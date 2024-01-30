狀王之王｜張達明克服抱恙首奪金像獎男配 13字評王浩信演出
狀王之王｜張達明13字評新任宋世傑王浩信
相隔多年再度參演以宋世傑為主劇集，並多了監製身份，張達明坦言感覺相當不同：「今次角色最唔同係好多特別嘅造型同化妝，係超乎想像嘅。以前演宋世傑時話晒自己第一次做劇集主角，所以要顧掂自己啲台辭同演法先，冇乜點理其他嘢。」而講到新任宋世傑王浩信 ，達明就讚不絕口，仲笑言新舊版最大分別是：「佢比我高大靚仔同威猛好多咯！ 」
狀王之王｜張達明憑《麥路人》奪金像獎最佳男配角
張達明憑本地電影《麥路人》首度奪得最佳男配角，原來宣布結果的一刻他正在午睡，得悉獲獎的好消息後，他笑言宣布結果的一刻他正在午睡，並表示這個獎項，是整個電影團隊辛勤努力的收獲，他亦連續道謝三次：「你哋做得好，我先做得到。」與此同時，他希望《麥路人》能夠盡快上映，期待電影得到更佳迴響。
張達明對《麥路人》劇本大感共鳴
不像其他演員，事實上張達明是抱恙上陣，曾受鼻咽癌困擾的他，只能以有限的行動力接拍電影《麥路人》，他表示接到《麥路人》的劇本時已感共鳴，他寫的第一份劇本《圍板外》亦是關於露宿者，他同樣認為當中角色與戲外自己頗為相似。雖然人生並非一帆風順，他表示：「以前曾經爬得高，亦因此跌得更痛，但我要多謝上天，令我學會喺低處欣賞到唔同嘅嘢。」
張達明2011年確診、奮力對抗鼻咽癌
2011年，張達明不幸確診鼻咽癌，抗癌7年，終於走出死亡陰霾。達明表述自己當年綵排舞台劇《花心大丈夫》的最後一天收到醫生報告，指已患上第三期鼻咽癌。
患病期間堅持演出
當時達明只告訴太太何念慈一人，而沒有告知其他人，因為他明白「The show must go on」。堅持演出的背後是達明一人承受病況，敬業的他於舞台劇公演期間不時不斷流鼻血，故要經常急於後台將鼻血抹去。
隱瞞病況
當捱過5場公演後，張達明指自己已立刻上網找尋醫治之法，同時更搜查骨灰龕的資料，因：「我怕自己不夠錢治病」。達明解釋當時並沒有對外公開患病原因是因為覺等沒有需要之餘，自己已有太多事情要處理，根本再沒時間特地對外宣稱病況。
抗病期間，達明更被影到他進出醫院，現卻只苦笑：
「我是公眾人物，拍我沒有問題，但那張相片實在拍得很差，這對一個表演者來說是一個打擊。」
逆境中幸得好友陪伴
然而，當其圈中好友得悉他患病，達明表示：「吳鎮宇非常上心，教我站樁及密宗的治療方法，包括斷食、學氣功。而發哥是我的偶像，所以他叫自己做甚麼，都會照做，包括在食早餐時不要說話。」，發哥更會陪達明一起於清晨6點半慢跑。最後經歷長達7年的抗癌路後，病情終見曙光，達明，
達明自言康復期間只可以演啲靜態電影，之前原本有一部電影搵佢做男主角，但因為太多動作戲應付唔到。不過佢就話可以演類似《催眠．裁決》嘅戲，律師、陪審團甚至催眠師都得。
張達明大爆離婚原因
抗病期間，達明太太何念慈一直陪伴他接受化療，不過二人卻於2016年宣布離婚，結束15年婚姻。達明坦言雙方決定分開的原因：「是希望大家會過得好一些，就是這樣簡單。」，同時亦指自己現時沒有新戀情。於節目中，達明明言：「其實冇咩叫絕症，即使不知未來如何，手腳麻痺後遺症會怎樣，但都要用愉快的態度去面對。」雖然慨嘆患病帶來的困擾，但依然提醒大家面對人生要抱積極正面態度面對一切。
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