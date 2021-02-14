牛年娛圈運程│玄學家吳佩孚批周柏豪有劫財星 牛年運程差 繼續做箭靶

周柏豪近年運仔麻麻，以為簽星夢做一哥又踩隻腳入無綫拍劇會令人氣急升，點知做乜錯乜，最近被網民封「藍神」，在網上猛受抨擊，連他主演的國內網絡電影《混世四猴：神猴歸來》亦被踩台。究竟周柏豪牛年運程會點？可唔可以扭轉頹勢？本刊找來玄學家吳佩孚為他預測。

文：東方新地 ｜ 圖：周柏豪微博及IG圖片、《混世四猴》預告片截圖、東星圖片