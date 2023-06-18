父親節︱陳凱琳拍片分享鄭嘉穎騎呢食法惹網民熱議：其實咁樣真係好咩
鄭嘉穎親自下廚將意粉倒落枱面再畀兒子食
片中鄭嘉穎為仔仔親自下廚煮意粉，由於孻仔Carlos只有幾個月大，並沒有現身片中，所以只有大仔鄭承悅（Rafael）和二仔鄭承亮（Yannick）參與。煮完意粉後，嘉穎將意粉同醬料倒在桌上時，兩個仔仔都不禁呆了一呆，好奇點解會用咁嘅食法。不過二人好快接受了這麼奇特的用餐方式，直接在桌子上食意粉。Grace表示做父母就是為了要給孩子製造驚喜，希望為孩子創造開心的回憶，希望他們長大後亦會為爸爸製造驚喜。
陳凱琳解釋點解要用咁獨特食法
陳凱琳在IG以英文寫道：「父親節 “Specials” 老實講，當Kevin和我第一次看到這種“呈現”晚餐的獨特方式時……我們有點懷疑。衛生嗎？我們的孩子真的會吃這些食物嗎？但本著讓我們的孩子感到驚訝的精神，我們想：讓我們試著保持開放的心態，看看會發生什麼事！明天父親節快樂，希望每個人都有一個“滿意”的慶祝活動！Rafa 的第一反應/評論是：我可以要一碟嗎？ 」
網民唔多接受：咁樣真係好咩？
不過網民就唔太接受呢個食法，紛紛留言寫道：「倒下去的那一刻 嚇到我了」、「懒得洗碗碟，看起來不错哦」、「其實咁樣真係好咩？」、「真係估你唔到」、「一倒落去即刻無晒胃口」、「我接受唔到」。
31歲的陳凱琳與53歲的鄭嘉穎於18年在峇里結婚，19年誕下大仔鄭承悅（Rafael），之後再誕下二仔鄭承亮（Yannick）及細仔Carlos，四年抱三的陳凱琳升呢圈中辣媽，不時在社交網分享生活點滴，但講到拍劇，陳凱琳近日竟然再有過戲癮的機會！
陳凱琳「反口」再拍劇
陳凱琳自2018年初客串演出無綫劇集《包青天再起風雲》後已無再拍攝劇集，好耐冇拍劇嘅陳凱琳，早前聯同陳明憙、胡渭康、小明 黃頌明、黃碧蓮拍攝MyTV Super嘅原創劇，呢套劇係TVB同美國製作公司攜手合作，成套劇都係會以英語嚟拍攝。陳凱琳自從生咗大仔之後就冇再拍攝，今次再次客串拍劇，佢就話自己只係拍兩個幾鐘，拍完又繼續返去湊仔。陳凱琳表示：「有記者話上次見佢哋時，我話唔會再拍劇㗎，我話係，但呢次（客串）係特別情況。」她又回應自己暫時都係客串為主，預告做一個霸氣角色，另外因為主演劇嘅話時間太長，佢又話因為自己之前主持明珠台嘅節目，一直都係講開英文，所以呢次拍劇要講英文對白零難度。
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陳凱琳錫細仔腳板勁肉緊
陳凱琳早前（12日）與老公在社交網貼出囝囝新相，在家中嗌到會慶祝細仔已出世5個月，她更以英文叫囝囝做「肉丸」非常搞笑，陳凱琳寫道：「happy 5 months meatball」。而陳凱琳與細仔Carlos玩時，錫細仔腳板底，非常肉緊！Carlos同媽媽互動玩得好開心，畫面好warm！
辣媽陳凱琳得天獨厚
31歲的陳凱琳與53歲的鄭嘉穎於18年在峇里結婚，19年誕下大仔鄭承悅（Rafael），之後再誕下二仔鄭承亮（Yannick）及細仔Carlos，四年抱三的陳凱琳升呢圈中辣媽，不時在社交網分享生活點滴，三子之母狂騷Fit到漏身材，非常惹火。
2013年參選港姐體重只得呢個數！
身高1米62嘅Grace當年參選港姐時體重只得39.5KG，已經被觀眾話太瘦，佢去年受訪時對於自己身材十分有自信，仲話最滿意就需擁有一個健康平均嘅身型，「我覺得最緊要知自己係健康，本身係呢個身形，冇得去為呢件事去改變好多嘢。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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