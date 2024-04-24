導演 • 門2｜爾冬陞爆張栢芝拍戲離譜事件簿不停講電話阻礙拍攝

由導演陳詠燊、黃綺琳、馮志強、甄栢榮和小野（盧鎮業）擔任主持的ViuTV《導演 • 門2》，首集嘉賓邀請到導演爾冬陞和新晉導演簡君晋。導演爾冬陞在節目中被問到認為圈中合作過的男、女主角中，哪位演員演得最紅並且值得新演員借鏡學習時，爾冬陞竟然回答曾傳出二人關係麻麻的張栢芝，不過就對對方的評價好壞參半，更在節目大爆張栢芝拍戲離譜事件簿！

