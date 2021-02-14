牛年娛圈運程│玄學家吳佩孚批周柏豪有劫財星 牛年運程差 繼續做箭靶
文：東方新地 ｜ 圖：周柏豪微博及IG圖片、《混世四猴》預告片截圖、東星圖片
周柏豪是非有增無減
對於今年36歲的周柏豪的牛年運程，吳佩孚表示：「周柏豪出年嘅運程嚟講呢！雖然有六合貴人嘅幫助，但係因為佢又透出劫財星，八字本身個運氣就麻麻，今年是非仍然會好多，似乎未能夠走出陰霾，即係網友對佢嘅攻擊仲會繼續！」
周柏豪孭飛《混世四猴》扮孫悟空？
周柏豪主演的大陸網絡電影《混世四猴：神猴歸來》2月6日在騰訊平台上架，周柏豪在戲中飾演「靈明石猴」，白臉厚粉妝，一時紅毛一時金毛，造型多變但相當嚇人，這套針對內地市場的電影，卻連內地網民都踩台，唔buy之餘更劣評如潮，周柏豪攻內地市場再遇阻滯。由周柏豪飾演的像救世主一樣的「靈明石猴」，因為曾經給絕望的小女孩巴海星一絲希望，卻未有兌現，令她一直記掛著，多年後，周柏豪與三眼戰神激戰被打破金身落入凡間，失去神力卻重遇由小女孩長大成美少女的內地演員柴蔚 ，然後經歷情劫，結局是周柏豪重獲神力，並與死敵決一死戰，大團圓結局。
騷肌演紅毛「孫悟空」夠騎呢
周柏豪在《混世四猴》中的造型都跟《西遊記》孫悟空極相似，一直有指孫悟空是「靈明石猴」化身，而周柏豪在戲中正是演「靈世明猴」一樣的拯救者，造型相似，但在凡間的周柏豪卻以紅毛look現身，加上要騷肌，十分騎呢﹗令睇過不同年代的《西遊記》的觀眾指周柏豪毀了孫悟空﹗
周柏豪新戲只有1粒星
周柏豪主演的網絡電影《混世四猴：神猴歸來》本月6日上架，他亦有在微博公告，不過周柏豪及其粉絲專業都把留言功能關閉，內地網民未能把「影評」在他社交網發布，繼而到不同網站留言，電影上架三天有約2,100萬播放點擊，以內地以億計的點擊明顯唔算高，豆瓣網上更僅得1粒星評分（滿分是5粒星），網民留言指「給一分也嫌多﹗」、「能夠看超過5分鐘算你高手﹗」負評毫不留情面﹗
插周柏豪演技差
在預告片中見到周柏豪口型不對，而且造型騎呢，妝容又偏白粉又厚，亦成為網民批評的焦點，更留言問「周柏豪很缺錢嗎？」、「港星都來拍爛片的嗎？」、「演技不好，一開始已經不對口型﹗」
插特效差「人家的用電腦做，這部片特效用手機做﹗」＿
除了主角周柏豪成為眾矢之的外，電腦特技差「假得嚇人」更成為大家「看不下去」的原因，網民以「人家的特效是用電腦，這套片子是用手機」，電影特效被評低劣「是給小學生看的嗎？」唔知把留言關閉的周柏豪有冇聽取到民意呢？
去片！《混世四猴：神猴歸來》預告
故事簡介：
《混世四猴：神猴歸來》有致敬周星馳無厘頭的影子，不過，劇情主要講述，身為世人心目中救世主一樣的靈明石猴，因為曾經給過絕望中的小女孩一絲希望卻沒有兌現，而讓她深深牽掛。多年之後，在與三眼戰神的激戰中，靈明石猴被打破金身墮入凡塵，卻意外與巴海星重逢。失去神力，歷經情劫的靈明石猴，在木神句芒禍亂人間的陰謀下，將如何實現自我救贖？