父親節晒溫馨合照 孫慧雪爸爸同網紅許賢撞樣 Edan@MIRROR爸爸被認錯係羅家英

父親節晒溫馨合照 孫慧雪爸爸同網紅許賢撞樣 [email protected]爸爸被認錯係羅家英
不少藝人都趁父親節出賣爸爸放合照上社交網歌頌父愛，入行多年甚少提及父親的阿雪孫慧雪，與爸爸的舊合照有驚喜，網民除了覺得雪爸樣子好年輕外，更覺得他好似《試當真》的許賢；而Edan呂爵安仲搞笑，他笑言光頭爸爸像羅家英，似到連手機人臉識別系統都認錯。
撰文：東方新地 圖片：孫慧雪IG、呂爵安IG、謝嘉怡IG
孫慧雪有個年輕爸爸
一年一度的父親節，不少藝人都會趁機對爸爸表達愛意，孫慧雪於IG出post祝爸爸父親節快樂，並post了父女的舊合照留言表示：「父親節快樂 #經常被人誤會是我哥哥的爸爸 #經常罵我但疼愛我的爸爸 #loveu」相中阿雪的爸爸樣子真的非常年輕，難怪她說似哥哥多過似爸爸。
雪爸被指似網紅
孫慧雪爸爸真人露相後，有網民覺得他與《試當真》的許賢撞樣，更笑問阿雪許賢是否她的弟弟，驟眼睇雪爸同許賢面形相似， 不過阿雪就否認咗喇！有網民好奇爸爸平日如何保養，阿雪回覆指「要做KOL分享下」；對於有網民指舊照在許多年前拍攝，爸爸的樣子當然後生，阿雪則指「爸爸而家六字頭，都係咁嘅樣！」
呂爵安手機都搞錯
MIRROR成員Edan呂爵安曾與羅家英合作ViuTV節目《臺灣文西Only You》結緣，今年新年Edan亦到羅家英家中拜年，關係友好，日前Edan在社交網晒出與爸爸的舊合照，話好耐冇見爸爸，Edan更指呂爸爸同羅家英撞樣，就連電話的人臉識別系統，都把二人撈亂。
謝嘉怡父親有明星相
去年的港姐冠軍謝嘉怡亦在社交網放兒時與父親的合照，出post祝她的爸爸父親節快樂，留言表示：「Happy Father’s Day to this special guy! 」相中的Lisa十分甜美可愛，精緻得像個公仔似的，小小年紀已一副美人胚子，但都不及她的爸爸搶鏡。
Lisa爸爸年輕時的七三面，有網民誤認：「Is the man Leslie Cheung (張國榮)?」亦有人覺得他像MIRROR的Tiger。