爸知弊你嚟湊吖

盤點圈中8位暖男爸爸 陳豪獲封「愛家天花板」、張致恒轉性努力做慈父

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近日TVB育兒真人騷《爸知弊! 你嚟湊吖! 》邀來了Bob林盛斌、林子善及陳展鵬等幾位娛樂圈爸爸代表，在沒有太太的幫忙下單獨湊仔女，播出以來一直深受觀眾喜愛。網民希望無綫能夠開辦第2季，並邀請更多暖男爸爸上節目，以下8位暖男爸爸就呼聲最高！

爸知弊你嚟湊吖 近日TVB育兒真人騷《爸知弊! 你嚟湊吖! 》人氣高企，網民都希望可以加開第二季。
近日TVB育兒真人騷《爸知弊! 你嚟湊吖! 》人氣高企，網民都希望可以加開第二季。（圖片來源：TVB）

盤點圈中8位暖男爸爸

1 . 鄭嘉穎4年抱3

現年53歲的視帝鄭嘉穎，於2018年迎娶比他細22歲的港姐冠軍陳凱琳，之後2人在2019年及2020年先後誕下大仔鄭承悅（Rafael）及二仔鄭承亮（Yannick），早前更誕下細仔Carlos，4年抱3。鄭嘉穎和陳凱琳經常在社交平台大曬天倫樂，今年父情節更大玩「意粉倒餐台」，相信拍育兒節目搞花樣一定難唔到佢！

爸知弊你嚟湊吖 鄭嘉穎老年得子、四年抱三超幸福。
鄭嘉穎老年得子、四年抱三超幸福。（圖片來源：IG@ghlchan）

2. 陳豪絕世愛家好老公 露台隔離防疫最經典

陳豪與陳茵媺（Aimee）婚後3年抱3，一家5口不時公開晒幸福。陳豪一向形象正面，出名愛妻愛家，去年當香港受到第五波疫情影響時，陳豪為了保護家人，不但在疫情期間一直堅持在家戴口罩；當得悉同劇女主胡定欣中招後，陳豪更主動提出同老婆陳茵媺分房瞓，一日3餐及活動範圍亦只限於家中約50呎的露台，認真唔話得。

爸知弊你嚟湊吖 陳豪一直被封為「愛家天花板」。
陳豪一直被封為「愛家天花板」。（圖片來源：IG@aimeechan_official）

3. 張致恒貼地做人 轉做盡責爸爸

張致恒（Steven）與老婆雯雯（區燕雯）結婚4年，婚姻關係時好時壞，近年時不時數臭老公的雯雯早前又誕下第4胎。為了賺奶粉錢的Steven，早前被野生捕獲他在天水圍一間食店工作，努力掙錢照顧妻兒。早前又被拍帶3位仔仔去書展，享受天倫樂，又願意為了家庭不適做結紮手術，唔少網友都大讚佢貼地做人，做個盡責爸爸。

爸知弊你嚟湊吖 steven 張致恒 張致恆 雯雯 雯雯 張致恒 雯雯又喺IG發長文放負！
Steven雖然與與老婆雯雯經常鬧離婚，但他仍然努力做一名盡責爸爸。（圖片來源：IG@ stevencheung）

4. 郭富城天王變好爸爸 霸氣護女獲大讚

現年57歲的郭富城於2017年4月同方媛（Moka）結婚，同年9月Moka誕下女兒Chant，2019年4月，再誕下細女Charlotte。郭富城和方媛一直對兩位愛女愛護有加，雖然時不時在社交平台上傳一家四口溫馨日常，但一直小心不讓愛女樣貌曝光。郭富城早前與家人在餐廳用餐後被偷拍，他也曾當場發火，身體力行保護妻女，獲網民大讚Man爆。

爸知弊你嚟湊吖 高齡爸爸 郭富城一家四口睇得出幸福滿瀉。
一向十分保護家人的郭富城，在慶生照中用個兩個公仔遮住囡囡正面樣。（圖片來源：IG@aaronkwokxx）

