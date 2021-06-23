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父親節晒溫馨合照 孫慧雪爸爸同網紅許賢撞樣 [email protected]爸爸被認錯係羅家英

東方新地 - 娛聞

不少藝人都趁父親節出賣爸爸放合照上社交網歌頌父愛，入行多年甚少提及父親的阿雪孫慧雪，與爸爸的舊合照有驚喜，網民除了覺得雪爸樣子好年輕外，更覺得他好似《試當真》的許賢；而Edan呂爵安仲搞笑，他笑言光頭爸爸像羅家英，似到連手機人臉識別系統都認錯。

撰文：東方新地 圖片：孫慧雪IG、呂爵安IG、謝嘉怡IG

孫慧雪有個年輕爸爸

一年一度的父親節，不少藝人都會趁機對爸爸表達愛意，孫慧雪於IG出post祝爸爸父親節快樂，並post了父女的舊合照留言表示：「父親節快樂 #經常被人誤會是我哥哥的爸爸 #經常罵我但疼愛我的爸爸 #loveu」相中阿雪的爸爸樣子真的非常年輕，難怪她說似哥哥多過似爸爸。

孫慧雪
孫慧雪在社交網post了一張畢業照，當年的孫爸爸樣貌相當年輕，完全不似雪雪的爸爸。（圖片來源：孫慧雪IG）
孫慧雪
孫慧雪表示與父親一起時，爸爸經常被誤會是哥哥。（圖片來源：孫慧雪IG）

雪爸被指似網紅

孫慧雪爸爸真人露相後，有網民覺得他與《試當真》的許賢撞樣，更笑問阿雪許賢是否她的弟弟，驟眼睇雪爸同許賢面形相似， 不過阿雪就否認咗喇！有網民好奇爸爸平日如何保養，阿雪回覆指「要做KOL分享下」；對於有網民指舊照在許多年前拍攝，爸爸的樣子當然後生，阿雪則指「爸爸而家六字頭，都係咁嘅樣！」

孫慧雪
此外，更有不少網民覺得雪爸似《試當真》的許賢。（圖片來源：孫慧雪IG）
孫慧雪
《試當真》的許賢。（圖片來源：許賢IG）

呂爵安手機都搞錯

MIRROR成員Edan呂爵安曾與羅家英合作ViuTV節目《臺灣文西Only You》結緣，今年新年Edan亦到羅家英家中拜年，關係友好，日前Edan在社交網晒出與爸爸的舊合照，話好耐冇見爸爸，Edan更指呂爸爸同羅家英撞樣，就連電話的人臉識別系統，都把二人撈亂。

Edan晒出大學畢業時與父親的合照。（圖片來源：Edan IG）
Edan晒出大學畢業時與父親的合照。（圖片來源：Edan IG）
孫慧雪
Edan話連手機都分辨唔到爵爸與羅家英。（圖片來源：Edan IG）

Edan留言：「出賣父親系列，諗住喺手機搵吓阿爸嘅相，咁我就喺相簿人物到搵老竇個樣，睇吓有咩相有佢，點知一撳入去…我見到家英哥，睇嚟我部手機撈亂咗我老竇同家英哥。」

Edan手機內的人臉識別系統把羅家英認作他的父親。（圖片來源：Edan IG）
Edan手機內的人臉識別系統把羅家英認作他的父親。（圖片來源：Edan IG）

父親節晒溫馨合照 孫慧雪爸爸同網紅許賢撞樣 Edan@MIRROR爸爸被認錯係羅家英

父親節晒溫馨合照 孫慧雪爸爸同網紅許賢撞樣 Edan@MIRROR爸爸被認錯係羅家英

謝嘉怡父親有明星相

去年的港姐冠軍謝嘉怡亦在社交網放兒時與父親的合照，出post祝她的爸爸父親節快樂，留言表示：「Happy Father’s Day to this special guy! 」相中的Lisa十分甜美可愛，精緻得像個公仔似的，小小年紀已一副美人胚子，但都不及她的爸爸搶鏡。

小時候的謝嘉怡已經好靚女，爸爸七三面亦好搶鏡。（圖片來源：謝嘉怡IG）
小時候的謝嘉怡已經好靚女，爸爸七三面亦好搶鏡。（圖片來源：謝嘉怡IG）

父親節晒溫馨合照 孫慧雪爸爸同網紅許賢撞樣 Edan@MIRROR爸爸被認錯係羅家英

父親節晒溫馨合照 孫慧雪爸爸同網紅許賢撞樣 Edan@MIRROR爸爸被認錯係羅家英

Lisa爸爸年輕時的七三面，有網民誤認：「Is the man Leslie Cheung (張國榮)?」亦有人覺得他像MIRROR的Tiger。

比起似哥哥，謝嘉怡父親真係幾似Tiger。（圖片來源：Tiger IG）
比起似哥哥，謝嘉怡父親真係幾似Tiger。（圖片來源：Tiger IG）
謝嘉怡的父親現在的打扮依然年輕前衛。（圖片來源：謝嘉怡IG）
謝嘉怡的父親現在的打扮依然年輕前衛。（圖片來源：謝嘉怡IG）

其他藝人父親

應釆兒與父親。（圖片來源：應釆兒微博）
應釆兒與父親。（圖片來源：應釆兒微博）
劉穎鏇原來高過她的爸爸。(圖片來源：劉穎鏇@IG)
劉穎鏇原來高過她的爸爸。(圖片來源：劉穎鏇@IG)
莊韻澄與她的爸爸。（圖片來源：莊韻澄IG）
莊韻澄與她的爸爸。（圖片來源：莊韻澄IG）
森美與他的爸爸。（圖片來源：森美IG）
森美與他的爸爸。（圖片來源：森美IG）

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