19年，出名恩愛。（圖片來源：新傳媒照片庫）

撰文：東方新地圖片來源：新傳媒照片庫、[email protected][email protected]

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