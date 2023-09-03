爆谷一周｜最新一集網民指圍繞Anson Lo其他藝人似佈景版 谷德昭發文解釋

由谷德昭做主持的清淡節目《爆谷一周》最新一集請到電影《釀魂》 的台前幕後做嘉賓，包括導演岑嘉彥、主演的演員盧瀚霆（Anson Lo）、陳紫萱、林耀聲、朱栢康，不過在節目播出後有網民們表示谷德昭像只訪問盧瀚霆一人，其他嘉賓像佈景板一樣…