「牛雜妹」李亦喬粉麵店交匙前谷胸影婚照效果超震撼 疑已秘婚升呢做招太
「牛雜妹」李亦喬 交匙前粉麵店留倩影
李亦喬在這輯婚照中穿著一襲低胸Deep V婚紗，盡顯Big爆身形，同時她也笑得一臉幸福，表示：「鎖匙交了，陪伴了我20年的店，告一段落了……用了一個很特別的方式留念。拍攝prewedding前，化妝師問我，有沒有什麼對我們有意義的地方，我想到的，就是這裡。將來我可以對孩子們說：你公公婆婆曾經努力經營一家麵店，媽媽就是在就這裡長大的💗」
準備今年11月舉行婚禮
李亦喬去年7月宣布「封盤」，透露在馬爾代夫收到了男友阿招的求婚，阿招是糖水舖太子爺，兩人已拍拖7年半，並計劃於今年11月在香港舉辦婚禮。李亦喬今次在「洗板」式曬婚照之餘，又分享了她與男友之間的7年半愛情長跑規則，包括：「1.不輕易說分手；2.把心裡感受說出來；3.不把對方的付出視作理所當然；4.不時一起發掘新的地方、新的活動。」
網民猜測已升呢做招太
李亦喬感性地指她和阿招在一起7年半，從一個不懂關心、體諒對方的人，變成一個事事以對方為先的人，她說：「我們對彼此的愛，沒有變淡，相反的，愈來愈愛。招先生，以後的生活，請你繼續好好對待我。」超Sweet的發文引來網民紛紛送上祝福，並猜測她已和招先生秘密成婚，正式升呢做招太。
「牛雜妹」直言收相好感觸
其後李亦喬接受傳媒訪問，透露這輯婚紗照是在3月拍攝，她指影相的時候好開心，但當近日收到相的時候她就覺得好感觸，因為這是個對她來說係最有意義的地方，而被問到未婚夫有否介意她所著的婚紗太性感時，她笑言對方冇干預過她的選擇，她指這件婚紗是她和婚紗店的人一齊揀選，最緊要著出來好睇。
「牛雜妹」入行9年曾參加兩台選美
李亦喬2015年曾以原名李美琪參選香港小姐，雖然最後落選，但就成功炒熱人氣，翌年她又參加ViuTV的《美選D.n.A》，不過都係落選。之後她曾參演多部電視劇和電影，雖然大都只是閒角，包括多次客串《愛回家》，此外她在《向西聞記》中上演一幕後樓梯激戰，最令網民印象深刻。到2019年她改名「李亦喬」，但大家仍只熟識她「牛雜妹」之名。
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