牛年娛圈運程│玄學家吳佩孚批楊千嬅牛年麻煩多 犯太歲行衰運

去年楊千嬅是非不絕，在香港受歡迎程度下滑，本來為了紀念入行25周年而舉辦的跨年個唱，先被指門票滯銷，最後因為疫情而取消，楊千嬅疊埋心水專注北上發展。踏入牛年，47歲的楊千嬅運勢可會逆轉？等玄學家吳佩孚預測一下啦！

文：東方新地 ｜ 圖：東方新地、 TVB截圖、fb page截圖、楊千嬅社交網、東星圖片