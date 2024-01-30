狀王之王｜張達明克服抱恙首奪金像獎男配 13字評王浩信演出

新劇《狀王之王》 29日首播，其中賣點之一係張達明王浩信兩代「宋世傑」同框。現年59歲張達明演出作品無數，係公認好戲之人，亦曾獲金像獎最佳男配角殊榮。另一邊廂，其實戲外張達明的人生道路並不易走，他自2011年起不幸受鼻咽癌困擾，成為7年的「抗癌勇士」⋯⋯