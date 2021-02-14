牛年娛圈運程│玄學家吳佩孚批楊千嬅牛年麻煩多 犯太歲行衰運
去年楊千嬅是非不絕，在香港受歡迎程度下滑，本來為了紀念入行25周年而舉辦的跨年個唱，先被指門票滯銷，最後因為疫情而取消，楊千嬅疊埋心水專注北上發展。踏入牛年，47歲的楊千嬅運勢可會逆轉？等玄學家吳佩孚預測一下啦！
文：東方新地 ｜ 圖：東方新地、 TVB截圖、fb page截圖、楊千嬅社交網、東星圖片
楊千嬅牛年有剋煞透出
47歲的楊千嬅生肖屬虎，玄學家吳佩孚說：「楊千嬅今年剋煞透出，係會剋住佢嘅！牛年楊千嬅是非同官非都比較多，情況都會好麻煩，佢2021年運氣唔好兼且犯太歲，總之好多麻煩嘢會出現。」
台慶夜表演被狂插
去年的《萬千星輝賀台慶》未有受疫情反覆影響，如期在將軍澳電視城舉行，一眾小生花旦陳豪、馬國明、黎耀祥、陳展鵬、蕭正楠、李佳芯、黃翠如、黃智雯等傾巢而出賀台慶，以往台慶一定到場的大紅人高海寧和王浩信，則正在北上搵真銀，台慶冇影。今年台慶壓軸嘉賓有即將舉行演唱會的楊千嬅，一身黑衣露膊賀壽，被網民狂轟三宗罪！
TVB台慶2020楊千嬅壓軸獻唱三首悲情曲
台慶接近尾聲，由今年初《萬千星輝頒獎典禮2019》憑《多功能老婆》和李施嬅平分「最受歡迎女角色」獎的楊千嬅壓軸，一身黑衣露膊現身的千嬅，一連企棟棟獻唱了〈少女的祈禱〉、〈飛女正傳〉及〈假如讓我說下去〉三首首本悲情歌曲。
Youtube網民留言精選：
係咪未練歌？ 每句總會有一兩隻字走音
封咪吧啦，出道到而家都唱得咁難聽，句句都走音！
演唱會貼錢俾我都唔去啦，唱到咁…..
因為千嬅所以睇好耐冇睇嘅TVB