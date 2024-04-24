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導演 • 門2｜爾冬陞爆張栢芝拍戲離譜事件簿不停講電話阻礙拍攝

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由導演陳詠燊、黃綺琳、馮志強、甄栢榮和小野（盧鎮業）擔任主持的ViuTV《導演 • 門2》，首集嘉賓邀請到導演爾冬陞和新晉導演簡君晋。導演爾冬陞在節目中被問到認為圈中合作過的男、女主角中，哪位演員演得最紅並且值得新演員借鏡學習時，爾冬陞竟然回答曾傳出二人關係麻麻的張栢芝，不過就對對方的評價好壞參半，更在節目大爆張栢芝拍戲離譜事件簿！

爾冬陞爆張栢芝拍戲離譜事件簿

爾冬陞在節目中大爆張栢芝在片場態度散漫，經常在片場不停講電話，阻礙拍攝進度：「張栢芝我好耐無見，佢有啲嘢係好離譜，佢拍嗰陣︰『唔係呀，點呀點呀！』佢各種嘢都有，例如佢話細佬爆呔，我話爆呔你叫架拖車幫佢搞咪得囉！跟住佢又講一輪，又話乜乜乜，佢真係好鍾意照顧人。」

直指爾冬陞忍無可忍，發火命令全世界準備拍攝時，即刻嚇到張栢芝乖乖放低電話：「我對住部機等到天黑，喂，拍喇！仲講！我一聲roll機，好忟嘛，唔理喇嗌roll機，佢先即刻放低電話，佢又即刻演到，佢演完嗰個shot之後，你又真係吹佢唔脹。」

爾冬陞 爾冬陞在節目中大談張栢芝拍戲離譜事件簿（圖片來源：ViuTV《導演 • 門2》截圖）
爾冬陞在節目中大談張栢芝拍戲離譜事件簿（圖片來源：ViuTV《導演 • 門2》截圖）
爾冬陞 提到張栢芝在拍攝時經常不聽講電話阻礙拍攝進度。（圖片來源：《忘不了》截圖》）
提到張栢芝在拍攝時經常不聽講電話阻礙拍攝進度。（圖片來源：《忘不了》截圖》）

大爆張栢芝打天才波 蒲完拍《忘不了》

爾冬陞雖然在節目中對張栢芝的演員操守有所批評，但在演戲天分方面，其實係高度評價張栢芝 。爾冬陞指《忘不了》角色的生活同張栢芝成長經歷無關，但佢就係好容易進入到情緒。爾冬陞接著分享了張栢芝在《忘不了》執菜食一幕的秘聞： 「《忘不了》裏面嘅經歷，同佢生活無關，但佢就好易入到個情緒。有場戲，講佢無錢要執啲菜食，需要好崩潰情緒，我同佢講︰『你唔好瞓，我聽日要你好殘嘅樣。』」接著張栢芝卻表示：「吓，咁我今晚去蒲！」

爾冬陞再講︰「佢蒲完返嚟，你話佢去到嗰個情緒咩，又唔係！但佢投入到買菜嗰場，好快拍完，每個shot一、兩take就搞掂。咁以後係咪畀佢講住電話，然後嗌roll機先放低電話，佢就交到畀你。」

爾冬陞 爾冬陞爆雖然張栢芝在拍攝時打天才波，但依然發揮自如。（圖片來源：ViuTV《導演 • 門2》截圖）
爾冬陞爆雖然張栢芝在拍攝時打天才波，但依然發揮自如。（圖片來源：ViuTV《導演 • 門2》截圖）

張栢芝擊敗劉嘉玲封后 網友：無乜溫書，但又考得好

2004年，張栢芝再有兩套電影入圍第23屆香港電影金像獎最佳女主角，包括《大隻佬》以及《忘不了》，（其他對手包括：林嘉欣《戀之風景》、劉嘉玲《無間道II》、吳君如《金雞2》），最後成功打敗自己，憑電影《忘不了》封后。網友對於張栢芝在拍攝時打天才波，紛紛留言：「即係好似有啲人無乜溫書，但又考得好」「演技幾好都冇用，操守唔好」「都攞左最佳女主角啦」

爾冬陞 其中此幕就是張栢芝在夜蒲後所拍攝的。（圖片來源：《忘不了》截圖》）
其中此幕就是張栢芝在夜蒲後所拍攝的。（圖片來源：《忘不了》截圖》）

曾傳出二人因1事交惡

爾冬陞當年一手捧紅張栢芝，張栢芝的經典作品《忘不了》和《旺角黑夜》均由爾冬陞執導。爾冬陞非常賞識張栢芝，大讚對方為最有潛質的女演員之一，甚至當張栢芝在2010年在不雅照片時間後選擇復出時，爾冬陞都都立即邀請張栢芝拍攝《大魔術師》，不過有傳張栢芝最後選擇了片酬較高的百鳴 《最強喜事》，而推卻爾冬陞得《大魔術師》，導致當時要臨陣換上周迅當女主角，因此張栢芝傳出「忘恩負義」和「反骨」之說。

爾冬陞 爾冬陞當年一手捧紅張栢芝，但卻有傳張栢芝因為臨時辭演《大魔術師》而鬧翻。（圖片來源：《演員請就位2》截圖）
爾冬陞當年一手捧紅張栢芝，但卻有傳張栢芝因為臨時辭演《大魔術師》而鬧翻。（圖片來源：《演員請就位2》截圖）

對張栢芝極為包容 大讚對方天賦高

不過其實從爾冬陞一直以來的訪問中，都可見爾冬陞對張栢芝極為包容，每次訪問都為對方說話。其中有次訪問爾冬陞被問到張栢芝淪為「爛片女王」一事，爾冬陞即刻發聲力挺對方，表示幾部戲的失敗並不代表張栢芝不會演戲，並且並沒有因為張栢芝遲演《大魔術師》而感到傷心，反而表示明白到張栢芝經歷這麼多之後，對選戲方面可能會比較謹慎，並大讚對方是一個很負責任的人。

爾冬陞 爾冬陞在訪問中都對張栢芝極為包容。（圖片來源：有線訪問截圖）
爾冬陞在訪問中都對張栢芝極為包容。（圖片來源：有線訪問截圖）

圖片來源：ViuTV、《演員請就位2》截圖、《忘不了》截圖

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