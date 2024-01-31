狀王之王｜ 一文睇清5大敗筆位 橋段笑料抄足星爺好趕客！
盤點《狀王之王》 5大敗筆位
敗筆位1.橋段和笑料抄星爺 矛頭直指肥仔聰
張達明監製、林子聰做總導演的《狀王之王》，橋段和笑料似乎抄足星爺，由首集一開場王浩信同一班二世祖輸賭，話佢可以令到黑幫笑出嚟。呢場戲無論對白同橋段，都好有星爺嘅影子，網民矛頭更直指肥仔聰最大責任，「搵得肥仔聰就係拍呢啲」、「抄九品芝麻官既又妓院」、「想做到好似周星馳風格，但笑唔出，而且覺得好老土，反而翻睇周星馳啲戲仲好好笑」。
敗筆位2.王浩信演繹硬滑稽 Copy星爺
王浩信貴為視帝級人馬，演技當然有保證，今次為演活狀王宋世傑，除咗要剃頭，仲喺角色上花咗唔少功夫，以極誇張表情又喊又笑又扮女人，可惜搞笑功力泡於表面，網民更寧願睇周嘉洛演更好，「佢吾係演宋世傑 佢係演緊周星馳」、「王浩信完全吾得啦，佢每一秒都Copy緊周星馳，係每一秒」、「不如搵金城安做」、 「你拍古裝《踩過界》好過」、「王浩信表情無乜變化，吾好笑」
敗筆位3.奇怪配音好出戲好唔舒服
有不少觀眾留意到《狀王之王》主要演員係演出時講廣東話，不過劇集再以廣東話為演員配音，有時仲要唔多對嘴，令成件事好似睇緊內地配音劇咁，好唔舒服：「配音好怪，搞到好出戲」、「姚子鈴係咪自己配音？怪怪哋咁」
敗筆位4.劇情推進慢 冇以前睇宋世傑味道
《狀王之王》播出兩日，劇情就講到宋世傑為自己為洗脫嫌疑後，佢同守信打賭，可以幫佢查出「蜘蛛精殺人案」幕後真兇，所以不惜與阿九男扮女裝混入倚春閣，中間過程仲有大吵大鬧等等。不過網民狠批劇情推進慢、接連兩齣劇（《本尊就位》都有妓院劇情）無新意，扮女人套路唔好笑，作為「前傳」宋世傑唔係做狀師：「冇以前睇宋世傑嘅味道」。
敗筆位5.姚子羚同捱批 難達當年郭藹明水準
珠玉在前，有網民覺得因為宋世傑不是由張達明飾演已經減分，王浩信很難再有新突破。女主角「玲瓏」姚子羚同樣受批評，網友認為黐鬚設計更是無必要，似乎很難超越前者郭藹明的表現。
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