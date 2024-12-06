《爸爸》導演翁子光嬲爆反擊負評網民：我們只需要公正的對待
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電影《爸爸》以2010年的「荃灣享和街弒母殺妹案」為故事藍本，由劉青雲和谷祖琳主演、翁子光執導，自電影上映以來，便獲得了觀眾的廣泛好評，並成功入圍了東京電影節的競賽單元，然而在正面評價以外，也有網民對其提出了負評。
《爸爸》有人未睇就負評 導演翁子光發文反擊
一位網民在社交平台上留言稱：「睇左預告，劇情全無新意，沉悶，唔使入場睇都知係垃圾，唔推薦。」對此，導演翁子光在Facebook上嬲爆反擊，表示：「不想作太多無謂揣測，也不明白點解會有些人帶著偏見/ 憤怒的情緒，連電影也沒看就想置人於死地。」
蕭定一安慰：呢個世界好多呢啲人
翁子光進一步呼籲觀眾在看過電影後，到Hong Kong Movie購票平台app上發表真實的評論和評分，並強調：「我們只需要公正的對待，任何電影也是。」許多網民也表示已購票支持《爸爸》，並安慰導演不應因一句負評而否定自己的努力，蕭定一也留言表示：「唔使介懷、呢個世界好多呢啲人。」
《爸爸》票房突破200萬
《爸爸》於12月5日正式在香港上映，首日票房便突破了100萬港元。加上之前的優先場次，到12月6日下午，《爸爸》累積票房已經衝破200萬港元，成績相當不俗。這部電影不僅在票房上取得了成功，也在觀眾心中留下了深刻的印象。
劉青雲獲讚盡力展現父親形象
谷祖琳和蘇文濤在片中飾演一家人，他們曾讚揚劉青雲在拍攝過程中非常用心地與他們相處，以求在銀幕上完美呈現出一位父親的形象，使得整部電影更加感人和悲痛。導演翁子光指看完這套電影後，除了沉痛之外，可能更多是感到釋懷，因為會有「有人明白我」的感覺。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、FB@翁子光