5. 陳柏宇太太兩度流產 年初B女平安出世

陳柏宇（Jason）與太太符曉薇（Leanne）2017年結婚，囡囡陳羿辰（Abigail）今年4歲，兩夫婦一直想為囡囡添個弟弟或妹妹，可惜符曉薇2度痛失胎兒，不過去年兩夫婦分別在社交平台宣佈喜訊，指囡囡快將多一個妹妹，細女Audrey今年年初健康平安出世。2愛女眼仔碌碌，加上肥嘟嘟的臉蛋，網民都大讚非常可愛。

爸知弊你嚟湊吖 陳柏宇太太兩度流產，今年年初細女健康平安出世。
陳柏宇太太兩度流產，今年年初細女健康平安出世。（圖片來源：IG@leannefu_1027）

6. 呂方秘婚生女 一家三口幸福又溫馨

呂方與鄭裕玲過去曾展開長達16年的愛情長跑，2人亦曾一直公開表示有不婚、不生育共識。然而，呂方2020年初突然被爆與拍拖7年的女友Rainbow秘婚，太太更已經懷有5個月身孕。同年8月，當年56歲呂方正式宣布做老爸爸，老來得女的他一直對愛女寵愛有加，早前為了慶祝女兒生日，一家3口穿上淺藍色親子裝上山頂遊覽一天，溫馨又幸福。

爸知弊你嚟湊吖 老來得女的呂方一直對愛女寵愛有加
老來得女的呂方一直對愛女寵愛有加（圖片來源：微博@Josh呂方）

7. 劉德華自爆超寵溺愛女

現年61歲的劉德華，曾同朱麗倩秘密拍拖23年，後終於因為出席岳父喪禮驚爆秘婚，在2012年，劉德華以51歲之齡，與太太朱麗倩誕下女兒劉向蕙（Hanna），當年朱麗倩亦已46歲高齡產女，女兒向蕙今年已11歲。劉德華早前在接受訪問時自認唔係慈父，因為愛女話要咩就比咩，係「直頭溺愛」女兒。

爸知弊你嚟湊吖 高齡爸爸 郭富城、劉德華過半百做老竇！盤點8位圈中老來得B男星
2018年演唱會劉德華妻女曾激罕現身到場支持。（圖片來源：新傳媒照片庫）

8. 杜德偉花花公子變身慈父

杜德偉在90年代紅極一時，曾經同吳君如、名模周汶錡拍過拖，形象花弗。2012年他與年輕24歲的攝影師女友李曉冰結婚，婚禮有老死梁朝偉做兄弟、岳父50歲同自己同齡夠晒話題。2016年兒子 Alex Junior出世時，杜德偉雖然已經55歲，但外表依然很年輕，更搖身一變成為慈父經常與兒子父子裝出街，更自爆一直同老婆努力追多個小朋友。

爸知弊你嚟湊吖 杜德偉同兒子成個餅印。
杜德偉同兒子成個餅印。（圖片來源：IG@alexto_dudewei）

同場加映： 網民想搵周永恆做實驗「睇你點扮慈父」

有「世紀賤男」之稱的周永恆在2010年與歌手女友與趙頌茹離婚半年後，周永恆即娶32歲內地女友陳薇Britni，並誕下一子，不過今年年初又突然被爆出「家暴羅生門」，感情路上認真夠曬複雜。從Britni的IG分享2父子玩樂的相中可見，周永恆對住愛子又的確頗溫柔，經常慈父上身咁投入同仔仔玩。網民都指可以邀請周永恆上節目，一試佢究竟是否真係收心養性、轉性做湊仔公！

爸知弊你嚟湊吖 周永恒近年注重家庭樂，拖着囝囝同遊濕地公園。
周永恒近年曾經一度轉性轉做湊仔公，拖着囝囝同遊濕地公園。（圖片來源：IG@britniiii_xo）
爸知弊你嚟湊吖 周永恒被囝囝摸臉，一臉慈父樣。
周永恒被囝囝摸臉，一臉慈父樣。（圖片來源：IG@britniiii_xo）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@britniiii_xo、IG@ghlchan、IG@aimeechan_official、IG@leannefu_1027、新傳媒圖片庫、微博@Josh呂方、IG@alexto_dudewei

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