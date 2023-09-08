爸知弊你嚟湊吖｜林子善自爆張寶兒婚禮爆喊嚇窒袁偉豪 喊到老婆都怕

為以最真實角度直擊時下藝人家庭爸爸代表獨力湊仔表現，TVB開拍實驗性真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》，由黎諾懿及陳敏之化身「爸知弊幼稚園」校長及副校長考驗四大藝人家庭爸爸代表，節目逢周四及五晚十點半翡翠台播映。