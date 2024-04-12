「牛雜妹」李亦喬粉麵店交匙前谷胸影婚照效果超震撼 疑已秘婚升呢做招太

前粉麵店太子女李亦喬（Monnie，原名李美琪）自2015年參選港姐入行以來，一直被稱為「牛雜妹」，不過近日她宣布其家人經營長達20年的粉麵店光榮結業，而她亦要告別「牛雜妹」之名，日前她就在社交平台上公開了一輯在粉麵店交匙前拍攝的性感婚紗照，並分享了她與男友之間的7年半愛情長跑心得。