盤點圈中8位暖男爸爸 陳豪獲封「愛家天花板」、張致恒轉性努力做慈父
盤點圈中8位暖男爸爸
1 . 鄭嘉穎4年抱3
現年53歲的視帝鄭嘉穎，於2018年迎娶比他細22歲的港姐冠軍陳凱琳，之後2人在2019年及2020年先後誕下大仔鄭承悅（Rafael）及二仔鄭承亮（Yannick），早前更誕下細仔Carlos，4年抱3。鄭嘉穎和陳凱琳經常在社交平台大曬天倫樂，今年父情節更大玩「意粉倒餐台」，相信拍育兒節目搞花樣一定難唔到佢！
2. 陳豪絕世愛家好老公 露台隔離防疫最經典
陳豪與陳茵媺（Aimee）婚後3年抱3，一家5口不時公開晒幸福。陳豪一向形象正面，出名愛妻愛家，去年當香港受到第五波疫情影響時，陳豪為了保護家人，不但在疫情期間一直堅持在家戴口罩；當得悉同劇女主胡定欣中招後，陳豪更主動提出同老婆陳茵媺分房瞓，一日3餐及活動範圍亦只限於家中約50呎的露台，認真唔話得。
3. 張致恒貼地做人 轉做盡責爸爸
張致恒（Steven）與老婆雯雯（區燕雯）結婚4年，婚姻關係時好時壞，近年時不時數臭老公的雯雯早前又誕下第4胎。為了賺奶粉錢的Steven，早前被野生捕獲他在天水圍一間食店工作，努力掙錢照顧妻兒。早前又被拍帶3位仔仔去書展，享受天倫樂，又願意為了家庭不適做結紮手術，唔少網友都大讚佢貼地做人，做個盡責爸爸。
4. 郭富城天王變好爸爸 霸氣護女獲大讚
現年57歲的郭富城於2017年4月同方媛（Moka）結婚，同年9月Moka誕下女兒Chant，2019年4月，再誕下細女Charlotte。郭富城和方媛一直對兩位愛女愛護有加，雖然時不時在社交平台上傳一家四口溫馨日常，但一直小心不讓愛女樣貌曝光。郭富城早前與家人在餐廳用餐後被偷拍，他也曾當場發火，身體力行保護妻女，獲網民大讚Man爆。
5. 陳柏宇太太兩度流產 年初B女平安出世
陳柏宇（Jason）與太太符曉薇（Leanne）2017年結婚，囡囡陳羿辰（Abigail）今年4歲，兩夫婦一直想為囡囡添個弟弟或妹妹，可惜符曉薇2度痛失胎兒，不過去年兩夫婦分別在社交平台宣佈喜訊，指囡囡快將多一個妹妹，細女Audrey今年年初健康平安出世。2愛女眼仔碌碌，加上肥嘟嘟的臉蛋，網民都大讚非常可愛。
6. 呂方秘婚生女 一家三口幸福又溫馨
呂方與鄭裕玲過去曾展開長達16年的愛情長跑，2人亦曾一直公開表示有不婚、不生育共識。然而，呂方2020年初突然被爆與拍拖7年的女友Rainbow秘婚，太太更已經懷有5個月身孕。同年8月，當年56歲呂方正式宣布做老爸爸，老來得女的他一直對愛女寵愛有加，早前為了慶祝女兒生日，一家3口穿上淺藍色親子裝上山頂遊覽一天，溫馨又幸福。
7. 劉德華自爆超寵溺愛女
現年61歲的劉德華，曾同朱麗倩秘密拍拖23年，後終於因為出席岳父喪禮驚爆秘婚，在2012年，劉德華以51歲之齡，與太太朱麗倩誕下女兒劉向蕙（Hanna），當年朱麗倩亦已46歲高齡產女，女兒向蕙今年已11歲。劉德華早前在接受訪問時自認唔係慈父，因為愛女話要咩就比咩，係「直頭溺愛」女兒。
8. 杜德偉花花公子變身慈父
杜德偉在90年代紅極一時，曾經同吳君如、名模周汶錡拍過拖，形象花弗。2012年他與年輕24歲的攝影師女友李曉冰結婚，婚禮有老死梁朝偉做兄弟、岳父50歲同自己同齡夠晒話題。2016年兒子 Alex Junior出世時，杜德偉雖然已經55歲，但外表依然很年輕，更搖身一變成為慈父經常與兒子父子裝出街，更自爆一直同老婆努力追多個小朋友。
同場加映： 網民想搵周永恆做實驗「睇你點扮慈父」
有「世紀賤男」之稱的周永恆在2010年與歌手女友與趙頌茹離婚半年後，周永恆即娶32歲內地女友陳薇Britni，並誕下一子，不過今年年初又突然被爆出「家暴羅生門」，感情路上認真夠曬複雜。從Britni的IG分享2父子玩樂的相中可見，周永恆對住愛子又的確頗溫柔，經常慈父上身咁投入同仔仔玩。網民都指可以邀請周永恆上節目，一試佢究竟是否真係收心養性、轉性做湊仔公！
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