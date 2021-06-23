父親節晒溫馨合照 孫慧雪爸爸同網紅許賢撞樣 Edan@MIRROR爸爸被認錯係羅家英

不少藝人都趁父親節出賣爸爸放合照上社交網歌頌父愛，入行多年甚少提及父親的阿雪孫慧雪，與爸爸的舊合照有驚喜，網民除了覺得雪爸樣子好年輕外，更覺得他好似《試當真》的許賢；而Edan呂爵安仲搞笑，他笑言光頭爸爸像羅家英，似到連手機人臉識別系統都認錯。

撰文：東方新地 圖片：孫慧雪IG、呂爵安IG、謝嘉怡IG