李亦喬

「牛雜妹」李亦喬粉麵店交匙前谷胸影婚照效果超震撼 疑已秘婚升呢做招太

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前粉麵店太子女李亦喬（Monnie，原名李美琪）自2015年參選港姐入行以來，一直被稱為「牛雜妹」，不過近日她宣布其家人經營長達20年的粉麵店光榮結業，而她亦要告別「牛雜妹」之名，日前她就在社交平台上公開了一輯在粉麵店交匙前拍攝的性感婚紗照，並分享了她與男友之間的7年半愛情長跑心得。

「牛雜妹」李亦喬 交匙前粉麵店留倩影

李亦喬在這輯婚照中穿著一襲低胸Deep V婚紗，盡顯Big爆身形，同時她也笑得一臉幸福，表示：「鎖匙交了，陪伴了我20年的店，告一段落了……用了一個很特別的方式留念。拍攝prewedding前，化妝師問我，有沒有什麼對我們有意義的地方，我想到的，就是這裡。將來我可以對孩子們說：你公公婆婆曾經努力經營一家麵店，媽媽就是在就這裡長大的💗」

李亦喬 李亦喬穿著一襲低胸Deep V婚紗，在其家人經營的粉麵店拍攝婚照。（圖片來源：IG@monnie216）
李亦喬穿著一襲低胸Deep V婚紗，在其家人經營的粉麵店拍攝婚照。（圖片來源：IG@monnie216）
李亦喬 這間粉麵店已在本月結業，對「牛雜妹」來說特別有紀念意義。（圖片來源：IG@monnie216）
這間粉麵店已在本月結業，對「牛雜妹」來說特別有紀念意義。（圖片來源：IG@monnie216）

準備今年11月舉行婚禮

李亦喬去年7月宣布「封盤」，透露在馬爾代夫收到了男友阿招的求婚，阿招是糖水舖太子爺，兩人已拍拖7年半，並計劃於今年11月在香港舉辦婚禮。李亦喬今次在「洗板」式曬婚照之餘，又分享了她與男友之間的7年半愛情長跑規則，包括：「1.不輕易說分手；2.把心裡感受說出來；3.不把對方的付出視作理所當然；4.不時一起發掘新的地方、新的活動。」

李亦喬 網民對粉麵店結業表達不捨之餘，又紛紛向「牛雜妹」送上結婚祝福。（圖片來源：IG@monnie216）
網民對粉麵店結業表達不捨之餘，又紛紛向「牛雜妹」送上結婚祝福。（圖片來源：IG@monnie216）
李亦喬 亦有不少網民大讚「牛雜妹」的婚照性感又惹火。（圖片來源：IG@monnie216）
亦有不少網民大讚「牛雜妹」的婚照性感又惹火。（圖片來源：IG@monnie216）

網民猜測已升呢做招太

李亦喬感性地指她和阿招在一起7年半，從一個不懂關心、體諒對方的人，變成一個事事以對方為先的人，她說：「我們對彼此的愛，沒有變淡，相反的，愈來愈愛。招先生，以後的生活，請你繼續好好對待我。」超Sweet的發文引來網民紛紛送上祝福，並猜測她已和招先生秘密成婚，正式升呢做招太。

李亦喬 （圖片來源：IG@monnie216）
（圖片來源：IG@monnie216）
李亦喬 （圖片來源：IG@monnie216）
（圖片來源：IG@monnie216）
李亦喬 （圖片來源：IG@monnie216）
（圖片來源：IG@monnie216）

「牛雜妹」直言收相好感觸

其後李亦喬接受傳媒訪問，透露這輯婚紗照是在3月拍攝，她指影相的時候好開心，但當近日收到相的時候她就覺得好感觸，因為這是個對她來說係最有意義的地方，而被問到未婚夫有否介意她所著的婚紗太性感時，她笑言對方冇干預過她的選擇，她指這件婚紗是她和婚紗店的人一齊揀選，最緊要著出來好睇。

李亦喬 （圖片來源：IG@monnie216）
（圖片來源：IG@monnie216）
李亦喬 （圖片來源：IG@monnie216）
（圖片來源：IG@monnie216）
李亦喬 （圖片來源：IG@monnie216）
（圖片來源：IG@monnie216）

「牛雜妹」入行9年曾參加兩台選美

李亦喬2015年曾以原名李美琪參選香港小姐，雖然最後落選，但就成功炒熱人氣，翌年她又參加ViuTV的《美選D.n.A》，不過都係落選。之後她曾參演多部電視劇和電影，雖然大都只是閒角，包括多次客串《愛回家》，此外她在《向西聞記》中上演一幕後樓梯激戰，最令網民印象深刻。到2019年她改名「李亦喬」，但大家仍只熟識她「牛雜妹」之名。

李亦喬 「牛雜妹」李亦喬父母之前在元朗經營粉麵店。（圖片來源：IG@monnie216）
「牛雜妹」李亦喬父母之前在元朗經營粉麵店。（圖片來源：IG@monnie216）
李亦喬 到4月8日結業。（圖片來源：IG@monnie216）
到4月8日結業。（圖片來源：IG@monnie216）
李亦喬 而「牛雜妹」亦宣布「封盤」。（圖片來源：IG@monnie216）
而「牛雜妹」亦宣布「封盤」。（圖片來源：IG@monnie216）
李亦喬 「牛雜妹」入行9年，不時在社交網派福利。（圖片來源：IG@monnie216）
「牛雜妹」入行9年，不時在社交網派福利。（圖片來源：IG@monnie216）
李亦喬 得到不少網民喜愛。（圖片來源：IG@monnie216）
得到不少網民喜愛。（圖片來源：IG@monnie216）
李亦喬 現時除了做KOL外，亦兼任演員和主持的工作。（圖片來源：IG@monnie216）
現時除了做KOL外，亦兼任演員和主持的工作。（圖片來源：IG@monnie216）
李亦喬 （圖片來源：IG@monnie216）
（圖片來源：IG@monnie216）
李亦喬 （圖片來源：IG@monnie216）
（圖片來源：IG@monnie216）
李亦喬 （圖片來源：IG@monnie216）
（圖片來源：IG@monnie216）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@monnie216

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