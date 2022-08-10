爆谷一周 | 古巨基自爆周星馳合作拍戲往事 大爆星爺曾經想食自己口水尾？

近日谷德超主持的《爆谷一周》邀請了古巨基擔任最新一集的嘉賓。古巨基在節目中大方分享了當年剛入行的各種趣事，其中包括當年第一次和偶像周星馳合作拍攝《破壞之王》的往事。古巨基更大爆當年新人的他已經與周星馳同檯食飯，周星馳更加想食佢口水尾，場面十分爆笑！