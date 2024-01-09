爺孫戀｜李坤城遺孀林靖恩疑花光千萬遺產 被目擊流浪街頭兼自爆只剩50蚊

台灣資深音樂家李坤城與比他年輕40年的林靖恩這段「爺孫戀」備受注目多年，然而66歲李坤城去年4月因大腸癌不幸離世，他臨終前與林靖恩在醫院登記結婚，這份真摯的感情一度感動衆人，但自李坤城去世後卻迎來反轉！他的全部遺產都轉交給了妻子林靖恩後，引起了他繼子的不滿而兩者之間產生了不愉快的糾紛。最近，有消息指出林靖恩雖然繼承了千萬遺產，卻陷入了財務困境，身上只剩低數十元，甚至乎還無家可歸……