盤點圈中8位暖男爸爸 陳豪獲封「愛家天花板」、張致恒轉性努力做慈父

近日TVB育兒真人騷《爸知弊! 你嚟湊吖! 》邀來了Bob林盛斌、林子善及陳展鵬等幾位娛樂圈爸爸代表，在沒有太太的幫忙下單獨湊仔女，播出以來一直深受觀眾喜愛。網民希望無綫能夠開辦第2季，並邀請更多暖男爸爸上節目，以下8位暖男爸爸就呼聲最高！