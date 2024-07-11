「爺孫戀」林靖恩偷外賣被斷正 神情怪異再惹網民關注精神狀態

曾經在台灣轟動一時的李坤城及林靖恩的「爺孫戀」，在李坤城於去年因病離世後逐漸丟淡。不過今年初就有人在街上偶遇林靖恩，當時已經有不少網民都認為她的精神狀態欠佳。不過林靖恩日前（10日）就被發現盜取外賣，當場被斷正嘅林靖恩神情就顯得有啲怪異，再次令唔少網民對佢嘅精神狀態表示關注……

