爆谷一周︱姜濤為電影兩度露出「絕對領域」為銀幕初吻做2大準備
姜濤自揭堅持「瀏海」髮型主要原因
主持人谷德昭在節目中指，留意到從未在舞台上露過額頭的姜濤，竟然在參演電影《阿媽有咗第二個》和《我的天堂城市》中露出「絕對領域」。當被問到為何多年來都一直堅持「瀏海髮型」，姜濤就解釋指：「首先，每個人都有熟悉嘅領域同打扮。我比較習慣有瀏海，比較有安全感。有時候表演嘅時候，可能嗰髮型分開咗，我揈落嚟就會回復原狀。」
為電影兩度露出「絕對領域」
姜濤續指雖然「瀏海髮型」為自己帶來安全感，但為了投入角色，決定為電影解封「絕對領域」：「我覺得要接觸演戲，我覺得要擺啲一啲自己覺得好安心嘅嘢，現階段我做到嘅就係將瀏海攞走，咁我可以更加放低包袱。今次都係導演本身都話想keep個瀏海，但我話嗰角色係外國生活，咁其實唔洗太care啲瀏海，反而好隨性。」
為銀幕初吻做2大準備
姜濤和李嘉文在電影《我的天堂城市》中互相獻上銀幕初吻，當被問到有否為接吻戲份做準備時，姜濤就指有為吻戲做足兩大準備：「我有上網查資料，Search相關資料，我見到有演員話牙齒要合埋，會安全啲。（仲有冇啲咩係要注意？）我一定會漱口，同埋盡量一Take過。」
自嘲同自己拍拖「冇好處」
當被問到拍拖會否公開戀情時，姜濤回應指：「如果我覺得我同呢個人係一生一世，我會講出嚟。但我會尊重對方，唔係得我開心就得，要睇下對方點。」姜濤又自嘲同自己拍拖冇好處：「暫時有比我更加好嘅選擇，對女性而言。因為我成日喺街道見到好多同齡嘅年輕人，我覺得冇壓力咁相處先係拍拖嘅目的，如果同我一齊就一定有壓力。我哋又唔可以成日出去，對佢唔公平。」
谷德昭大讚姜濤善良有禮貌
谷德昭在最新一集播出後，於社交平台分享在《爆谷一周》訪問姜濤和李嘉文的後感。谷德昭指訪問完姜濤，覺得對方善良有禮貌，對回應每一條問題都非常認真：
身邊有好多朋友係姜糖，知道姜濤會上《爆谷》，首先得大義滅親地拒絕了爭相上嚟做現場嘉賓的要求，費事阻住我做嘢。其次是事後收到海量的訊息，內容大致有三款：
1.「點呀？你覺得阿姜個人點呀？」
2.「你有冇因為今次訪談認識佢多咗啲而對佢改觀呀？」
3.「佢係一個心地好好嘅大男孩。」
就住以上訊息，統一回應：
1.我覺得阿姜個人好好，有禮貌、準時、專業、有準備。當然有偶包，好努力想嘗想放低偶包，但錄影時有姜糖觀眾在現場，偶包甩啲唔甩啲，但唔會刻意地扮冇偶包，有咪有囉，但又唔會「柯柯個個」，仲有幾分難能可貴的青澀「怕怕醜醜」，每條問題或每項要求都好認真、好真心地回應，分數好高。
2.冇，冇對阿姜改觀，因為不嬲對佢都係持+分，今次見面後，繼續保持+分，仲加咗分添。
3.同意，雖然相交未深，但絕對感受到阿姜嗰份善良，應該都係除非有人喺籃底過份粗暴地針對式挑釁地挑機先會撩起佢把火，否則應該都係只會係有人恰佢，冇佢恰人嗰隻。
「前100毛藝人黃慘盈」李嘉文避談前藝名
現年29歲的前100毛員工、毛記電視主播「黃慘盈」Jessica李嘉文，在17年毅然離港，遠赴美國紐約修讀戲劇課程，今次在新戲《我的天堂城市》與姜濤齊齊擔正。當在節目被問到可否提起以前藝名時，Jessica就一臉難色，尷尬笑指「哈哈唔知啦，黃咩盈囉」；當提及到前公司100毛時，又用「嗰間公司」輕輕帶過，似乎想與前公司100毛撇清關係。
《我的天堂城市》姜濤去美國跳街舞與黃慘盈有感情線
由台北市電影委員會（影委會）投資拍攝的電影《我的天堂城市》去年完成拍攝，而Makerville亦係出品方之一。電影內容講述三組紐約人相互交織的故事，其中一段講述「Jack」姜濤到美國學跳街舞時，偶遇由前100毛主播「黃慘盈」李嘉文所飾演「LuLu」。兩人很快就墜入愛河，譜寫一段偶像劇般的異國之戀，最後卻因現實問題而被迫分開。
MIRROR人氣王姜濤去年親認赴美國紐約拍攝電影《我的天堂城市》，電影公司終於發布電影的宣傳海報，預告在今年內上映，而電影的女主角是曾參演《我的少女時代》的宋芸樺，還有前100毛主播「黃慘盈」李嘉文 ，不少網民都留言非常期待亦希望在香港可以上映！
姜濤去美國跳街舞與黃慘盈有感情線？
由台北市電影委員會（影委會）投資拍攝的電影《我的天堂城市》去年完成拍攝，而Makerville亦係出品方之一。雖然電影的詳情還未公布，只知宋芸樺是一名男赴美讀書的留學生。而根據早前有「姜糖」找到的選角通告中發現，姜濤疑似是飾演一位到美國留學並跳街舞的男生，更會與「LuLu」有感情線！而Lulu亦有可能是由前100毛主播「黃慘盈」飾演。
黃慘盈進軍美國
前100毛員工、毛記電視主播「黃慘盈」（真名李嘉文Jessica），17年毅然離港，遠赴美國紐約修讀戲劇課程，現時已居在紐約的她，去年孖遠赴美國的姜濤拍攝新戲《我的天堂城市》。雖然李嘉文已經勇闖美國發展，但心繫香港的她去年亦應ViuTV邀請拍攝旅遊節目《終於飛到LA》。
不過有不少網友都話Jessica去了美國後轉變極大，幾乎認不出她來，有網友曾在討論區開post，以Jessica為例感嘆「環境徹底改變一個人」，並在帖文中指Jessica「喺外國浸咗幾年，無論外表打扮、唱腔、講返廣東話時候都已經變得有陣『ABC』味，睇得出佢開心咗好多。而家嘅佢愈來愈charm，昔日陣『港女味』同時都消失晒。」最後這位網友以一句「所以，環境真係可以令一個人改變得好多好多」作為結論。
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