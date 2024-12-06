《爸爸》導演翁子光嬲爆反擊負評網民：我們只需要公正的對待

電影《爸爸》以2010年的「荃灣享和街弒母殺妹案」為故事藍本，由劉青雲和谷祖琳主演、翁子光執導，自電影上映以來，便獲得了觀眾的廣泛好評，並成功入圍了東京電影節的競賽單元，然而在正面評價以外，也有網民對其提出了負評。

