網民爆料大數難服侍明星 汪阿姐要封試身室 蒙嘉慧洗頭鬧人？
網民 爆料 數難服侍明星
開post的網民拋磚引玉，率先分享自己同事指「This on*仔好難服侍，會鬧我哋」，不過他自己就覺得對方幾好幾有禮貌，有網民隨即詢問「This on*仔」身份，不少網民紛紛推測係黃宗澤，因為他有首歌《Hey Boy》，其中有句歌詞諧音和「This on*仔」相似。
星二代投訴被偷拍？ 讚沈月靚女
之後有不少網民都爭相爆料，有人開名爆，亦有人揞名爆，其中有一名自稱在日本料理餐廳工作的網民，直言曾遇上邱淑貞一家，期間被邱淑貞女兒沈月投訴他偷拍，該名網民覺得莫名其妙，立即把成部電話畀對方睇，證明自己並無偷拍，但他也有大讚沈月：「真人清純，係幾靚女。」
網民爆蒙嘉慧洗頭爆粗鬧人！
亦有在髮型屋工作的網民爆料指蒙嘉慧好無禮貌，仲開口狂鬧人，他描述：「嗰時我做salon幫佢洗頭，當個師父坐喺隔離同佢吹水，我唔小心整濕咗佢，佢即刻發癲，跟住XX個師父，話『仲坐喺度，攞條毛巾嚟啦，你係咪冇腦架』。」不過他指事件已起碼在10年前發生。
遺產界KOL想摸人手仔
有網民就話服務過一位「最近同呀媽講話知錯認衰仔唔搵小三個呀叔」，更直斥他「死鹹濕佬一個，畀$100tips就想摸手仔。」有網民猜測她所講的是「遺產界KOL梅X明」，亦有網民指她應該入廚房「拎隻豬手畀佢摸」。
楊千嬅係獨孤精 汪阿姐巴閉要封試身室
有一名自稱在時裝店工作的網民爆料指「歐陽得分夫婦又偷嘢，買盒西餅當無事」，引來不少網民追問詳情，該名網民就解釋該對夫婦已是慣犯，太太更特別愛偷sample。此外她又連環開名爆楊千嬅係孤獨精永遠一個人shopping、梁朝偉問佢一句要5分鐘先有反應、汪阿姐試衫要封Fitting room好大陣仗，但阿姐好有禮貌等等。
宣萱好串？
有網民爆料指宣萱好串，不過即有網民撐宣萱為人好nice，更會主動吹水﹗
廖碧（怡）寵物店用英人鬧人
甄子丹好有禮貌 同老婆人前人後好恩愛
不過亦有不少網民分享遇過好Nice的明星，其中包括甄子丹，有網民爆料指曾幫過甄子丹夫婦黐Mon貼，他大讚甄子丹真人好有禮貌好好笑容，而甄子丹老婆汪詩詩又高又又有氣質又靚女，該名網民更大爆兩人私下的相處都好Sweet！