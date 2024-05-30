「爆炸頭」徐麟新相撞樣陳茵媺 1原因遲遲唔肯投身娛樂圈

現年27歲的徐麟（Astrid）2022年參選港姐並躋身五強，當時的她以顯眼「爆炸頭」髮型及率真性格吸引不少關注，決賽當晚亦獲得大批網民支持。雖然徐麟最終無緣三甲，不過仍然在一眾佳麗中率先跑出，更獲欽點為《開心無敵獎門人》的「獎老」之一！早前徐麟就驚喜更新社交平台，靚爆出鏡的徐麟更再被指撞樣陳茵媺……

