爆谷一周｜最新一集網民指圍繞Anson Lo其他藝人似佈景版 谷德昭發文解釋
廣告
由谷德昭做主持的清淡節目《爆谷一周》最新一集請到電影《釀魂》 的台前幕後做嘉賓，包括導演岑嘉彥、主演的演員盧瀚霆（Anson Lo）、陳紫萱、林耀聲、朱栢康，不過在節目播出後有網民們表示谷德昭像只訪問盧瀚霆一人，其他嘉賓像佈景板一樣…
《爆谷一周》最新一集惹爭議 指除了Anson Lo其他人顯得像佈景板
由谷德昭主持的《爆谷一周》最新一集請到電影《釀魂》 的台前幕後做嘉賓，而主演的盧瀚霆（Anson Lo）成為焦點之一，不過這一集在昨晚（2日）播出後，有網民表示谷德昭只圍繞Anson Lo一人，其他人只略略說在戲中的角色，顯得像佈景板，非常尷尬！
網民們留言寫道：「今晚女主角只講左佢嘅角色，林耀聲講左佢係做反派外，就乜都無講過喇，個節目似專訪多D」、「原來不止我一個這樣覺得」，不過也有網民在谷德昭的社交網站留言，知道時間不夠的問題，也能謝谷德昭訪問他們！
谷德昭承認冷待了其他人：篇幅有限
谷德昭今天（3日）也在Facebook長文回應，節目播出看完後確實是冷待了其他人，他寫道：
今集剪出嚟，明顯待慢了幾位嘉賓，尤其冷落了陳紫萱及林耀聲，非常抱歉。其實兩位在當天都分享了一些有趣事兒，例如紫萱為了拍攝靈異電影要自保而找玄學師父「封身」的經過，大家傾得好高興。又係嗰句，篇幅有限，希望日後有機會向兩位補番數。
谷德昭珍惜與Anson Lo交流機會 狂讚係係一個愉快訪談
同時谷德昭也解釋每次見Anson Lo也是也好多人圍住，或者有其他MIRROR成員在場，也很少與他有交流：
之前見親Anson Lo ，都有一堆人圍住佢，一係兄弟、一係工作人員、一係粉絲，加上來去匆匆，所以大家嘢都冇機會講多句。都有擔心唔知AL會唔會唔多嘢講，或者比較慢熱，呢頭正話叫做熟啲，嗰頭節目已經錄完。原來一切假設都係多餘，AL嚟得《爆谷》就預咗交出最好嘅狀態，唔單止傾得，仲肯講，老實，唔兜圈，真心，反應快，確實仲幾好笑添，一切超過我預期，多謝你同花姐的信任，係一個令人愉快嘅訪談。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：谷德昭 Facebook截圖 《爆谷一周》畫面截圖