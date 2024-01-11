狀王之王｜王浩信攝位「空降」做炮灰 宣傳力度欠奉 網民唔睇好收視
王浩信倉底劇重見天日 網友：一離巢就變炮灰
《狀王之王》早於2022年11月中拍畢，亦是TVB傳承·狂歡55節目博覽2023八部劇集之一，最後等到王浩信都走人，先傳來播映消息！有消息指出，《狀》劇有可能取代由台灣演員王柏傑、傅孟柏以及前華姐冠軍余思霆主演的台劇《美食無間》。該劇預計於1月29日播出，而這段時間正值賀歲檔，許多觀眾可能外出旅遊，因此被業內人士形容為「炮灰檔」。過去王浩信主演的劇集《反黑路人甲》、《 踩過界II》、《刑偵日記》等都係收視口碑俱佳！有網友留言寸爆：「點解感覺王浩信資源差咗咁多」、「一離巢就變炮灰」、「又炒冷飯好悶！」不過亦有網友表示期待：「tvb居然有拍古裝了！」
林子聰樂觀回應
作為《狀》劇監製兼演員林子聰樂觀回應新劇在「炮灰檔」播出，他坦言都沒有辦法，亦指過去一整年喜劇類型的電視劇同電影都不算多，《狀》劇亦好適合過年睇，開開心心。至於會否出席劇集宣傳，他透露仍在內地開工，要視乎情況。
去年賀歲劇收視慘不忍睹 TVB罕出動2套自家古裝劇
TVB一向擺在賀歲期播出的劇集都難有好下場，例如去年家燕姐領軍的賀歲劇《黃金萬両》平均收視僅16.88點，更成為全年最低平均收視劇集，成績令人失望！恐怕《狀王之王》要取得好成績，亦相當困難！網友擔心到時收視太差，王浩信要變成「炮灰之王」 ！
《狀王之王》延續「兜巴信」之路！
王浩信近年Keep住有男主角做，最經典莫過於成為「兜巴信」，幾乎每次有佢演出，都會有被摑戲份，今次《狀王之王》預告釋出一幕姚子羚掌摑王浩信的戲份，到時記得留意！
2012年台慶劇《名媛望族》狂摑13巴
不過大家對於王浩信早年嘅演出，相信最深刻就係狂畀人摑，故王浩信喺2012年台慶劇《名媛望族》飾演劉松仁私生子，有一幕係畀劉松仁狂摑13巴，見到都心痛。
2013年台慶劇《法外風雲》心姐23巴
諗住拍完《名媛望族》就唔使再畀人摑？錯喇！2013年台慶劇《法外風雲》入面，王浩信畀飾演佢阿媽嘅謝雪心兜巴星23巴！
《狀王之王》講啲咩？
主演： 王浩信、姚子羚、林子聰、張達明、陳楨怡、王子涵、金 剛、 陳浩民、海俊傑、鄧依婷、李 嘉、宋懿芳、周百恩、蔡尚晉、 文凱玲、何浩文、莫家淦、莊鍶敏、趙永洪、古明華
滿清年間，政治腐敗，貪官當道，民不聊生，以致列強乘勢以各種方式入侵中華。在這亂世之中，一位民族小英雄宋世傑（王浩信飾）悄然而生。天性聰敏機靈的傑為獄吏之子，從小遊走於牢房內，見盡世間不平之事，看盡一切悲歡離合，令他深信所謂法律、所謂公義，只是給世人一個遙不可及的童話世界。所以傑也不戀棧名利，暗中幫助好友何守信（林子聰飾）考取進士，踏上為官之路後就揮袖而去。後傑與兄弟宋阿九（金鋼飾）浪遊天下，過著「今朝有酒今朝醉」的人生，活得逍遙自在。
傑憑藉機靈心思和詭辯口才，碰上各種綠林大盜或地方惡霸時都是如魚得水。此時，上天卻讓他遇上了一名改變他人生的女子 – 玲瓏（姚子羚飾）。身份神秘的瓏脾氣剛猛、武功高強，與傑多番結怨又結緣，命運交纏在一起，終結成夫妻。傑踏上狀師之路，名聲傳遍全國各地，官司委託多如繁星，達官貴人絡繹不絕的送上門來。傑和娘子瓏、兄弟九、丫鬟小鳳（王子涵飾）成為了一個無案不破的團隊，大小懸案統統難逃他們法眼……
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