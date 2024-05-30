「爆炸頭」徐麟新相撞樣陳茵媺 1原因遲遲唔肯投身娛樂圈
徐麟仙氣上陣撞樣陳茵媺
徐麟日前晒出一輯靚相，並以白色露肩禮服大騷事業線及香肩，簡直係化身「花仙子」，十分吸睛！徐麟的新相仲獲網民大讚：「美翻了」、「花仙子」、「請把這套妝造半永久焊在身上，太美了！」、「美得與陳茵媺有得一拼」、「還以為是Aimee（陳茵媺）！」。就連同屆港姐邢慧敏亦留言表示：「不是紅唇的你更好看耶。」更獲徐麟回應：「姐妹好會誇哈哈！」
徐麟完美詮釋港姐精神
其實除了外型亮眼之外，徐麟其實也是妥妥的才女！雖然參選港姐失落三甲，但係落選後徐麟亦並未全身投入娛樂圈，而是以學業為重。即使徐麟現身《開心無敵獎門人》擔任「獎老」，仍然無助佢繼續完成香港大學公共管理學博士學位，簡直係完美詮釋港姐美貌與智慧並重的口號！
「爆炸頭」徐麟激短軍裝頭造型曝光 嚇窒一班網民 落選後一度極速上位
「爆炸頭」落選港姐徐麟以獨特的髮型加上唔鹹唔淡的廣東話吸引一班觀眾的眼球，在參選港姐期間掀起不少熱話。近日，徐麟就再以驚人新造型登場，不過今次唔再係爆炸頭，而係激短軍裝頭，嚇窒一班網民！
徐麟驚人激短髮型曝光嚇窒網民
上屆港姐關係一直出名要好，經常一起相約high tea聚會。日前徐麟就與何思懿、刑慧敏、林鈺洧以及陳銘鳳相約聚會，並在社交平台上傳了五人的大合照。合照中徐麟以一頭激短「軍裝頭」登場，驚人的激短新髮型嚇窒一班網民。不過仔細睇清楚，先發現原來係徐麟將頭髮扎起，加上餐廳環境昏暗，所以才會造成「軍裝頭」的錯覺。
過去造型個個經典 同陳茵媺一個餅印
參選初期以「爆炸頭」示人的徐麟，曾經多此為了一改爆炸頭形象，以多個新造型示人。網友當時都稱讚改變髮型後的徐麟神似陳茵媺，簡直同陳茵媺一個餅印。 除咗撞樣陳茵媺之外，唔少舊照都被指撞樣華姐出身的選美前輩苟芸慧。
落選後一度極速上位 客串獎老講金剛話
徐麟落選港姐後曾經一度極速上位，被「欽點」加盟《開心無敵獎門人》，擔任「獎老」一職。比賽後不足一個月，兼且尚未動筆簽約已獲派「優差」。該集徐麟以百變小櫻Look上陣，表現精靈，獎門人以「女版金剛」介紹她出場，徐麟即大晒金剛話：「我外表單純，但其實我灑（傻）得勻循，希望帶到好多歡樂畀大家，可以炸爆一床（廠）。」引得全場大笑。當中以「開心無敵茶餐廳」最為爆笑，獎門人笑言這個遊戲是為徐麟而設，負責落order的徐麟亦不負眾望以金剛話炸爆全場，她讀「蝦膠釀油炸鬼」時似足爆粗，「市油皇街易（豉油皇雞翼）」同樣令人成頭問號，「椒鹽」又無厘頭地變成「高鹽」，非常爆笑。
承認與TVB傾談發展 不介意收入
徐麟亦曾經承認有與TVB傾談發展，並希望可以作多方面嘗試，又指若不成功的話，便回去繼續修讀博士學位。眾所周知TVB的收入一直不高，但徐麟表示收入不在其考慮範疇之中，又表示這行有不同挑戰，是其最享受的享受，並相信公司會好好照顧他她們。