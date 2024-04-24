導演 • 門2｜爾冬陞爆張栢芝拍戲離譜事件簿不停講電話阻礙拍攝
爾冬陞爆張栢芝拍戲離譜事件簿
爾冬陞在節目中大爆張栢芝在片場態度散漫，經常在片場不停講電話，阻礙拍攝進度：「張栢芝我好耐無見，佢有啲嘢係好離譜，佢拍嗰陣︰『唔係呀，點呀點呀！』佢各種嘢都有，例如佢話細佬爆呔，我話爆呔你叫架拖車幫佢搞咪得囉！跟住佢又講一輪，又話乜乜乜，佢真係好鍾意照顧人。」
直指爾冬陞忍無可忍，發火命令全世界準備拍攝時，即刻嚇到張栢芝乖乖放低電話：「我對住部機等到天黑，喂，拍喇！仲講！我一聲roll機，好忟嘛，唔理喇嗌roll機，佢先即刻放低電話，佢又即刻演到，佢演完嗰個shot之後，你又真係吹佢唔脹。」
大爆張栢芝打天才波 蒲完拍《忘不了》
爾冬陞雖然在節目中對張栢芝的演員操守有所批評，但在演戲天分方面，其實係高度評價張栢芝 。爾冬陞指《忘不了》角色的生活同張栢芝成長經歷無關，但佢就係好容易進入到情緒。爾冬陞接著分享了張栢芝在《忘不了》執菜食一幕的秘聞： 「《忘不了》裏面嘅經歷，同佢生活無關，但佢就好易入到個情緒。有場戲，講佢無錢要執啲菜食，需要好崩潰情緒，我同佢講︰『你唔好瞓，我聽日要你好殘嘅樣。』」接著張栢芝卻表示：「吓，咁我今晚去蒲！」
爾冬陞再講︰「佢蒲完返嚟，你話佢去到嗰個情緒咩，又唔係！但佢投入到買菜嗰場，好快拍完，每個shot一、兩take就搞掂。咁以後係咪畀佢講住電話，然後嗌roll機先放低電話，佢就交到畀你。」
張栢芝擊敗劉嘉玲封后 網友：無乜溫書，但又考得好
2004年，張栢芝再有兩套電影入圍第23屆香港電影金像獎最佳女主角，包括《大隻佬》以及《忘不了》，（其他對手包括：林嘉欣《戀之風景》、劉嘉玲《無間道II》、吳君如《金雞2》），最後成功打敗自己，憑電影《忘不了》封后。網友對於張栢芝在拍攝時打天才波，紛紛留言：「即係好似有啲人無乜溫書，但又考得好」「演技幾好都冇用，操守唔好」「都攞左最佳女主角啦」
曾傳出二人因1事交惡
爾冬陞當年一手捧紅張栢芝，張栢芝的經典作品《忘不了》和《旺角黑夜》均由爾冬陞執導。爾冬陞非常賞識張栢芝，大讚對方為最有潛質的女演員之一，甚至當張栢芝在2010年在不雅照片時間後選擇復出時，爾冬陞都都立即邀請張栢芝拍攝《大魔術師》，不過有傳張栢芝最後選擇了片酬較高的百鳴 《最強喜事》，而推卻爾冬陞得《大魔術師》，導致當時要臨陣換上周迅當女主角，因此張栢芝傳出「忘恩負義」和「反骨」之說。
對張栢芝極為包容 大讚對方天賦高
不過其實從爾冬陞一直以來的訪問中，都可見爾冬陞對張栢芝極為包容，每次訪問都為對方說話。其中有次訪問爾冬陞被問到張栢芝淪為「爛片女王」一事，爾冬陞即刻發聲力挺對方，表示幾部戲的失敗並不代表張栢芝不會演戲，並且並沒有因為張栢芝遲演《大魔術師》而感到傷心，反而表示明白到張栢芝經歷這麼多之後，對選戲方面可能會比較謹慎，並大讚對方是一個很負責任的人。