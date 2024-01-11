狀王之王｜王浩信攝位「空降」做炮灰 宣傳力度欠奉 網民唔睇好收視

40歲王浩信上月出席TVB重頭劇《黑色月光》的開鏡拜神儀式時，自爆已經與TVB完約後，視帝待遇即刻急降！王浩信2年前拍畢的《狀王之王》終於重見天日，不過就安排在「炮灰檔」的農曆新年播出，觀眾不禁大嘆可惜，作為監製兼演員林子聰亦有回應事件！