爆谷一周 | 古巨基自爆周星馳合作拍戲往事 大爆星爺曾經想食自己口水尾？
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近日谷德超主持的《爆谷一周》邀請了古巨基擔任最新一集的嘉賓。古巨基在節目中大方分享了當年剛入行的各種趣事，其中包括當年第一次和偶像周星馳合作拍攝《破壞之王》的往事。古巨基更大爆當年新人的他已經與周星馳同檯食飯，周星馳更加想食佢口水尾，場面十分爆笑！
古巨基大爆周星馳想食自己口水尾
最新一集《爆谷一周》邀請到古巨基擔任嘉賓，古巨基在節目中分享了當年剛入行的各種往事，其中提及到拍戲時與星爺發生的趣事。他回憶道當年他們在放飯時候，當年仍是新人的古巨基有機會與周星馳同檯吃飯。
古巨基回憶當時星爺坐在自己對面，一直偷望自己正在吃的碟頭飯，隨後更向自己表示：「你嗰碟好似幾正喎，畀啲嚟得唔得啊？」眼看自己偶像想食自己「口水尾」，古巨基馬上答應說好，場面超級搞笑。
古巨基自爆周星馳影響自己最深
此外，古巨基在節目中亦表示周星馳是自己的偶像，自己一直很喜歡看周星馳的喜劇。他更大爆當年《娛樂新聞眼》「古怪基」的誕生，多多少少都是因為受到周星馳的影響。古巨基直言：「當時啲表情放到好大啊，鬼靈精怪，或者有時裏面啲稿冇嘅嘢，我就同啲writer一齊傾，不如加呢樣，不如變嗰樣，多多少少我都係因為星爺影響到我有嗰種表現。」
谷德超回憶當年選用古巨基的終極原因
谷德超亦在節目中提到當年邀請古巨基參演《破壞之王》的終極原因。谷德超表示當年的古巨基在《娛樂新聞眼》的表現十分吸引自己，認為當記者的古巨基十分自得其樂，而且很懂得帶動氣氛、很有動力，所以邀請了古巨基一起拍攝《破壞之王》。
感激當年谷德超照顧自己
古巨基在節目中亦表示十分感激谷德超當年十分照顧自己。古巨基回憶道，當年自己是新人，所以拍攝時候都非常害羞，不知道該如何融入劇組。幸好谷德超非常照顧自己，並且會主動向自己聊天，令自己在劇組中更加有安全感。