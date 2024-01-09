爺孫戀｜李坤城遺孀林靖恩疑花光千萬遺產 被目擊流浪街頭兼自爆只剩50蚊
林靖恩速賣二人愛巢賺過千萬
李坤城離世後，全部遺產轉交給妻子林靖恩，令李坤城的兒子李卓軒相當不滿。最終「兩母子」達成共識，李坤城的房產所有權歸林靖恩所有，而李坤城的著作權和其他收藏則由李卓軒繼承。隨後有傳聞指林靖恩賣亡夫的房產，這佔地74.3坪（約2,644平方呎）單位是二人的愛巢，擁有4房2廳3廁連1車位，林靖恩以1,780萬台幣（約442.7萬港元）沽出，由於林靖恩速賣單位，因此李卓軒透露對方獲利應該不多。
除此之外，李坤城繼子李卓軒在7月初在社交平台出po大爆林靖恩沒有收入，現時每天居住在高級酒店：「要住開心一點喔！看能住幾天蛤。這個理財觀，我會笑死」，更笑言：「分享正確的理財觀念，現金流、現金流、現金流、現金流才是真正的財富自由」。
林靖恩超怪異行為驚動警察
除夕夜當天，有網友在討論區上發文分享，在工作的酒店遇上林靖恩，對方打算在酒店休息3小時。不過酒店主管發現女方自言自語，精神狀態略有奇怪，見到她剛從隔壁的酒店走過來，因此主管致電隔壁酒店查詢。令人意外的是，隔壁酒店透露林靖恩行為失控，居然把他們的電視砸壞，因此拒絕她入住。亦因此事主的主管馬上向林靖恩退還相關款項並要求她離開，不過對方瀨死唔走不斷刁難員工，更高呼：「有種就報警。」
林靖恩近況曝光！面容憔悴流浪街頭哭窮
酒店報警後不足一小時，林靖恩又回到了酒店，並且行為更是越來越詭異：「她在我們騎樓隨地吐痰，或是時不時往大廳裡面瞪人加詭笑。夜班結束後，我們再次無法忍受，又報警了一次。她被警方帶走，但之後又回到了酒店。」隨後，有台灣傳媒分享網民拍得的畫面，影片中坐在銀行門口的林靖恩表示自己沒有地方居住，以及身無分文，面容憔悴向拍攝者表示需要幫助。對於林靖恩近日的行為，繼子李卓軒則冷淡回應「沒什麼看法，我跟她沒關係了」。
2024林靖恩自爆身上得返200元？！
林靖恩於1月6日更新facebook，並指自己竟然得返200元台幣（約50港元）？！「今天只有兩百，還是得點一瓶金牌，本來想寫的，又忘了，文謅謅的讓人受不了吧？！」
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