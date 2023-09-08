爸知弊你嚟湊吖｜林子善自爆張寶兒婚禮爆喊嚇窒袁偉豪 喊到老婆都怕
暖男林子善搞喊全場 陳敏之喊到眼睫毛都甩埋
本周節目請來以「淚腺發達」見稱的林子善大派洋蔥，受到洋蔥旋風攻擊有林太Kary及副校長陳敏之，敏之事後受訪時更笑指自己喊到眼睫毛都甩埋，十分誇張。林子善「屈機」程度令校長黎諾懿亦大叫投降，並指要嚴禁太太Nicole收看本周《爸知弊》：「我驚我老婆睇完之後會話：『你學吓子善得唔得架，適當時候要講我愛你呀！』」
林子善太太坦言希望老公「唔好成日喊」
林子善稱只要見到有危險障礙物，亦定必第一時間為囡囡「鏟除」；由於暖爸指數爆燈，本周製作組安排的「媽媽秘密監察組」計劃竟成了「子善讚賞大會」；談到林子善是「完美湊女公」，Kary在節目披露背後真相：「奶奶以前做陪月，所以佢細個時會一齊照顧好多BB，（我）啱啱生BB時，好多時都係子善照顧，我就喺側邊學。」坦言最希望老公「唔好成日喊」的Kary，笑言林子善連聽兒歌也能聽出眼淚，相當神奇！本周兩集節目，林子善亦完全沒有吝嗇眼淚腺，而年僅3歲的乖乖每次見到爸爸喊、均會主動安慰及為爸爸拿紙巾拭淚。
Rosa又指出，林子善雖然容易爆喊，但無必要刻意在兒女前強忍，只需要在兒女長成長期間，向他們解說流淚背後的原因就可以，令孩子知道快樂會喊、感動也會流淚，不一定是因為傷心，令孩子知道家庭成員會互相支持，這樣就不怕對小朋友構成負面影響。
林子善自爆在張寶兒婚禮爆喊嚇窒袁偉豪
林子善自爆最令人搲頭一次爆喊，是在袁偉豪及張寶兒婚禮上：「Uncle拖阿寶兒落嚟，我係已經喊到黐咗線，我喊到阿Ben話:『嘩！好似你結婚喎！』」林子善續指當晚還主動找張爸爸盡訴心中情。想親眼直擊所有林子善感性時刻，及他與乖乖的無敵溫馨互動，密切留意本周四及五晚上十點半翡翠台播出的《爸知弊！你嚟湊吖！》。
另昨晚無綫官網上載絕密刪剪片段為節目預熱，林子善片段中直指太太「冇嘢需要改善」：「我娶佢返嚟一開始已知佢性格，我會將佢缺點放到好細，將佢優點放到好大。」聽到敏之羨慕大叫OMG，絕世好男人當之無愧。
林子善30分鐘抱實阿女挑戰體能之巔
本周製作組瞄準子善最大弱點及優點–淚點及體能進行攻擊；為求每位爸爸忙到冇朋友，製作組除不斷派任務，更為子善炮製長達30分鐘的「與B同行體能之巔」，子善在30分鐘內必須抱住女兒乖乖進行各項體能考驗，包括「人肉過山車」、「騎膊馬打籃球」、及「父女平板支撐」等；當中以「人肉過山車」最惡啃，子善除要將乖乖連人帶籃Hold在半空足足三分幾鐘，更要不斷模仿過山車上上落落及持續震動，Enjoy到爆的乖乖興奮得連環尖叫。
林子善肩負起照顧女兒的職責錫太太
林子善因為沒有工作，所以便肩負起照顧女兒的職責。在林子善的社交平台上經常都能夠看見他分享和自己「前世情人」的點滴，笑言女兒喜歡他陪伴，換成太太陪伴則會不停哭喊，雖然被迫每天當廳長，不過林子善就直言自己「非常享受」。
林子善除了照顧女兒，也負責家中日用品的購買。早前林子善則透過社交平台分享自己幫太太買衛生巾的經過，更貼心表示購買前需要仔細查看款式，毫不抗拒的作風難怪會有「愛妻號」美譽。
林子善分享夫妻相處：讚賞對方聆聽對方
林子善和太太恩愛得羨煞旁人，他也大方分享夫妻相處之道。表示想要對方愛自己的話、自己也應該要愛著對方。放大對方的優點而縮小缺點，因為兩人相處不是只有一方獨大，而是「你想做皇帝就要將老婆變成皇后」。除此之外，林子善建議多聆聽對方的說話、多些讚美對方也是夫妻維持恩愛的原因。
林子善的社交平台上不時看見他肉麻地稱讚太太，更感恩表示謝謝太太對他的任何決定都非常支持，也能夠一直撐下去。
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