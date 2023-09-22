爆谷一周｜48歲吳彥祖相隔4年回港 無粉絲埋身被10歲囡囡取笑唔再紅

由谷德昭主持的ViuTV訪談節目《爆谷一周》繼續穿針引線，為觀眾帶來全城、甚至全球電影、電視、演唱會、舞台劇等最熱話題，而明晚( 23日)播出的一集，製作組邀得久未於香港露面的吳彥祖Daniel擔任嘉賓。