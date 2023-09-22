爆谷一周｜48歲吳彥祖相隔4年回港 無粉絲埋身被10歲囡囡取笑唔再紅
久未露面吳彥祖Daniel為《爆谷一周》擔任嘉賓
吳彥祖Daniel因為疫情關係，已經四年沒有回港。他表示非常掛住香港，很感恩香港這個地方孕育了今日的他，他回顧21歲的時候拿著一千蚊美金隻身來到香港，打算在亞洲遊玩幾個月，錢好快就用完，迎來他第一個拍廣告的工作機會，他憶述當時的酬勞是三萬蚊港元，對當時的他來說已是很多錢，之後更成功進入電影圈，開始拍電影的生涯。
吳彥祖被10歲囡囡Raven取笑唔再紅 無粉絲要求簽名
吳彥祖亦談到現在工作對他來說不是最重要的事，家庭永遠在第一位，疫情期間日日照顧囡囡，本來亦擔心自己會覺得很煩，但原來非常喜歡這種生活。現在亦相當珍惜同囡囡相處的時間，因為知道囡囡長大後，就未必跟自己親近。吳彥祖更分享同愛女之間的有趣事，囡囡現在10歲，經常取笑父母，笑指吳彥祖唔再當紅，熱度大減，於機場出現亦沒有粉絲要求簽名等等，令吳彥祖哭笑不得。
48歲吳彥祖美國獲獎竟撞樣73歲劉松仁
現年48歲吳彥祖國在美國出生及成長，近年與太太Lisa S.及女兒吳斐然Raven定居美國，甚少在港露面，當年他憑靚絕小鮮肉入行，後來就成為演藝圈數一數二的型男。日前他在美國亞洲國際電影節上獲頒「李小龍基金奬」時，身穿深色西裝加格子裇衫，加上一副茶色眼鏡現身，髮線上移兼中間分界，整個造型令他看起上來顯老，加上面容浮腫，嘴唇呈深紫色，看上來更為憔悴，令不少網民擔心他的健康狀況。
吳彥祖上台分享因為李小龍差點誤了大事
吳彥祖上台發表得獎感受時，表示自己從小就視李小龍為偶像，深深受到李小龍的哲學、對電影的看法、學習功夫影響，亦因而影響他從小習武，他表示終於可以像李小龍一樣在大銀幕前大展身手，把功夫傳播到世界各地。他自爆小時候為了收看李小龍的而電影的趣事，又指收藏大量有關李小龍的物品，更笑稱差點為了李小龍而耽誤去搵女朋友。吳彥祖再一次感激獲獎，令他對李小龍的敬佩能圓滿﹐台下報以熱烈掌聲。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！